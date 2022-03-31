«Вместо сотрудничества с РФ развивайте собственный ВПК»: западный обозреватель даёт советы африканским заказчикам российского оружия

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Страны Африки являются традиционными заказчиками продукции российской оборонки, которая имеет доминирующие позиции на континенте: на РФ приходится 49% военного импорта, который состоит из основных боевых систем – танков, кораблей, истребителей и вертолётов – и стрелкового оружия, включая автоматы новейшей (двухсотой) серии. Для сравнения, Китай занимает только 13% данного рынка.

Об этом указывается в западном издании The Conversation. Среди крупнейших и наиболее давних покупателей вооружений из России называются Алжир, Ангола, Египет, Эфиопия, Марокко и Уганда. При этом некоторые из них являются «лакомым куском» для мировых производителей боевых систем. Так, на Египет приходится 5,8%, а на Алжир 4,3% всей мировой торговли оружием, объём которой в 2019 году оценивался в $118 млрд.

Прочные позиции России на африканском рынке в издании объясняются тесными историческими связями, «структурой ценообразования» [видимо, низкой стоимостью] и отсутствием политических условий [о простоте применения и высоком качестве оружия обозреватель, видимо, не осведомлён].

Автор западного издания ожидает острое негативное влияние масштабных санкций, введённых против России (включая якобы отключение от SWIFT), на её положение на континенте. С его слов, под угрозой срыва находятся поставки запасных частей, закупка и обслуживание изделий, в частности из-за того, что «техперсонал не может вылететь из РФ», а страны-заказчики не в состоянии рассчитаться за поставленную продукцию и услуги. Вероятно, автор воспринимает Россию как обложенную со всех сторон жертву, даже не подразумевая, что Запад – это только часть мира, которая лишилась своего доминирующего положения на планете.

Сложившаяся ситуация предоставляет африканским странам идеальную возможность обратиться к своему собственному военно-промышленному потенциалу, чтобы заполнить пробел, сохранить квалифицированную рабочую силу (инженеров и техников), инвестировать в исследования и разработки и оставаться конкурентоспособными на мировом рынке

- отмечает автор.

С его слов, африканские специалисты в состоянии самостоятельно обслуживать российскую военную технику:

ЮАР, Египет, Нигерия и Алжир имеют надёжную местную оборонную промышленность, которая в совокупности могла бы заполнить пустоту, оставленную РФ.

Осталось выяснить, где эта пустота - не в голове ли у западного обозревателя?..

В западных СМИ даётся совет убедить Россию в необходимости передачи африканским компаниям контрактов на техническое обслуживание техники, например истребителей МиГ-29 – в Алжире, Чаде, Эритрее и Судане насчитывается не менее 80 данных машин, а в Египте – не менее 46 модернизированных вариантов этого самолёта.

Вместо сотрудничества с РФ лучше развивайте собственный ВПК. Африка в итоге сможет производить собственную военную технику для собственного использования

- убеждает автор африканские страны.