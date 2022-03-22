В Минобороны сообщили, что с начала спецоперации на Украине уничтожено 216 беспилотников

Также ВС РФ уничтожили 1 506 танков и 152 установки реактивной системы залпового огня

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ с начала спецоперации на Украине уничтожили 216 беспилотников, 1 506 танков и 152 установки реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 216 беспилотных летательных аппаратов, 180 зенитных ракетных комплексов, 1 506 танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивной системы залпового огня, 592 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 284 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал он.