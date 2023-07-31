"Смертоносная ракета". Это российское оружие сорвало контрнаступление ВСУ

Российский ударный вертолет Ка-52М, несущий ракету "Изделие 305", представляет серьезную угрозу для ВСУ, пишет Forbes. Радиус действия этого оружия составляет 15 км, что позволяет экипажам запускать его за пределами досягаемости противовоздушной обороны Украины

Сейчас, когда украинские войска штурмуют полосы русских оборонительных минных полей, противотанковых рвов и бетонных надолбов, российская армия наносит ответные удары с помощью боевых вертолетов, вооруженных новой высокоэффективной ракетой, способной поражать противника на большом расстоянии.

"Одной из самых результативных российских систем вооружения на Украине является ударный вертолет Ка-52 HOKUM", — отмечается в разведывательном отчете Intelligence Update, выпущенном Министерством обороны Великобритании 27 июля. В нем сообщается, что это новый вариант КА-52М, разработанный на основе боевого опыта в Сирии. КА-52М имеет модернизированную оптико-электронную систему наведения бортового оружия, усовершенствованную систему связи и систему управления боезапасом, которые позволяют ему нести тонны новых видов оружия, включая особо смертоносную ракету.

"Еще одним ключевым улучшением парка Ка-52 является интеграция с машиной новой противотанковой ракеты", — говорится в отчете Минобороны. "Эта ракета LMUR с радиусом действия около 15 км. Экипажи Ка-52 быстро научились эффективно использовать возможности для пуска этого оружия из-за пределов досягаемости украинской ПВО".

Это представляет собой серьезное совершенствование боевых возможностей россиян. Российские вертолеты, такие как Ка-52, предназначены для борьбы с танками и оснащены противотанковыми управляемыми ракетами (ПТРК) "Вихрь" с лазерным наведением и "Атака" с дальностью действия около 10 км и 6 км соответственно. Однако этим ракетам требуется прямая видимость до цели, а ограниченная дальность действия приводит к тому, что вертолет находится в опасной близости от средств ПВО Украины, таких как ПЗРК Stinger, поставляемых США, и Starstreak из Великобритании.

Вот почему большинство ударных вертолетов с обеих сторон использовали ограниченную тактику ракетных атак, при которых вертолет летит близко к земле, а затем резко поднимается вверх, чтобы произвести залпы неуправляемыми ракетами по целям противника, прежде чем отвернуть назад. Атаки часто получаются неточными, но такая тактика позволяет не подвергать вертолет опасности зенитного обстрела со стороны противника.

LMUR находится в другой классе. Технически известная как "Изделие 305", эта ракета имеет аббревиатуру ЛМУР от полного названия "Легкая многоцелевая управляемая ракета". Оружие было впервые представлено в 2007 году, испытания закончились в 2015 году, а производство началось после 2016 года. "Легкая" — это несколько сбивающее с толку слово, поскольку ракета весит более 90 килограмм, что в два раза больше, чем весит ракета "Вихрь", и в шесть раз больше, чем "ATAKA".

Не полагаясь только на лазерное наведение, ЛМУР использует комбинацию тепловизора и спутниковой навигации. В режиме прямой наводки оператор наводит тепловую головку самонаведения на цель и ведет огонь (система, аналогичная американской переносной противотанковой ракете Javelin). Однако для атак на дальних дистанциях оператор может запустить ракету из зоны вне поля зрения по указанным координатам, а затем использовать тепловизор ракеты, чтобы найти и зафиксировать цель.

Как отмечает Стейн Митцер из военно-аналитического центра Oryx в статье о ЛМУР, этот тип ракеты впервые был замечен на Украине в июне прошлого года, когда одна из них, запущенная вероятно, с вертолета Ми-28, попала в здание. В дальнейшем были зафиксированы другие попадания этих ракет по зданиям, которые идентифицировались как высокоценные цели. Однако их идентификация вызывает сомнения — Министерство обороны России опубликовало лишь одно видео попадания ЛМУР, на котором, как утверждается, видно, как ракета поражает здание, в котором находятся две установки HIMARS. При этом не объяснялось, как эти установки могли оказаться на втором этаже, по которому и ударила ракета.

В период до начавшегося контрнаступления ВСУ Oryx отметил удары ЛМУР по 43 зданиям, 6 мостам, 2 грузовикам и 5 бронемашинам. Теперь этими ракетами вооружили высокоэффективные ударные вертолеты Ка-52, для использования преимущественно против танков и бронетехники противника.

Концепция противотанковых ударных вертолетов была разработана в годы холодной войны изначально в НАТО и в США. Их мобильность и способность наносить удары с дальних дистанций делают их идеальными для отражения наступления бронетехники, поскольку их можно быстро перебрасывать к месту любого потенциального прорыва противника, чтобы остановить его атаку. И теперь на Украине эта концепция, судя по всему, успешно работает.

Украинцам нужно больше средств ПВО с большим радиусом действия, таких как ЗРК Patriot, или других средств (таких как истребители F-16 или дальнобойное оружие для поражения российских авиабаз), чтобы противостоять серьезной угрозе, которую представляют российские вертолеты с ракетами ЛМУР. Без этого контрнаступление ВСУ, скорее всего, будет медленным и кровавым.

Автор статьи: Дэвид Хамблинг (David Hambling)