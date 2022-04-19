В Сербии заявили о планах объединения в одну сеть китайских ЗРК FK-3 и российских ЗРПК «Панцирь-С1»

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Сербия подтвердила получение зенитных ракетных комплексов FK-3, доставленных военно-транспортными самолетами ВВС НОАК в Белград. Официальный показ новых ЗРК пройдет в конце месяца.

30 апреля 2022 года на аэродроме Батайница под Белградом пройдет выставка вооружений, на которой Сербия официально представит закупленные у Китая зенитные ракетные комплексы FK-3 (экспортная версия HQ-22). Как пояснил президент страны Александр Вучич, в планах сербских военных объединить китайские ЗРК в одну сеть с российскими ЗРПК "Панцирь-С1".

Я пригласил всех граждан Сербии 30 апреля на аэродром Батайница, чтобы они увидели наши самые мощные системы ПВО и объединенные FK-3 и "Панцири". Поэтому мы сможем одновременно с большого расстояния поражать и беспилотники, и вертолеты, и самолеты

- заявил Вучич.

Ранее сербская пресса сообщала, что 30 апреля в Батайнице планируется презентация новых вооружений, полученных Сербией за последнее время. Посетителям выставки покажут китайские ЗРК FK-3, российские ЗРПК "Панцирь-С1" и сербские ЗРПК PASARS. Кроме того, будет продемонстрирована и другая военная техника, включая вертолеты и истребители.

10 апреля ресурсы, отслеживающие маршруты движения авиации, сообщили, что военно-транспортные самолеты Y-20 ВВС НОАК были замечены в воздушном пространстве Турции, откуда проследовали до Сербии и приземлились в аэропорту Белграда. Как позднее стало известно, таким образом Китай доставил в Сербию закупленный еще в 2020 году зенитно-ракетный комплекс FK-3, являющийся экспортной версией китайской системы противовоздушной обороны средней дальности последнего поколения HQ-22. Всего сербы закупили три батареи FK-3.

В отличие от базовой системы HQ-22, имеющей радиус поражения до 150-170 км и высоту поражения от 50 м до 27 км, экспортный вариант FK-3 имеет зону поражения до 100 км по дальности, высотные параметры поражения такие же.