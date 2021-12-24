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ЦАМТО

Подведены итоги модернизации вооружений в войсках ВВО, ЗВО и ЮВО в 2021 году

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Модернизированные на АО "Омский завод транспортного машиностроения" (в составе АО "НПК "Уралвагонзавод" входит в Госкорпорацию "Ростех") танки Т-80БВМ. Омск, июль 2021 года
Модернизированные на АО "Омский завод транспортного машиностроения" (в составе АО "НПК "Уралвагонзавод" входит в Госкорпорацию "Ростех") танки Т-80БВМ. Омск, июль 2021 года.
Источник изображения: АО "Омский завод транспортного машиностроения"

ЦАМТО, 23 декабря. В 2021 году соединения и объединения ВВО получили более 800 ед. современных образцов ВиВТ, в том числе танки Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3. В состав ТОФ вошла ДЭПЛ "Магадан", береговые ракетные комплексы "Бастион".

"Поставка вооружений и военной техники в войска военного округа позволила обновить и заменить более половины уже устаревших образцов, что позволило в текущем году довести долю современных образцов техники до 56%", – сообщил командующий войсками ВВО генерал-полковник Александр Чайко.

Он отметил, что переоснащение войск (сил) округа продолжится и в следующем году. Так, войска получат модернизированный бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер", реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С", ударные вертолеты Ми-28НМ и новейшие истребители пятого поколения Су-57.

По словам командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева, в 2021 году округ получил около 1,4 тыс. новых и модернизированных образцов военной и специальной техники.

"Войска пополнились более 80 танками Т-90М, Т-80БВ, Т-72Б3М, артиллерийскими установками Мста-СМ2, БТР-82АМ, многоцелевыми автомобилями и новейшими комплексами связи. Таким образом, доля современного вооружения в войсках округа превысила 72%", – отметил он.

Командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворник заявил, что боевой потенциал войск округа, который и прежде был достаточно внушительным, заметно возрос благодаря формированию новых соединений и воинских частей.

По словам А.Дворника, на данный момент доля новейших образцов ВиВТ в войсках достигла 71%: "Только в 2021 году в соединения и воинские части ЮВО поступило более 1,5 тыс. ед. новейших образцов ВиВТ", – сказал А.Дворник.

Среди образцов ВиВТ, поступивших в этом году на вооружение войск округа, А.Дворник назвал вертолеты Ка-52 с новейшим прицельным оборудованием, самолеты Су-25СМ3, зенитные ракетные системы С-350 "Витязь" и С-300ПМ2. Также войска получили новые корабли, различную бронетехнику, средства связи и радиоэлектронной борьбы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Продукция
Бастион
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