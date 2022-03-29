Войти
РИА Новости

"Русские должны там увязнуть". Как США подогревают конфликт на Украине

767
0
0
Солдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина
Солдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина.
Источник изображения: © AP Photo / Emilio Morenatti

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Андрей Коц. На Украину через польскую границу практически ежедневно идут железнодорожные составы и автомобильные колонны с западным вооружением. НАТО пытается спешно восстановить боеспособность ВСУ и тем самым замедлить российскую спецоперацию. Однако сделать это очень непросто — за месяц боевых действий украинские силовики понесли огромные потери в тяжелой технике, заменить которую попросту нечем.

Восстановить ПВО

Денег для ВСУ в НАТО не жалеют. В ближайшие дни США планируют начать поставки в рамках крупнейшего пакета военной помощи на 800 миллионов долларов: стрелковое оружие, противотанковые и переносные зенитные комплексы, радары для контрбатарейной борьбы, боеприпасы, средства индивидуальной защиты. Что-то присылали и раньше, но теперь Вашингтон расширил ассортимент.

Как сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне, Киеву впервые предоставят тяжелую технику. Пока речь идет о советских комплексах ПВО, стоявших на вооружении стран Варшавского договора и хорошо знакомых украинским специалистам. За десятилетия американцы собрали неплохую "коллекцию": десятки ЗРК "Оса", "Тор-М2", "Бук", С-300В.

США убеждают союзников помочь и современными средствами ПВО. Например, попросили Турцию передать Киеву ЗРС С-400 российского производства. В обмен пообещали собственные, а также возвращение в программу истребителя пятого поколения F-35. Анкара отказала, пояснив, что не хочет портить отношения ни с Россией, ни с Украиной.

Российские десантники демонстрируют переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW, захваченные в бою против украинских военнослужащих на Украине. Стоп-кадр видео

Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Активно вооружает ВСУ и Евросоюз, выделивший на это миллиард евро из Европейского фонда мира. Германия планирует отгрузить две тысячи гранатометов Panzerfaust из запасов бундесвера. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в преддверии саммитов Евросоюза, G7 и НАТО объявил об отправке шести тысяч противотанковых ракетных комплексов NLAW и Javelin. Ранее Лондон уже поставил около четырех тысяч ПТРК. Как утверждают в местной прессе, это грозит дефицитом в самой британской армии.

Уничтожить на подходе

Разумеется, Россия реагирует. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал: летальные средства Киев получает в упрощенном порядке и это грозит "расползанием передаваемого ВСУ ракетного вооружения по Евросоюзу и соседним регионам". К примеру, террористы с ПЗРК Stinger станут большой проблемой для гражданской авиации.

Украинские военные в защитных костюмах

Источник изображения: © AP Photo / EFREM LUKATSKY

Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул: любые грузы военного назначения, прибывающие на Украину, рассматриваются как законные цели. В том, что российская армия способна наносить удары по западной части страны, сомневаться не приходится. Так, Яворовский полигон во Львовской области, по которому в марте отработали крылатыми ракетами, находится всего в 25 километрах от польско-украинской границы.

"Удар по Яворовскому полигону четко показал, что мы говорим серьезно, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков. — И никаких поблажек в вопросе поддержки боевых действий на территории Украины вооружением или наемниками не допустим. Когда наша разведка обнаруживает замаскированные склады или колонны, они уничтожаются. И западные страны должны это четко понимать".

Колоссальные потери

Однако президенту Владимиру Зеленскому поставок оружия мало. На саммите НАТО он заявил: Киеву нужна военная помощь без ограничений. И добавил, что альянс мог бы поделиться с Украиной одним процентом своих танков и самолетов. Вряд ли его желание исполнится. Украинские танкисты и летчики не умеют обращаться с западной техникой. А НАТО не рискнет отправлять экипажи, так как это — прямое столкновение с Россией.

Зеленского понять можно. За месяц боевых действий ВСУ потеряли тысячи единиц боевой техники, заменить которую в строевых частях нечем. Согласно отчетам Минобороны России, уничтожили уже 1572 танка и других боевых бронированных машин. Это очень много. По данным ежегодного аналитического доклада The Military Balance, до 24 февраля у Украины было около 2400 танков, БМП и бронетранспортеров.

Тяжелые потери понесла и артиллерия: 160 установок реактивных систем залпового огня, 633 орудия и миномета (было около 1770). Кроме того, поражены 189 из 320 зенитно-ракетных комплексов. Подавляющее большинство уцелевших ЗРК не боеспособны и никак не угрожают российской авиации.

Вертолет Ка-52 ВКС России во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео

Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

А вот украинские ВВС фактически прекратили существование. Из 215 самолетов и вертолетов 184 уже не взлетят никогда. Кроме того, ВКС и войсковая ПВО России сбили в воздухе 246 беспилотников различного назначения, в том числе ударные Bayraktar TB2 турецкого производства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Польша
Россия
США
Турция
Украина
Продукция
F-35
Stinger
Tор-М2
Ка-52
С-300
С-300В
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
БПЛА
Евросоюз
Истребитель 5 поколения
Тор ЗРК
Похожие новости
27.12.2021
Влияние санкционных режимов США и их союзников на продажи российского оружия
01.11.2021
США приступили к блокаде России
10.05.2018
Под крыло Эрдогана
10.09.2015
Выставка российской военной техники RAE-2015 пройдет в Нижнем Тагиле
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
28.07.2009
Кто хозяин в небе?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 15:11
  • 20890
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.03 15:00
  • 46
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 29.03 14:33
  • 24
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 29.03 14:22
  • 131
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 29.03 14:15
  • 13
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»
  • 29.03 13:49
  • 1
ВКС РФ сбили за сутки пять самолетов украинских ВВС
  • 29.03 12:37
  • 3
Импортозамещенная версия российского самолета МС-21 выйдет в серийное производство с 2024 года
  • 29.03 12:08
  • 2
Патрушев заявил, что у России нет цели сменить власть на Украине
  • 29.03 12:07
  • 1
В России созданы радиационно-стойкие микросхемы для робототехники и космоса
  • 29.03 11:27
  • 6
Onet: Россия осталась одна. Китай ее бросит
  • 29.03 05:44
  • 1
Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию
  • 29.03 03:39
  • 1
Основные задачи первого этапа операции на Украине успешно выполнены
  • 29.03 00:05
  • 1
Британский стартап Invisibility Shield разработал «щит-невидимку»
  • 28.03 14:21
  • 7
«Стрела» новой мощности
  • 28.03 13:53
  • 13
Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине