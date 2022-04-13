Самолетами ВТА Y-20A ВВС НОАК в Сербию доставлены ЗРК FK-3

ЦАМТО, 12 апреля. В аэропорту Белграда 9 апреля приземлились 6 самолетов ВТА Y-20A ВВС НОАК (б.н. 20041, 20042, 20045, 20047, 20049 и 20142), которые, предположительно, доставили партию ЗРК средней дальности FK-3 (экспортный вариант ЗРК HQ-22).

По тому же маршруту 10 апреля совершили перелет еще шесть самолетов ВВС НОАК, вероятно, с дополнительными компонентами ЗРК.

Согласно данным сайта Flightradar24, Y-20A на маршруте перелета совершили посадку в Баку (Азербайджан), после чего пересекли воздушное пространство Турции и Болгарии. Полет военных самолетов НОАК с вооружением над территорией как минимум двух стран-членов НАТО ряд экспертов расценил как демонстрацию растущего глобального влияния Китая. Сербский военный аналитик Александр Радич заявил, что таким образом "Китай осуществил демонстрацию силы".

По словам официального представителя Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньина (Hua Chunying), после прибытия шести самолетов Y-20 в Сербию, министр иностранных дел Китая Ван И подтвердил в телефонном разговоре своему сербскому коллеге Николе Селаковичу, что Китай "решительно поддержит Сербию в защите суверенитета, территориальной целостности и национальной безопасности".

Министерство обороны Сербии пока не комментирует сообщения о поставке. По данным издания China Global Times, в Белград были доставлены три ЗРК FK-3. Президент Сербии Александр Вучич практически подтвердил поставку комплексов, заявив 9 апреля журналистам, что на следующей неделе представит "новые системы вооружения, которые станут гордостью вооруженных сил Сербии".

Сербия станет первым оператором китайских ЗРК в Европе. Как сообщал ЦАМТО, о закупке Сербией ЗРК FK-3 впервые стало известно в июле 2020 года из годового отчета сербской компании Jugoimport SDPR. Комплексы были заказаны в 2019 году.

Как заявил военный эксперт из Гонконга Лян Гуолян, Сербия закупила в Китае три комплекса FK-3, в состав каждого из которых входят три пусковые установки, РЛС, машина управления, машины обеспечения, вспомогательная техника и оборудование, ракеты.

В 2020 году официальные лица США предостерегали Белград от закупки ЗРК в Китае, заявив, что если Сербия действительно хочет присоединиться к Европейскому союзу и другим западным союзам, она должна привести свою военную технику в соответствие с западными стандартами.

ЗРК HQ-22 разработан Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорацией CASIC (China Aerospace Science & Industry Corporation Limited) и предназначен для поражения аэродинамических и баллистических целей различных типов (включая БЛА и головные части ТБР). Дальность стрельбы составляет от 5 до 170 км, высота поражения целей – от 50 м до 27 км. По имеющейся информации, максимальная дальность стрельбы экспортного варианта FK-3 составляет 100 км.

Президент Сербии А.Вучич 9 апреля также заявил, что ведет переговоры с Францией о покупке 12 новых истребителей "Рафаль" и еще с одной страной о покупке 12 бывших в эксплуатации "Рафаль".

Кроме того, А.Вучич сообщил журналистам, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил его, что Сербия сможет купить вооруженные БЛА "Байрактар TB2".