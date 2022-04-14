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Военное обозрение

Южная Корея приняла решение отправить на Украину защитную экипировку и сухие пайки

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Источник изображения: topwar.ru

Отказавшая в поставках летальных вооружений Украине Южная Корея все же окажет военную помощь Киеву, но в нее войдет только нелетальные предметы военного назначения. Как сообщает южнокорейское новостное агентство Рёпхап, отправка военной помощи планируется уже в этом месяце.

В минувший понедельник президент Украины Зеленский выступил с видеооборащением перед парламентом Южной Кореи и попытался выпросить у Сеула вооружение, включая тяжелое. По данным прессы, он просил бронетранспортеры, противотанковые комплексы и системы ПВО, однако получил конкретный отказ. Последовавшая за этим попытка представителей НАТО как-то надавить на южнокорейских военных тоже не прошла, в Минобороны республики подтвердили, что оружия Киев не получит.

А вот нелетальное вооружение корейцы предоставить готовы и сегодня озвучили сумму, на которую соберут помощь для Киева - 1,6 млн. долларов. По планам Сеула, в Киев отправятся бронежилеты, защитные шлемы, медикаменты и сухие пайки. Причем никаких рейсов военно-транспортной авиации не планируется, все перечисленное будет доставляться в Европу рейсами гражданской авиации. Начнутся они на следующей неделе и займут какое-то время. На территорию Украины предметы экипировки и остальное будут доставлять уже военные НАТО по своим каналам.

Как отмечается, это не первая помощь, отправленная Южной Кореей на Украину, в марте Сеул также поставил Киеву защитное снаряжение, медицину и сухие пайки на 820 тысяч долларов. Однако Зеленского и его окружение не устраивают поставки такого рода, им требуется оружие, желательно дальнобойное, чтобы наносить удары по российским аэродромам или способное сбивать российскую авиацию. Поэтому практика выпрашивания оружия Киевом не прекратиться и будет продолжена с одновременным обвинением тех, кто это оружие поставлять отказывается.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Южная Корея
Проекты
NATO
ОНД
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