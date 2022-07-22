Америка начинает новую битву за океан

Американские авианесущие корабли из фактора доминирования в Мировом океане постепенно превращаются в большие мишени. Авианосец Gerald R. Ford. Фото с сайта www.dvidshub.net.

ВМС США готовят план разгрома флотов Китая и России

Возвращение ведущих государств к глобальному противостоянию – свершившийся факт. Одним из главных участников новой «геостратегической игры» являются США, которые оперативно перешли от стратегической концепции «глобальной войны с террором» и противодействия «странам-изгоям» к «соперничеству с равными по силе противниками». Под такими противниками Вашингтон понимает сегодня Китай и Россию, что накладывает отпечаток на характер и направления военного строительства Америки.

В рамках такого противостояния более значимую роль начинают играть Военно-морские силы (ВМС). Они должны взвалить на свои плечи существенную долю задач, которые Пентагон намерен решать в рамках неядерного сдерживания КНР и РФ.

ФЛОТ ПРОТИВ ФЛОТА

В первую очередь речь идет о надводных силах, имеющих стратегическую важность для успешного передового развертывания сил сдерживания США и их союзников.

Но после завершения холодной войны личный состав американских боевых надводных кораблей (БНК) боролся с террористами, поддерживал морпехов в операциях «Флот против берега» и занимался чем угодно, но только не подготовкой к войне с серьезным противником в Мировом океане. Отсюда падение уровня профессиональной и особенно навигационной подготовки моряков. Да и количественно надводные силы существенно сократились.

Возврат к стратегическому противостоянию с Пекином и Москвой потребовал срочно переориентировать ВМС на решение новых, а точнее, хорошо забытых старых задач. Подробный план по достижению превосходства над противником в части боевого применения надводных сил изложен в документе Surface Warfare: The Competitive Edge («Боевые действия надводных сил: конкурентное преимущество»), который командующий надводными силами ВМС и надводными силами Тихоокеанского флота ВМС вице-адмирал Рой Китченер обнародовал 11 января 2022 года в рамках очередного симпозиума Ассоциации надводных сил ВМС США.

«Возвращение стратегического соперничества – уже не новость... – подчеркивает адмирал. – Надводные силы приняли вызов: мы получаем все больше кораблей, готовых к решению боевых задач. Наши корабли лучше вооружены и лучше связаны друг с другом; укомплектованность личным составом постепенно улучшается; наши экипажи проходят подготовку; остаются вопросы с запчастями и работой складов, но ситуация улучшается. В свою очередь, план модернизации и совершенствования надводных сил позволит удовлетворить потребности флота, имеющие глобальный характер... Результаты обнадеживают, но нам предстоит сделать еще многое – и масштабы задач впечатляют».

КИТАЙ В ПРИЦЕЛЕ ПЕНТАГОНА

В документе рассматриваются мероприятия по сдерживанию и ведению вооруженной борьбы, стратегические императивы контроля над морем, проецирования силы и способности доминировать в океанах, раскрывается новая архитектура надводных сил ВМС США.

Против кого направлено острие копья американского флота? Точки над «i» ставятся сразу же. «Глобальная конкуренция с Китаем и возобновление напряженности в отношениях с Россией являются основными стратегическими факторами для специалистов по планированию ВМС. Мы конкурируем с первоклассными военно-морскими силами… чья сфера охвата простирается далеко за пределы территориальных вод». Авторы подчеркивают, что США являются «глобальной державой с уклоном в сторону Тихого океана» и «поддерживают интересы безопасности во всем Индо-Тихоокеанском регионе, включая союзы с пятью странами и тесные дружеские отношения со множеством других». Так что главный враг Америки ясен – это Китай.

«Принимая во внимание все более агрессивную позицию Китая в регионе, включая предъявление чрезмерных претензий на море, милитаризацию спорных морских объектов (речь о постройке военных баз и пунктов на спорных островах и рифах в Южно-Китайском и других морях. – В.Щ.), акты запугивания на море и резкую риторику по поводу воссоединения Тайваня, стабильность и безопасность Индо-Тихоокеанского региона находятся под давлением, – говорится в документе. – В целях защиты имеющихся в данном регионе интересов США в области экономики и безопасности, поддержки дружественных стран и союзников в рамках имеющихся договоров, а также для реагирования на техногенные кризисы и стихийные бедствия Соединенные Штаты поддерживают военную и военно-морскую мощь в западной части Тихого океана, большая часть которой состоит из боевых кораблей и моряков надводных сил. Эти силы образуют авангард обычных средств сдерживания в регионе, и это сдерживание принимает форму сил и средств, призванных предотвратить ограниченную агрессию со стороны противника, а также сил и средств второго эшелона, призванных усилить сдерживание путем угрозы более мощного давления».

Впрочем, достижение полного господства Америки на Тихом и Индийском океанах оспаривает не только Китай. Не забыта и наша страна. «Мы фокусируем наше обсуждение в этом документе на Китае, помня при этом об уникальных и значительных угрозах, исходящих от России», – отмечается в документе. И подчеркивается, что никто из тех, кто сегодня служит в надводных силах, не сталкивался с такими сложными угрозами, с которыми предстоит столкнуться в ближайшее десятилетие.

НОВЫЕ КОРАБЛИ

Как же конкретно намерены ВМС США противостоять растущему китайскому флоту, а заодно и флоту российскому, активно возрождающему свою океанскую мощь?

В первую очередь речь идет о радикальном перевооружении. Адмиралы получат десять типов модернизированных и новых БНК, в том числе:

– атомные многоцелевые авианосцы нового поколения типа «Форд»;

– эсминцы с управляемым ракетным оружием (УРО) типа «Зумволт» (DDG-1000), которые планируется в ближайшее время вооружить неким комплексом с гиперзвуковыми ракетами класса «поверхность–поверхность», эсминцы УРО типа «Арли Берк» последней третьей серии (DDG-51 Flight III) и их модернизированные «систер-шипы» второй серии (Flight IIA), а также перспективные эсминцы УРО, которые пока проходят под обозначением DDG(X);

– модернизированный универсальный десантный корабль (УДК) типа «Сан-Антонио» и перспективный LAW (Light Amphibious Warship – легкий десантный корабль);

– модернизированные, с усиленным вооружением литоральные боевые корабли (ЛБК) типов «Фридом» и «Индепенденс»;

– фрегаты УРО нового поколения (тип «Констеллейшн» / FFG-62, запланирована крупная серия, численность которой в связи с усложнением геополитической обстановки в последние месяцы может быть увеличена);

– два типа безэкипажных БНК – средний (Medium Unmanned Surface Vehicle – MUSV) и большой (Large Unmanned Surface Vehicle – LUSV), включая, возможно, подтипы таких «роботов».

Активно рассматривается американцами и возможность создания нового крейсера УРО, который должен стать современной реинкарнацией линкоров.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Но это лишь полдела. По мнению адмиралов США, чтобы одержать победу в Мировом океане, надо повысить качественный уровень ВМС. Для этого разработано пять групп мероприятий – или «направлений приложения усилий» (Lines of Effort).

Первым по важности из этих направлений является кадровое. В документе оно именуется «Develop the Leader, Warrior, Mariner, and Manager» («Развивайте лидера, воина, моряка и управленца»). Отвечает за него сам командующий надводными силами ВМС. «В то время как мы продолжаем внедрять все более сложные технологии, человеческий фактор остается центральным», – подчеркивается в документе.

В рамках направления необходимо реализовать ряд мероприятий:

– к 1 апреля 2022 года главам Командования школ подготовки офицеров по боевым действиям надводных сил и Командования подготовки применения боевых систем надводных кораблей надлежало подготовить десятилетний план повышения профессионального уровня личного состава надводных сил, в первую очередь – в тактической подготовке, в навигации и мореплавании, в инженерном и аварийно-спасательном деле;

– к 1 мая 2022 года руководитель специализированного Центра исследований боевого применения надводного и минного оружия должен был подготовить план «Непрерывного цикла боевой подготовки к ведению надводной войны», согласно которому на всем протяжении карьеры военнослужащего надводных сил будет осуществляться отслеживание его уровня навыков по тактической и учебной подготовке, наработанный им в ходе службы опыт;

– к 1 марта 2023 года командующий надводными силами Атлантического флота при поддержки своего коллеги с Тихоокеанского флота и руководства Командования школ подготовки офицеров по боевым действиям надводных сил должен разработать программу обеспечения обратной связи с офицерами и матросами (старшинами) на протяжении всей их карьеры и непрерывного повышения их квалификации.

Главная цель – повышение уровня компетенций личного состава, что необходимо для успешного ведения боевых действий в многодоменных операциях войн нового поколения.

Доминирование Соединенных Штатов в мире всегда обеспечивалось военно-морскими силами. Выпуск U.S. Naval Academy Class. Фото с сайта www.dvidshub.net

БОЕГОТОВНОСТЬ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

Второе направление – поддержание численности боеготовых кораблей и степени их боеготовности на как можно более высоком уровне («Produce More Ready Ships»). Отвечает за это также командующий надводными силами ВМС. А суть, как указывают американские флотоводцы, в том, чтобы по-новому взглянуть на флот, который имеется в их распоряжении, и использовать его с большей эффективностью за счет более разумного планирования.

Понятие «более боеготовые корабли» требует прогнозирования требований к техобслуживанию и модернизации, своевременного ввода и вывода кораблей из периодов техобслуживания, более частых и коротких периодов техобслуживания и модернизации, эффективного планирования и т. п.

Кроме того, следует «определить, что означает готовность». И рассмотреть схемы сертификации, которые обеспечивают достаточную боевую эффективность и безопасность, «не ограничивая в то же время надводные силы единым понятием готовности». Необходимо также совершенствовать «процессы снабжения запчастями, включая те из них, которые следует иметь непосредственно на борту кораблей, и те, которые следует хранить в стратегических запасах» и т. п.

В этой связи предусматривается:

– к 1 июня 2022 года главе Командования военно-морских систем надлежало разработать план мероприятий по повышению качества техобслуживания, ремонта и модернизации БНК для своевременной передачи флоту кораблей и сокращения сроков их ремонта и модернизации, а также роста возможностей кораблестроительной промышленности;

– к 1 июля 2022 года спецпомощник командующего надводными силами ВМС по анализу данных должен представить Стратегию сбора данных и планирования аналитики надводных сил для повышения уровня взаимодействия предприятий и организаций ВПК с целью увеличения количества боеготовых БНК;

– к 1 декабря 2022 года глава Командования систем снабжения ВМС должен разработать план поддержания боеготовности имеющихся сил флота, включая список критически важных запчастей, а Командование личного состава ВМС совместно с Командованием сил флота должны рассчитать потребности в личном составе в свете требований Оптимизированного плана поддержки присутствия ВМС.

Командование ВМС намерено придать верфям и поставщикам второго и третьего уровней статус national assets («национальные активы» или «национальное достояние»), после чего отслеживать их финансово-экономическое положение для недопущения потери производственной базы «в самое неподходящее время».

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ

Следующее направление – «достижение совершенства на флоте» (Achieve Excellence in Fleet). Отвечает за него командующий надводными силами Атлантического флота. Задача – наращивание возможностей надводных сил за счет внедрения новых БНК и учета уроков за последние полвека.

«Наша способность сражаться и побеждать усложняется из-за старения надводных сил, – отмечается в документе. – Однако речь не идет о замене «корпусов» по принципу «один к одному»… Мы создаем новую архитектуру надводных сил, в которой больше кораблей меньшего размера, распределенных по более широкой географической зоне. Степень сложности кораблей и систем беспрецедентна для такого короткого временного периода».

За следующие десять лет кроме БНК, о которых рассказано выше, флот намерен получить ряд новейших систем корабельного вооружения. В их числе: радиолокационные комплексы нового поколения (AN/SPY-6 и его варианты); новые системы РЭБ (программа SEWIP Block III); средства борьбы с неприятельскими системами управления, связи, компьютерными системами, средствами кибервойны и системами разведки, наблюдения, рекогносцировки и целеуказания; боевые лазерные системы большой мощности, новые корабельные интегрированные энергоустановки и пр.

Для этого планируется:

– к 1 сентября 2022 года директор управления техобслуживания, модернизации и тылового обеспечения БНК ВМС подготовит план ввода в боевой состав флота ряда БНК, в первую очередь – модернизированных ЭМ УРО типа «Арли Берк» (DDG 51 FLTIII), ФР УРО типа «Констеллейшн», перспективного легкого десантного корабля LAW, модернизированного УДК типа «Сан-Антонио», перспективного ЭМ УРО типа DDG(X) и нескольких типов безэкипажных БНК;

– к 1 июня 2022 года командующему надводными силами Тихоокеанского флота совместно с Командованием военно-морских систем надлежало оценить целесообразность пересмотра действий сдаточных команд, чтобы обеспечить плавный переход надводных сил на новые БНК.

Одновременно сторонние специалисты должны оценить все основные компоненты PESTONI (Personnel, Equipment, Supply, Training, Ordnance, Networks, and Infrastructure – личный состав, оборудование, снабжение, обучение, боеприпасы, сети и инфраструктура).

«Мы учитываем уроки, извлеченные за последние более чем 50 лет из успехов и проблем различных кораблестроительных программ… Исторические уроки будут применены к новым проектам кораблей, чтобы требуемые нормы повышения срока службы кораблей и их характеристики позволяли чаще осуществлять модернизацию и повышение основных возможностей на протяжении всего срока службы корабля».

Следующим стратегическим направлением является «создание четких и новаторских оперативных концепций» (Create Clear and Innovative Operational Concepts), за которое отвечает глава Центра исследований боевого применения надводного и минного оружия ВМС. Для этого предусматривается:

– к 1 марта 2022 года руководителю Центра исследований боевого применения надводного и минного оружия ВМС в сотрудничестве с Командованием личного состава ВМС надлежало разработать план мероприятий по увеличению пропускной способности программы подготовки инструкторов по тактике ведения боевых действий, а к 1 июня ему же следовало проработать варианты действий с целью максимально сблизить позиции заказчиков и разработчиков.

В рамках программы-минимум, в частности, предполагается: а) интегрировать программу подготовки инструкторов по тактике ведения боевых действий в систему специализированных «тематических» командований ВМС и отделов по управлению программами создания образцов военно-морских вооружений и техники; б) разработать «дорожную карту» для программы «Морской ударный «Томагавк» (новый противокорабельный вариант этой крылатой ракеты), а также «дорожных карт» для всех будущих программ корабельных вооружений и систем; с) разработать перспективные концепции ведения боевых действий (разработка гиперзвукового ракетного оружия, боевое применение корабельных боевых групп, внедрение в боевые порядки безэкипажных БНК и т.п.).

Наконец, к 1 октября 2022 года руководитель указанного Центра должен разработать оперативный план для централизации разработки концепции ведения надводной войны и тактических/оперативных инноваций и экспериментов на обоснованных уровнях безопасности.

«Мы больше не будем сначала размещать вооружения и технику, и лишь затем заставлять надводные силы решать, как их использовать», – отмечается в документе.

ИНФРАСТРУКТУРА

В рамках пятого направления планируется «создание инфраструктуры для надводных сил будущего». А именно: совершенствование инфраструктуры командования и управления надводных сил, физической инфраструктуры надводных сил и «инфраструктуры развития» для поддержки процессов развития и совершенствования. Ответственными назначены начальники отделов экспедиционной (OPNAV N95) и надводной (OPNAV N96) войны управления министра ВМС.

Планируется выполнить следующие мероприятия:

– до 1 апреля 2022 года руководителю отдела надводной войны надлежало представить оперативный план по комплексной боевой системе (ICS). План должен определить, как будет совершен эволюционный переход от боевых систем и программного обеспечения с индивидуальным упором на отдельные БНК, к внедрению ICS, создаваемой с упором на взаимодействие между всеми БНК. Начальник другого отдела – руководитель программы создания интегрированных боевых систем – на основе этого плана должен разработать «дорожную карту» по созданию комплексной ICS на ближайшие десять лет;

– к 1 июня 2022 года спецпомощнику командующего надводными силами ВМС по анализу данных надлежало подготовить десятилетний план работ по искусственному интеллекту (ИИ), которые осуществляют специалисты опергруппы «Хоппер», включая «дорожную карту» создания цифровой инфраструктуры, совместимую с разработками других опергрупп по теме ИИ;

– до 1 декабря 2022 года главы Командования военно-морских систем и Берегового командования ВМС, командующий надводными силами Атлантического флота и другие должностные лица должны подготовить десятилетний план – «дорожную карту» с потребностями инфраструктуры надводных сил ВМС нового поколения (береговые испытательные полигоны, учебно-тренировочные системы и др.);

– к 1 марта 2023 года начальник отдела обеспечения готовности и логистического обеспечения флота (OPNAV N4) должен подготовить «дорожную карту» по мероприятиям обеспечения развернутых в передовых районах экспедиционных сил, возможностями по ремонту и пополнению запасов.

«Надводные силы будущего потребуют значительной модернизации инфраструктуры и переосмысления того, как мы определяем саму эту инфраструктуру. Традиционная инфраструктура (причалы, службы обеспечения причального фронта и здания/склады) для обеспечения деятельности кораблей, вспомогательных судов и экипажей будет рекапитализирована после десятилетий недоинвестирования», – говорится в документе.

Это потребует колоссальных ресурсов, реалистичную оценку которых американские специалисты пока не готовы даже приблизительно оценить. Только в навигационные тренажеры, тренажеры навыков кораблевождения и тренажеры тактической подготовки надводных сил в 2013–2021 годах флот вложил более 5 млрд долл., и этого оказалось недостаточно. А ведь еще есть потребность во внедрении полностью цифровой инфраструктуры. А также в береговой инфраструктуре для новых типов БНК, в том числе роботизированных и построенных с использованием искусственного интеллекта и систем машинного обучения.

Таким образом, Командование надводных сил ставит задачи, от успешного выполнения которых зависит способность американского флота не то чтобы одержать победу на просторах Мирового океана, а хотя бы не проиграть с разгромным счетом. Американские адмиралы это понимают. «Этот документ предписывает действия, ведущие к цели, тем самым обеспечивая наши корабли и экипажи необходимыми им инструментами, – подчеркивает вице-адмирал Китченер. – Вместе мы устраним препятствия и преодолеем барьеры, мешающие нашему успеху».

В ОЖИДАНИИ ГЛОБАЛЬНОЙ СХВАТКИ

Резюмируя вышесказанное, можно сделать однозначный вывод. Сегодня мы стали свидетелями того, как в треугольнике Вашингтон – Москва – Пекин начинает разворачиваться новый этап многовековой битвы за Океан.

Российское военно-политическое руководство прекрасно это понимает. Так, в ходе проходившего 20 мая 2022 года в Санкт-Петербурге под руководством вице-премьера Юрия Борисова заседания Морской коллегии при правительстве РФ рассмотрен проект новой редакции Морской доктрины РФ. Он подготовлен с учетом изменений в геополитической и военно-стратегической обстановке, произошедших в мире за последние годы, а также с учетом военно-доктринальных документов, принятых в РФ со времени утверждения предыдущей Морской доктрины (2015).

В свою очередь, китайское военно-политическое руководство продолжает реализацию стратегической концепции «Три линии островов». Согласно этой концепции, к 2050 году китайские ВМС должны обеспечить себе способность свободно действовать в первую очередь на рубеже Алеутские острова – Гавайские острова – страны Океании. А также обладать возможностью решать широкий спектр задач на огромной акватории – вплоть до южной части Бенгальского залива, центральной и северной части Аравийского моря, Персидского залива, Красного моря и восточного побережья Африки.

Активные усилия прилагаются к развитию всех составляющих ВМС КНР – от подводных сил до авианосных. Уже в обозримом будущем китайский флот пополнится третьим авианосцем, да и не так далеко то время, когда адмиралы Поднебесной получат в свое распоряжение и первый атомный плавучий аэродром. В то же время авианосцы и другие крупные БНК противника китайские стратеги планируют громить противокорабельными баллистическими ракетами, для чего в пустынной местности построен спецполигон. И, судя по спутниковым снимкам, ракетчики Народно-освободительной армии Китая добились отличных успехов, а их точность – превосходна.

Чем завершится новый период глобального противостояния на просторах Мирового океана, сегодня не может предсказать даже самый смелый аналитик. Хотя нет, американцы уже пытаются – их профильные издания заполнены статьями о том, как американский флот проигрывает битву на море флоту китайскому.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – военный эксперт, историк, писатель.