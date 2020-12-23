С новым ходом: Северный флот сохранит один из своих мощнейших кораблей

Министерство обороны приняло принципиальное решение сохранить в строю ракетный эсминец Северного флота «Адмирал Ушаков» ещё на несколько лет. Ожидается, что после ремонта он вернется в море уже в конце следующего года. После боевого похода в 2018-м из-за возникших технических проблем эксплуатацию корабля пришлось остановить. Речь шла даже о его списании. Но «Ушаков» еще послужит. На борту этого эсминца — две скорострельные 130-мм автоматические пушки, сверхзвуковые ракеты «Москит», зенитный комплекс «Штиль». Последний может эффективно бороться с самолетами, вертолетами, а также крылатыми ракетами и беспилотниками.

Министерство обороны приняло принципиальное решение сохранить в строю ракетный эсминец Северного флота «Адмирал Ушаков» ещё на несколько лет. Ожидается, что после ремонта он вернется в море уже в конце следующего года. После боевого похода в 2018-м из-за возникших технических проблем эксплуатацию корабля пришлось остановить. Речь шла даже о его списании. Но «Ушаков» еще послужит. На борту этого эсминца — две скорострельные 130-мм автоматические пушки, сверхзвуковые ракеты «Москит», зенитный комплекс «Штиль». Последний может эффективно бороться с самолетами, вертолетами, а также крылатыми ракетами и беспилотниками.

Снова в поход

Принципиальное решение о возвращении эсминца «Адмирал Ушаков» проекта 956 принято. Ожидается, что в море он выйдет уже в следующем году, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Ремонт единственного эскадренного миноносца Северного флота проведут на судостроительном предприятии «Звёздочка». Обновят двигатели, основные узлы и механизмы. Частично заменят и электронные системы. Корабль доставили на завод после того, как в последнем боевом походе на нём возникли серьёзные технические проблемы.

Сейчас «Ушаков» входит в состав главной ударной силы Северного флота — 43-й дивизии ракетных кораблей. К ней же приписаны тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов» и головной фрегат новейшего проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Эсминцы проекта 956 «Сарыч» по размеру и возможностям вооружения мало чем уступают некоторым ракетным крейсерам. Эти корабли предназначались в первую очередь для борьбы с надводными силами противника. Они оснащены парой двухствольных 130-миллиметровых пушек АК-130, сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Москит», зенитной артиллерией, 533-миллиметровыми торпедами и глубинными бомбами. Противовоздушную оборону обеспечивают две установки зенитно-ракетного комплекса «Штиль» — морского варианта сухопутных «Буков».

«Сарычи» несут на борту противолодочный вертолет Ка-27. Эсминцы водоизмещением в 8000 тонн способны развивать скорость до 32 узлов, в автономном плавании с экипажем в 350 человек могут находиться месяц.

Океанские «Сарычи»

Первый корабль серии, эсминец «Современный», вступил в строй в январе 1981 года. В период холодной войны корабли проекта 956 планировали применять для атак на большие отряды надводных кораблей противника, а также для огневой поддержки десанта. В первые годы своей службы в 1980-е годы они активно участвовали в океанских патрулированиях и учениях, сопровождали иностранные авианосные и ударные группы кораблей, постоянно наблюдали за действиями флотов стран НАТО.

Эсминцы проекта «Сарыч» должны были стать компаньонами универсальных десантных кораблей «Мистраль». Планировалось, что эти крупные ударные единицы смогут не только прикрыть их от надводных сил противника, но и поддержать высадку морской пехоты своим мощным артиллерийским вооружением. Для этого планировалось отремонтировать и модернизировать оставшиеся в строю боевые единицы 956-го проекта. Рассматривалась возможность и возврата их из резерва. После разрыва контрактов над ними вновь нависла угроза списания.

— Возврат в строй «Адмирала Ушакова» — верное решение, — сказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Не так много осталось в строю крупных надводных боевых единиц на Северном флоте, чтобы ими разбрасываться.

По словам эксперта, эсминцы проекта 956 отличаются мощным вооружением, актуальным до сих пор. Но их слабым местом стала котлотурбинная энергетическая установка. Для нормальной эксплуатации она требовала квалифицированных специалистов и регулярного технического обслуживания. Обеспечить это в 90-е годы не удалось. В результате большинство кораблей серии «Сарыч» быстро пришли в негодность. В случае грамотной эксплуатации после ремонта «Адмирал Ушаков» сможет прослужить ещё не менее десятка лет. При этом он будет оставаться внушительной боевой силой, считает Дмитрий Болтенков.

Ходовые проблемы

Всего для ВМФ СССР и России успели построить 17 кораблей проекта 956 вместо планировавшейся большой серии из 50 единиц. Но на новых эсминцах быстро обнаружились серьёзные проблемы с двигателями. Из-за трудностей с их эксплуатацией большинство дорогостоящих «Сарычей», не выработавших даже минимальный плановый срок эксплуатации в 20 лет, вывели из состава флота. Часть из них уже разрезали на металл, а часть ждет утилизации на базах резерва.

Не избежал проблем и «Адмирал Ушаков». Летом 1998 года во время сильного шторма из-за отказа одной из двух котлотурбинных установок его едва не выбросило на скалы. С 2000-го по 2004-й эсминец находился на среднем ремонте в Северодвинске на ЦС «Звёздочка». Затем он надолго вернулся в строй Северного флота, но в 2018 году из-за возникших технических проблем эксплуатацию корабля пришлось остановить.

К концу 2010-х годов в составе ВМФ России, помимо «Ушакова», остались лишь два корабля проекта 956. «Настойчивый» — флагман Балтийского флота — в прошлом году был направлен на ремонт. На нем запланирована замена энергетической установки. «Быстрый» несет службу на Тихоокеанском флоте. В 2010 году на этом эсминце в результате короткого замыкания и утечки топлива начался пожар. Аварию ценой своей жизни остановил матрос Алдар Цеденжапов, за что он был удостоен звания Героя России посмертно.

Удачнее сложилась судьба у четырёх «Сарычей», которые были проданы в ВМФ Китая. Все они находятся в строю. Сейчас ведётся проект их глубокой модернизации. Корабли получают новые противокорабельные и зенитные ракеты разработки КНР.

Сейчас в России налажен выпуск фрегатов и небольших корветов. Эти классы кораблей уступают по размерам и стоимости эсминцам. Уже озвучены планы организовать постройку новых многофункциональных эскадренных миноносцев проекта 23560 «Лидер». В отличие от «Сарычей» они будут иметь атомную энергетическую установку, которая придаст им высокую мобильность и автономность. Но строительство этих новых единиц пока не началось.