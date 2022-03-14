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Военное обозрение

Ударные вертолёты Ка-52 ВКС РФ осуществляют уничтожение бронетехники ВСУ в том числе с предельно малых высот

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Источник изображения: topwar.ru

На территории Украины продолжается военная спецоперация по демилитаризации и денацификации страны. К настоящему моменту под контроль российских войск с начала операции (с 24 февраля) успело перейти уже более 26 процентов территории Украины с числом жителей до 7,2 млн человек.

Одним из эффективных вариантов ведения боевых действий является поддержка сухопутных формирований с воздуха. Для этого используется и ударная армейская авиация. Речь идёт, например, о вертолётах Ка-52. С их помощью проводится в том числе и разведка с воздуха, выявление мест сосредоточения техники украинских войск и радикальных националистических батальонов.

В сводке Минобороны РФ говорится о том, что ударные вертолёты Ка-52 эффективно уничтожают бронетехнику ВСУ. При этом проводится боевая работа в парах, в том числе и с предельно малых высот, что снижает риски применения против средств армейской авиации переносных зенитных комплексов. Давно не секрет, что ПЗРК украинские войска активно снабжают страны НАТО. Среди прочего это и комплексы Stinger, которые в ряде случаев в изрядных количествах превращаются в трофеи как ВС РФ, так и подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР.

Для ликвидации военной техники противника вертолётчики применяют различные виды боеприпасов, включая управляемые авиационные ракеты.

Кадры с боевым применением Ка-52 ВКС РФ в ходе спецоперации на Украине:

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Stinger
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
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