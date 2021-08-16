Финансовый омут американского флота

Несмотря на прогрессивные технические решения, американские перспективные корабли не оправдали возлагавшихся на них надежд. Фото с сайта www.dvidshub.net.

ВМС США списывают почти новые корабли

На настоящий момент в ВМС США сложилась довольно критическая ситуация. С одной стороны, руководство этого вида ВС Америки, который лидеры Вашингтона испокон веков считали главным инструментом завоевания мирового господства, не намерены отказываться от идеи создания большого военного флота. А с другой, в силу отсутствия средств на поддержание в боеготовом состоянии устаревших и даже совсем недавно принятых на вооружение кораблей высшие чиновники ВМС вынуждены списывать или отправлять в резерв боевые единицы сил флота вместе со всеми их ударными средствами и закрывать уже начатые программы создания вооружений.

Конгрессмены и сенаторы по данному вопросу тоже занимают диаметрально противоположные позиции и продолжают вести ожесточенные дискуссии. Финансовый хаос в недрах ВМС продолжает расти, а дополнительные деньги пока не приходят, по мнению ряда американских экспертов, их объем будет только падать.

ПРИХОДИТСЯ РЕЗАТЬ

На слушаниях в Конгрессе парламентарии пытались получить разъяснения о планах строительства ВМС от военно-морского министра Тома Харкера, и начальника военно-морских операций адмирала Майкла Гилдэя. Член Комитета по ВС (КВС) Палаты представителей, бывший офицер ВМС, 20 лет прослужившая на боевых кораблях, Элейн Лурия спросила адмирала о том, как можно построить флот из 355 кораблей, если каждый год списывать больше кораблей, чем вводить в строй новые. Гилдэй не дал никакого внятного ответа на этот вопрос, а только продолжал требовать увеличения ассигнований. По словам адмирала, если законодатели просто оставят объем ассигнований на прежнем уровне, то ВМС не смогут поддерживать численность своих сил и средств на требуемом уровне и противостоять главным противникам.

По сообщению американской газеты Navy Times, начальник военно-морских операций недавно поставил свою подпись под перечнем кораблей, которые будут выведены из состава флота уже в следующем году. В их число войдут 22 боевые единицы, среди которых будет несколько обеспечивающих судов.

В проект предлагаемого списка включены три боевых корабля прибрежной зоны (Littoral Combat Ship, LCS) типа Freedom – Fort Worth, Detroit и Little Rock. Они были приняты на вооружение ВМС в 2012, 2016 и 2017 годах соответственно. У каждого из них в разное время прямо в море случались однотипные поломки энергетической установки, после чего они не могли самостоятельно продолжать движение. Последний инцидент произошел с LCS Detroit в октябре 2020 года у берегов Южной Америки.

В ВМС США состоит 10 кораблей LCS типа Freedom и еще семь таких кораблей находится на судостроительных верфях. Руководство МО считает, что одинаковые отказы сразу на трех кораблях не случайны, они свидетельствуют о существенной конструктивной недоработке всей партии этих изделий. В январе 2021 года поставки новых LCS приостановили до выяснения точной причины неисправности.

Та же судьба ожидает корабль прибрежной зоны Coronado типа Independence. В августе 2016 года он вернулся из центральной части Тихого океана на Гавайи из-за сбоя двигательной установки и с тех пор практически не выходил в море. По мнению экспертов, вывод четырех кораблей LCS из состава флота может привести к остановке и даже закрытию всей программы выпуска кораблей этого класса. Выяснение причин и доработка этих кораблей может оказаться слишком затратной и по многим причинам нецелесообразной.

К тому же значительная доля бюджета ВМС выделена на разработку и строительство перспективных ракетных фрегатов FFG(X), которые во многом дублируют функции LCS.

Еще более жесткие меры ожидают ракетные крейсеры типа Ticonderoga. В резерв отправят семь кораблей этого класса из 22 имеющихся – San Jacinto, Lake Champlain, Monterey, Hue City, Anzio, Vella Gulf и Port Royal. Завершился 35-летний срок их службы, а техническое состояние вызывает большую озабоченность руководства.

Как сообщил заместитель начальника военно-морских операций вице-адмирал Джим Килби, поддержание семи крейсеров этого класса в боеготовом состоянии ежегодно обходится бюджету более чем в 1,3 млрд долл. А на модернизацию только двух таких кораблей Hue City и Anzio потребуется еще 1,5 млрд.

Остальные 15 кораблей в ближайшее время тоже будут переведены в резерв. В военном ведомстве велось обсуждение возможности увеличения срока службы крейсеров до 52 лет. На одних кораблях планировалось заделать трещины в корпусах, на других – обновить бортовую электронику и починить силовые установки.

Однако некоторые эксперты ВМС полагают, что подобные доделки не позволят довести эти крейсеры до состояния пригодности. А специалист Центра стратегических и бюджетных оценок ВМС США Брайан Кларк выразился совершенно однозначно: «Крейсеры строились без большого задела, предусматривающего модернизацию систем вооружений. 50-летний крейсер «Тикондерога» с оружием полувековой давности не сможет выполнять боевые задачи так же эффективно, как более новые корабли. Нужно вложить много денег в модернизацию боевых систем. В противном случае крейсер станет всего лишь «плавучим арсеналом», получающим данные по целеуказанию для своих ракет от более современных платформ».

К 2023 году планируется ввести в строй эсминец класса Arleigh Burke новой серии Flight III – Jack Lucas. Корабли этого типа по боевым возможностям вполне соответствуют крейсерам 1980–1990-х годов. Хотя этот корабль не обладает высокой мощностью ракетного залпа, однако его обслуживание обходится значительно дешевле. Кроме того, на нем есть место для размещения командных пунктов ВВС и ПВО, которые сегодня располагаются на крейсерах.

ПРОЧИЕ УСЕКНОВЕНИЯ

В соответствии с планами ВМС из состава флота будут также выведены пять патрульных катеров типа Cyclone – Tempest, Typhoon, Squall, Firebolt и Whirlwind. Они находятся в эксплуатации с 1990-х годов и значительно устарели. Относительно отправленных в резерв катеров решение будет принято позже: они либо могут быть проданы за рубеж, либо отправятся на металлолом. Таким образом, в ВМС США останутся лишь пять «Циклонов». Однако они тоже прослужили большие сроки и в ближайшем будущем пойдут на списание.

Десантный корабль-док Whidbey Island водоизмещением 16 тыс. т – головной представитель одноименного проекта – будет самым крупным судном, которое прекратит свое существование в составе американского военного флота в 2022 году. Этот док вступил в строй 36 лет назад, в последний дальний поход он ходил в июле 2016 года и участвовал в международных военно-морских учениях Sea Breeze в Черном море. В ВМС останутся семь кораблей этого типа. Срок службы самого последнего из них составляет 29 лет.

Понесет определенные потери и подводный флот ВМС. На металлолом планируется отправить две многоцелевые АПЛ с КР типа Los Angeles – Providence и Oklahoma City. Эти АПЛ находятся в эксплуатации с 1985 и 1988 годов соответственно. Возраст других 26 подлодок проекта также приближается к предельному. Их должны заменить многоцелевые АПЛ четвертого поколения Virginia в современной модификации Block IV.

ПОБЕДИТЬ ВРЯД ЛИ, А ИСПУГАТЬ НАДО

Мировые СМИ переполнены сообщениями о самых масштабных со времен холодной войны учениях США НАТО Large Scale Exercise 2021 (LSE 2021). Эти маневры должны продемонстрировать Москве и Пекину силу и мощь западного оружия.

Как пишет западная пресса, в учениях задействованы 36 боевых кораблей, включая авианосцы, ракетные крейсеры, эсминцы, ударные подводные лодки и большие десантные корабли, палубная и морская авиация, части морской пехоты из состава пяти оперативных флотов и трех экспедиционных дивизий морской пехоты, что в целом составляет 25 тыс. самых подготовленных профессиональных бойцов.

Понятно, что эти учения – серьезное событие, но главная задача вовсе не та, которую провозгласили военные. Главная задача – убедить своих граждан в достаточной силе армии и флота, чтобы противостоять китайской и российской угрозам, и внушить гражданам стран-противников страх перед огромной военной мощью Североатлантического альянса.

Эти учения – очередная попытка США сохранить военное доминирование на планете. Говорить о том, что какая-то армия мира превосходит по количественным показателям ВС США или армию НАТО, не имеет смысла. Действительно, ВС России и Китая уступают войскам США и НАТО по многим показателям. Такая ситуация сложилась еще во времена распада СССР.

Но сегодня изменилась концепция ведения войн. Эпоха огромных армий, которые маршем проходили по территориям вражеских государств, завершилась. На современном этапе нет необходимости в армадах кораблей, чтобы блокировать порты противника. Более того, огромный флот американского типа стал мишенью.

Развитие технологий, появление совершенно новых видов вооружений привело к тому, что многие устаревшие виды оружия утратили свою прежнюю значимость и стали пригодны лишь для локальных войн, когда речь идет о войне со слабо развитыми странами или странами, которые находятся в вассальной зависимости от крупных мировых держав.

Учения LSE 2021 – это очередные маневры из множества подобных тренировок, которые уже были проведены в этом году и будут проводиться Америкой до конца текущего года. Единственное отличие последних учений состоит в том, что на них четко определены противники – Россия и Китай.

«Подобные крупномасштабные учения могут послужить для противников предупреждением о том, что США способны одновременно реагировать на вызовы в Черном море, восточной части Средиземного моря, а также в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, пресекая попытки рассредоточить американские Вооруженные силы», – заявил профессор военно-морского колледжа США в Ньюпорте (штат Род-Айленд) Джеймс Холмс.

Российское издание RT цитирует официальную газету МО США Stars and Stripes, из которой, кстати, был извлечен и комментарий профессора. «Данные учения должны стать сигналом для РФ и КНР о том, что Соединенные Штаты способны отражать агрессию одновременно на нескольких фронтах», – написала газета.

Другие издания активно расширяют географию внешнеполитических сигналов Вашингтона. Это и сигнал Украине, что морская мощь США защитит ее от российского Черноморского флота, и сигнал Тайваню, который США уверяют, что американские корабли не допустят его захвата Китаем, и сигнал Японии, что под защиту американских моряков попадут острова Сенкаку, на которые претендует Пекин.

Проще говоря, каждому свое. Одних – Россию и Китай – американцы пытаются напугать, а других – Тайвань и Японию – вдохновить и убедить в том, что Америка является их надежным защитником и не позволит им страдать.

Некоторые российские аналитики считают, что США, демонстрируя военную мощь, пытаются доказать миру, прежде всего Москве и Пекину, что они по-прежнему в игре и ни на йоту не утратили своих лидирующих позиций. Сегодня это весьма спорная претензия.

В июле этого года зампред ОКНШ генерал Джон Хайтен раскрыл американской общественности результаты прошлогодних военных игр. Пентагон в виртуальном пространстве провел отработку форм и методов войны с Китаем за Тайвань. Генерал признался, что американские войска начисто проиграли компьютерный конфликт с Поднебесной с разгромным счетом. «Условный противник десятилетиями изучал наши методы ведения войны и прекрасно осведомлен, что и когда мы будем предпринимать», – подчеркнул Хайтен. Он также отметил, что ахиллесова пята ВС США – большая зависимость от высоких технологий: спутников, дальнобойного высокоточного оружия, кибероружия, средств радиоэлектронной борьбы. В конфликтах последних десятилетий американцы имели дело с противниками гораздо более слабыми в технологическом отношении. Неограниченный доступ к современным средствам связи и быстрый обмен данными давал огромное преимущество их войскам.

По мнению зампреда ОКНШ, России и Китаю хорошо известно, насколько Пентагону важно доминировать в информационной сфере. Но в современных условиях Москва и Пекин вполне в состоянии выбить этот козырь из колоды Вашингтона. Генерал абсолютно убежден в том, что в крупномасштабной войне русские и китайские военные специалисты будут активно глушить, уничтожать и выводить из строя спутники, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, а также наземные и морские узлы связи.

Пентагон сделал выводы из виртуального сражения за Тайвань и включил в учения LSE 2021 упражнения, которые обеспечат информационное господство даже над сильной армией. Нет никаких сомнений в том, что Россия и Китай будут внимательно следить за этими маневрами и тщательно проанализируют все тактические и стратегические ноу-хау заокеанских командиров, адмиралов и генералов.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»