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ТАСС

В Минобороны сообщили, что с начала спецоперации на Украине уничтожено 216 беспилотников

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БПЛА Bayraktar TB2 ВВС Украины
БПЛА Bayraktar TB2 ВВС Украины.
Источник изображения: Nina Liashonok / Globallookpress.com

Также ВС РФ уничтожили 1 506 танков и 152 установки реактивной системы залпового огня

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ с начала спецоперации на Украине уничтожили 216 беспилотников, 1 506 танков и 152 установки реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 216 беспилотных летательных аппаратов, 180 зенитных ракетных комплексов, 1 506 танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивной системы залпового огня, 592 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 284 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал он.

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
БПЛА
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