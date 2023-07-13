Япония предоставит Украине системы обнаружения беспилотников

Глава японского правительства Фумио Кисида заявил, что его страна будет и "дальше оказывать Украине нелетальную помощь"

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Токио предоставит Киеву системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Об этом в среду на продолжающемся в Вильнюсе саммите НАТО объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

По данным агентства Kyodo, глава японского правительства подчеркнул, что Япония будет и "дальше оказывать Украине нелетальную помощь, предоставит, в частности, системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов".

Отмечается, что в этих целях будут использованы средства в размере $30 млн, которые ранее Япония передавала в фонд НАТО.

Премьер-министр Кисида уже второй раз принимает участие в саммите НАТО, с которой Япония согласовала новый план сотрудничества, предполагающий, в частности, развитие взаимодействия в сфере защиты киберпространства и космических спутников.

Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарной, продовольственной, финансовой и прочих видов помощи на общую сумму 7,6 млрд долларов. В то же время с февраля 2022 года Япония ограничивалась передачей Украине, как подчеркивают в Токио, нелетальной помощи - например шлемов и бронежилетов. Сейчас Япония может поставлять военные системы и технологии только в те страны, с которыми совместно их разрабатывает и производит. В эту категорию в настоящее время фактически попадают только США. 25 апреля в стране начались консультации о пересмотре действующих в стране ограничений на поставки оружия за рубеж. В них принимают участие представители Либерально-демократической партии (ЛДП) и ее младшего партнера по правящей коалиции - центристской партии "Комэйто".

Между тем Япония уже передавала украинской стороне военные грузовики и другие транспортные средства. В МИД РФ расценили это как поставку Украине военной техники и подчеркнули, что она ведет к эскалации боевых действий, еще глубже загоняет отношения Японии с Россией в опасный тупик и не останется без последствий.

Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. В нем также принимают участие главы государств и правительств Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии.