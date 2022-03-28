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Интерфакс-АВН

Экипажи Ми-8 авиации ВВО отработали групповые полеты на предельно малых высотах в Забайкалье

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Ми-8АМТШ
Ми-8АМТШ.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Благовещенск. 25 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Экипажи армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) выполнили в Забайкальском крае групповые полеты на малых и предельно-малых высотах, а также отработали маневры ухода от обстрела, сообщает пресс-служба округа.

"В рамках учебно-тренировочных полетов экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8АМТШ провели парные взлеты, полеты в составе групп на минимальных интервалах на высотах 100-150 м со скоростью до 200 км/ч", - говорится в сообщении.

Кроме того, экипажи выполнили в воздухе маневры ухода от ракет класса "воздух - воздух" и "земля - воздух". Летчики также отработали элементы огневого прикрытия транспортных бортов во время условной высадки десанта.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Минoбороны РФ
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