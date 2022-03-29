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Интерфакс-АВН

Ракетные катера Тихоокеанского флота в ходе учений уничтожили корабль условного противника крылатыми ракетами "Москит"

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Пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты "Москит" с ракетного катера
Пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты "Москит" с ракетного катера.
Источник изображения: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

Владивосток. 28 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Экипажи ракетных катеров Тихоокеанского флота (ТОФ) поразили ракетами "Москит" морскую цель, имитирующую корабль условного противника в акватории залива Петра Великого, сообщил в понедельник отдел информационного обеспечения ТОФ.

Отмечается, что ударная группа в составе четырех ракетных катеров вышла в море для проведения учебно-боевых упражнений с отработкой организации нанесения совместного ракетного удара по кораблю условного противника.

"В ходе практической части учения ракетные катера "Р-298" и "Р-29" отработали весь алгоритм нанесения ракетного удара с выполнением фактической ракетной стрельбы крылатыми ракетами "Москит" по надводной цели", - говорится в сообщении.

Цель, находившаяся на расстоянии более 50 километров, была успешно поражена прямым попаданием. В ходе упражнения боевой подготовки израсходовано две ракеты, говорится в пресс-релизе.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Москит
Пётр Великий
Проекты
Военные учения
ТОФ
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