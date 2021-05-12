Всемирный армейский магазин

Высокий экспортный потенциал ОПК России – средство борьбы за лидерство на мировом рынке вооружений

Согласно заявлению официальных представителей государственной компании «Рособоронэкспорт» Российская Федерация способна в течение ближайших нескольких лет предложить мировому рынку вооружений, боевой и специальной техники порядка пятидесяти образцов самой современной продукции оборонного назначения, несмотря на весьма далекие от принципов честной конкурентной борьбы попытки Соединенных Штатов вытеснить Россию с этого сегмента мирового рынка. Такое утверждение, по мнению экспертного сообщества, имеет вполне убедительное основание, выражающееся в перманентно растущем успехе российского оружия, обеспеченного его исключительным качеством и привлекательными для большинства игроков ценами.

Потенциальными хитами, способными вызвать неподдельный интерес у иностранных импортеров, по убеждению специалистов Рособоронэкспорта, должны стать разработки оборонно-промышленных предприятий, являющихся дочерними подразделениями государственной корпорации «Ростех»:

модернизированный «Ночной охотник» Ми-28НЭ и корабельная версия Ка-52К «Катран», созданные конструкторами холдинга «Вертолеты России»;

танк Т-14 и боевые машины, разработанные в структуре Уралвагонзавода на инновационной платформе «Армата» (боевые машины пехоты и поддержки танков, САУ, ремонтно-эвакуационные и другие специальные машины);

многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э, запущенный Объединенной авиастроительной корпорацией в серийное производство в июле 2019 года.

Безусловно, высоким экспортным потенциалом будет обладать и новейшая зенитно-ракетная система С300В4 от концерна ВКО «Алмаз-Антей», получившая название «Антей-4000».

vpk-news.ru

По заявлению пресс-службы Рособоронэкспорта, период 2000–2020 годов характеризовался неуклонным ростом ключевых показателей компании, способствовавших успешному продвижению российского оружия на мировом рынке. Портфель заказов, а с ним и объем поставляемой на экспорт продукции увеличился на 500 процентов (в сравнении с 2000 годом). В натуральных цифрах это выглядит так: 26 тысяч контрактов на сумму более чем 180 миллиардов долларов, география делового партнерства включает 112 стран. В настоящее время Россия уверенно занимает второе место в мировой десятке стран-экспортеров.

Еще одним из факторов, способных обеспечить Российской Федерации завоевание новых или как минимум сохранение существующих позиций на мировом рынке оружия, – это номенклатурное разнообразие предлагаемой на экспорт оборонной продукции.

Российский производитель готов поставлять превосходные системы цифровой связи, отличающиеся высокой степенью надежности, и не менее хорошие и современные системы радиоэлектронной борьбы. Не лишена интереса, а соответственно и потребительского спроса бронетехника. Общепризнаны лидирующие позиции России в разработках средств воздушно-космической и противовоздушной обороны, авиационной техники и оперативно-тактических ракетных комплексов.

Средства радиоэлектронного противодействия, дополняющие противовоздушную оборону в противостоянии беспилотным летательным аппаратам, имеют особое значение и способны полностью парализовать средства разведки, связи и системы управления войсками противника. В настоящее время самый большой рост потребительского спроса на рынке вооружений отмечается именно в сегменте средств борьбы с БЛА.

Предприятия российской «оборонки» только за первые восемь месяцев прошлого года экспортировали вооружения более чем в сорок стран мира, а общая сумма этих контрактов превысила семь миллиардов. И это несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и перманентные санкции. В качестве характерных примеров этого процесса можно назвать высокую степень заинтересованности правительств ряда государств результатом совместной российско-индийской разработки – ракетой «БраМос», приобретение Пекином сверхманевренных многоцелевых истребителей Су-35 или поставку самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в Сербию.

Несмотря на то, что желающих приобрести российские Су-35 не становится меньше (в настоящее время в стадии проработки находится контракт с Индонезией), Российская Федерация практически готова представить мировым импортерам оружия принципиально новый многофункциональный истребитель пятого поколения – Су-57, проходящий финальную стадию программы испытаний. Примечательно, что ряд стран-партнеров еще в августе прошедшего года оформил официальные заявки на его приобретение.

В ближнесрочной перспективе холдинга «Вертолеты России» начало серийного производства и формирование экспортного предложения в отношении «Феникса» – нового транспортно-боевого вертолета Ми-35П, отличающегося малой акустической заметностью и способностью эффективного функционирования в условиях высокогорья и высоких температур.

Не меньшей привлекательностью для потенциального импортера обладает и еще одна суперновинка российского военно-промышленного комплекса – танк нового поколения «Армата», получивший индекс Т-14. На него также получены предварительные заявки от нескольких стран.

Интерес у потенциальных импортеров российского оружия вызывают и другие образцы бронетехники. Например, многоцелевой бронированный автомобиль «ВПК-Урал», унифицированный с бронеавтомобилем «Атлет». Рассматривая этот образец, следует отметить, что следуя пожеланиям заказчика, конструкторы Военно-промышленной компании существенно уменьшили его габаритные размеры. Достаточно перспективным представляется еще один вариант легкого бронеавтомобиля 2-го класса баллистической защиты, получивший название «Стрела» и предлагаемый покупателю в двух версиях – классической и автомобиля-амфибии.

Специальное конструкторское бюро машиностроения уже работает над документальным оформлением заявки от правительства одного из государств Ближневосточного региона на поставку «Спрут-СДМ1» – единственного в мире легкого плавающего танка.

Однако самым показательным примером успешного продвижения отечественного вооружения, боевой и специальной техники на мировом оружейном рынке следует считать выполненный контракт на поставку российских ЗРК С-400 «Триумф» Турции – действительному члену Североатлантического альянса. В настоящее время мировой рынок ожидает выхода представленной на международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020» зенитно-ракетной системы «Антей-4000», в разы превосходящей по ряду технических и эксплуатационных характеристик ЗРС-предшественницу – «Антей-2500».

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Второе место Российской Федерации, занятое по итогам 2020 года в рейтинге ведущих мировых экспортеров оружия, заслуженно и обеспечивается целым комплексом объективных факторов:

превосходные тактико-технические характеристики предлагаемых покупателю образцов вооружений;

разумность и как следствие привлекательность цен;

востребованность, обеспеченная использованием в процессе разработок новых образцов боевого опыта, полученного российскими Вооруженными силами на различных театрах боевых действий;

постоянный поиск новых рынков сбыта.

Говоря о рынках, следует отметить, что традиционными импортерами российского оружия являются страны Африки и Ближнего Востока: Ирак, Йемен, Сирия, Ливия, Египет и Алжир.

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Новыми, приобретенными в течение последних десятилетий партнерами – покупателями продукции российского оборонно-промышленного комплекса стали некоторые страны Персидского залива, Венесуэла, Турция. Однако финансовая выгода – это не единственный плюс, получаемый государством в процессе военно-технического сотрудничества. Не менее важным представляется изменение формата политических взаимоотношений, возникновение интеграционных связей, обусловленных необходимостью обслуживания и модернизации проданного вооружения, обучения персонала.

Еще одним действенным стимулом развития торговли отечественным вооружением, боевой и специальной техникой следует считать происходящий сегодня в армиях большинства развитых стран процесс смены поколений вооружений. Эффективная деятельность России по разработке новых образцов авиационной техники, беспилотных летательных аппаратов, систем противовоздушной и противокосмической обороны, подводных лодок, оснащенных анаэробными энергоустановками, позволяет Российской Федерации не только активно участвовать в этом процессе, но и позиционироваться в качестве ключевого игрока мирового рынка оружия.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 17 (880) за 11 мая 2021 года