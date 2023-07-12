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ТАСС

Южная Корея отправила на Украину миноискатели и защитную одежду

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Флаги Украины и Южной Кореи
Флаги Украины и Южной Кореи.
Источник изображения: mizez.com

Эта партия южнокорейской военной помощи стала четвертой для Киева

СЕУЛ, 11 июля. /ТАСС/. Республика Корея в рамках последней партии военной помощи отправила Украине переносные миноискатели и защитную одежду. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство национальной обороны Республики Корея.

В понедельник сотрудник ведомства, не раскрывая такие детали, как место назначения, характер груза и дату вылета, заявил, что Сеул направил транспортный самолет с грузом дополнительной военной помощи для Украины.

Южнокорейские СМИ предположили, что речь идет о списке предметов нелетального характера, который президент Украины передал лидеру Республики Корея на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме в мае. Киев среди прочего запросил оборудование для разминирования и автомобили скорой помощи.

Во вторник агентство Yonhap сообщило, что военно-транспортный самолет KC-330 вылетел из Республики Корея 8 июля и приземлился в Польше 9 июля. На его борту были в том числе портативные миноискатели и защитная одежда.

Нынешняя партия южнокорейской военной помощи стала четвертой. В период с марта по июнь 2022 года Сеул отправил Киеву предметы нелетального характера, такие как аптечки, медикаменты, противогазы, палатки, сухие пайки и бронежилеты. Их суммарная стоимость оценивается в 4,85 млрд вон ($3,7 млн), пишет Yonhap.

10 июля президент Республики Корея Юн Сок Ёль отправился в Литву, чтобы принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Южнокорейские власти предоставляли гуманитарную и финансовую помощь Киеву, но не передавали оружие. В апреле президент Республики Корея Юн Сок Ёль допустил, что Сеул может пойти на поставки вооружений в случае "грубых нарушений законов войны". 

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Украина
Южная Корея
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