Экипажи Ми-8 авиации ВВО отработали групповые полеты на предельно малых высотах в Забайкалье

Благовещенск. 25 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Экипажи армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) выполнили в Забайкальском крае групповые полеты на малых и предельно-малых высотах, а также отработали маневры ухода от обстрела, сообщает пресс-служба округа.

"В рамках учебно-тренировочных полетов экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8АМТШ провели парные взлеты, полеты в составе групп на минимальных интервалах на высотах 100-150 м со скоростью до 200 км/ч", - говорится в сообщении.

Кроме того, экипажи выполнили в воздухе маневры ухода от ракет класса "воздух - воздух" и "земля - воздух". Летчики также отработали элементы огневого прикрытия транспортных бортов во время условной высадки десанта.