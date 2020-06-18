"Бал", "Листва" и "Тосочка". Какую технику впервые покажут на Красной площади в Москве

Всего в военных парадах по всей стране 24 июня будет задействовано 2,4 тыс. единиц автомобильной, гусеничной и авиатехники, а также 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения

В параде на Красной площади в Москве в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие более 13 тыс. военнослужащих, будет задействовано 234 единицы современной и исторической наземной военной техники. В небе над столицей пролетит 75 самолетов и вертолетов - как и 9 Мая.

В юбилейном параде будет участвовать рекордное число новейшей техники - 24 образца проедет по брусчатке главной площади России впервые. В частности, боевые машины пехоты "Армата" и "Курганец-25" с новыми боевыми модулями "Кинжал" и "Эпоха", зенитные ракетные системы С-300В4 и С-350, зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", танки Т-90М и Т-80БВМ, береговой ракетный комплекс "Бал", инженерная система дистанционного минирования и огнеметная система "Тосочка".

Механизированную часть парада откроют боевые машины времен Второй мировой войны - порядка 30 легендарных танков Т-34, за которыми проследуют семь самоходных артиллерийских установок СУ-100.

Модификация Т-34-85 была принята на вооружение в январе 1944 года. Самый узнаваемый символ Великой Отечественной войны был разработан на Уральском танковом заводе №183 (ныне "Уралвагонзавод") в конце 1930-х годов. Всего было изготовлено более 84 тыс. разных модификаций. Танк хорошо зарекомендовал себя благодаря простоте в производстве и обслуживании. Эта модель также побывала во многих вооруженных конфликтах в Европе, Азии и Африке в 1950-1980-е годы.

Танк Т-34-85 Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

СУ-100 относится к классу истребителей танков. Она была создана на базе среднего танка Т-34-85 конструкторами "Уралмашзавода" в конце 1943 года. Всего, по разным данным, было произведено почти 5 тыс. самоходок данного типа.

Затем пройдет колонна современных бронеавтомобилей, в составе которой проследуют "Тигр-М", "Тайфун-К" 4х4 с боевыми модулем дистанционного управления и 30-мм автоматическим гранатометом АГС-17.

Бронеавтомобиль "Тигр-М" Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Также впервые можно будет увидеть "Тайфун-ВДВ", разработанный для Воздушно-десантных войск. Ожидается, что машина начнет поступать на вооружение в 2020 году. Она имеет колесную формулу 4х4, комбинированную защиту из керамической брони и сниженную снаряженную массу. Может быть оснащена крупнокалиберным пулеметом "Корд" или другим вооружением на турельной установке.

Танки будут представлены 33 машинами Т-72БЗ, Т-80БВМ, Т-90М "Прорыв", Т-14 "Армата" и боевой машиной поддержки танков "Терминатор". Однако два образца производства концерна "Уралвагонзавод" (в составе госкорпорации "Ростех") - Т-80БВМ и Т-90М - участвуют в параде впервые.

Танк Т-90М Источник изображения: © Vitaly Kuzmin/CC BY-NC-ND 4.0

В апреле первая партия Т-90М поступила в танковую армию Западного военного округа. Контракт на их поставку был подписан на форуме "Армия-2017". "Прорыв" получил принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель. Его броня снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения, аналогичное используется на "Армате".

Что касается Т-80БВМ (дальнейшая модернизация танка Т-80БВ), то им вооружаются арктические подразделения Северного флота уже с 2018 года. Машину оснастили такой же системой управления огнем, как и танки Т-90 и Т-72Б3, с целью унификации изделий. В результате модернизации повышены все основные характеристики - огневая мощь, защищенность, подвижность и командная управляемость.

За танками следуют различные боевые машины пехоты (БМП). Всего в строю - 20 единиц. Но в отличие от известных БМП-3 впервые зрители смогут увидеть БМП-2М с боевым отделением "Бережок". Этот модуль является инициативной разработкой Конструкторского бюро приборостроения. В его состав, в частности, входят пусковые установки противотанковых ракет "Корнет" и новая система управления огнем.

БМП-2М с боевым отделением "Бережок" Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

Также впервые на параде можно увидеть БМП "Армата" и "Курганец-25" с новыми боевыми модулями "Кинжал" и "Эпоха". Вооружены 57-мм орудиями и 7,62-мм пулеметами, а также ракетными комплексами двух типов, способными уничтожать различные виды целей. Ранее эта разработка демонстрировалась отдельно от боевых машин или на шасси БМП-3.

Впервые по брусчатке Красной площади пройдут и 57-мм зенитные артиллерийские комплексы 2С38, созданные в рамках опытно-конструкторской работы "Деривация ПВО". Ожидается, что эти самоходки заменят в войсках знаменитых ветеранов войсковой противовоздушной обороны - ЗСУ-23-4 "Шилка". Они предназначены для уничтожения различных воздушных целей.

Самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 "Деривация-ПВО" Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

"Деривация-ПВО" создана в ЦНИИ "Буревестник" на шасси БМП-3 и оснащается модулем с автоматической пушкой калибра 57 мм, которая может вести огонь как по наземным, так и по воздушным целям на дальности до 10 км. И одна из основных ее задач - борьба с беспилотными летательными аппаратами. Впервые она демонстрировалась на форуме "Армия-2018".

Затем проследуют традиционные участники парада - гусеничные боевые машины десанта БМД-4М и десантируемые бронетранспортеры БТР-МДМ. Эта техника с 2016 года успешно эксплуатируется в Воздушно-десантных войсках.

Крупная артиллерия представлена на параде комплексами "Мста-С" и "Коалиция-СВ", первая партия которой была поставлена в войска в мае. Основа огневой мощи - пушка калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем. Разработчики заверяют, что по своим основным тактико-техническим характеристикам - скорострельности, дальности, точности стрельбы - "Коалиция-СВ" превосходит современные отечественные и зарубежные аналоги. Также в комплект вооружения "Коалиции" входит дистанционно-управляемая установка с пулеметом "КОРД".

Самоходная гаубица "Коалиция-СВ" Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Что касается "Мсты", то она считается лучшей в мире. Стоит на вооружении с 1989 года. Впервые на ее модернизированной версии применен режим "огневой налет одним орудием". Максимальная дальность стрельбы - до 30 км. Одна из основных особенностей гаубицы - это возможность поднимать ствол орудия выше 45 градусов, что позволяет стрелять через высокие препятствия по минометному принципу.

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" - новички парада. Они считаются одними из самых мощных видов современного артиллерийского вооружения российской армии. Оснащаются управляемыми реактивными снарядами калибра 300 мм с дальностью стрельбы до 120 км.

Реактивная систем залпового огня "Торнадо-С" Источник изображения: © Гавриил Григоров/ТАСС

"Торнадо-С" создана в результате глубокой модернизации РСЗО "Смерч", обладает повышенной дальностью и точностью стрельбы. Кроме того, в ней имеется возможность введения индивидуального полетного задания для каждого отдельного снаряда. Система предназначена для поражения живой силы, техники, неподвижных и движущихся одиночных и групповых объектов.

Традиционный участник парадов - оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Находится на вооружении с 2006 года, и в 2019 году все подразделения Сухопутных войск перевооружились на него.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

По уровню характеристик "Искандер", разработанный НПК "КБ машиностроения", не имеет аналогов в мире. Как отмечают в Минобороны, на сегодняшний день является лучшим ракетным комплексом в своем классе, который в состоянии преодолеть любую противоракетную оборону на дальностях до 500 км.

На параде будет представлена вся линейка современных образцов зенитных ракетных систем и комплексов войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск. Так, впервые в составе механизированной колонны пройдут четыре самоходные установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" и четыре боевые машины ЗРК "Тор-М2". Они производятся на предприятиях концерна ВКО "Алмаз - Антей" и считаются лучшими в мире средствами ПВО ближнего действия.

Самоходная установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

В составе комплекса "Тор-М2" 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 тыс. м. В настоящее время разрабатывается модификация ЗРК на колесном шасси с возможностью преодоления вплавь водных преград. Кроме того, сообщалось, что на оснащение подразделений ПВО, дислоцирующихся в условиях Арктики и Крайнего Севера, будут поставлены "Тор-М2ДТ".

Что касается "Бук-М3", то на каждой самоходной огневой установке вместо четырех, как на версии "Бук-М2", размещается шесть зенитных ракет в специальных пусковых контейнерах. Комплекс способен одновременно обстреливать до 36 целей, летящих со скоростью до 3 км/с на дальностях от 2,5 до 70 км. Первая партия ЗРК поступила на вооружение подразделений ПВО Центрального военного округа осенью 2019 года.

Еще одна интересная новинка парада - зенитная ракетная система (ЗРС) С-300В4. Эта модификация поставляется российским военным с 2014 года по контракту, заключенному в 2012-м.

Но если ЗРС С-400 "Триумф" предназначен в первую очередь для защиты важных объектов, то С-300В4 работает в полевых условиях. Базой для него служит гусеничный тягач высокой проходимости. Как и С-400, "трехсотка" борется с целями на дальних подступах. Это могут быть не только самолеты, крылатые ракеты противника, но и головные части баллистических ракет. "B4" обеспечивает одновременное поражение 16 ракет и 24 аэродинамических целей на дальностях до 350 км.

Зенитная ракетная система С-300В4 Источник изображения: © Минобороны России

Затем в колонне проследуют тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка", которая впервые будет представлена широкой публике.

ТОС-2 - наследница "Солнцепека" с улучшенными тактико-техническими характеристиками, но в отличие от него выполнена на платформе колесного шасси. Предыдущие системы используют для передвижения шасси танка Т-72, а "Тосочка" смонтирована на трехосном грузовике повышенной проходимости "Урал", что увеличивает ее мобильность.

Известно, что "Солнцепек" способен поражать объекты противника на дальностях от 3,6 до 6 тыс. м (в зависимости от типа ракет), а площадь поражения составляет от 1 до 2 тыс. кв. м. В основе принципа действия ТОС лежит объемный взрыв, похожий на удар от вакуумной бомбы. ТОС-1А успешно применялся в Сирии против террористов.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Впервые также в колонне военной техники пройдет новейшая инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ). Можно будет увидеть две боевые и две транспортно-заряжающие машины данной системы.

ИСДМ создана на базе автомобиля "КамАЗ" повышенной грузоподъемности. Как сообщало Минобороны, в ее основу заложен дистанционный способ установки минных заграждений, являющийся наиболее безопасным и маневренным. В системе применены современные высокоэффективные мины нового поколения, полностью отвечающие требованиям международных соглашений по их самоликвидации.

Затем проследуют уже ставшие постоянными участниками парадов зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С", однако в этом году можно увидеть его другие модификации - модернизированный "СМ" и арктический "СА".

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА" Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Эти машины, созданные в Конструкторском бюро приборостроения им. Шипунова, предназначены для ближней обороны гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО дальнего действия. Свою эффективность "Панцири" неоднократно доказали в Сирии, отражая атаки беспилотников.

Сообщалось, что версия "Панцирь-СМ" получит новую высокоскоростную ракету, а дальность обнаружения и уничтожения целей возрастет примерно вдвое. Она сможет "увидеть" цель на расстоянии в 75 км и уничтожить ее на расстоянии в 40 км (у "Панциря-С1" эти показатели составляют соответственно 40 и 20 км - прим. ТАСС). Также новый комплекс доработали для борьбы с мини-беспилотниками. В его арсенале две ракеты, которые борются со всем спектром целей: одна стандартная, другая - гиперзвуковая (скорость 5 Махов и более - прим. ТАСС).

Что касается арктической версии, то она смонтирована на двухзвенном тягаче, имеет больше пусковых установок (по девять с каждой стороны) и не вооружена пушками.

Следующие участники парада - зенитные ракетные системы С-350 "Витязь" и С-400 "Триумф". Однако в отличие от известной "четерехсотки" С-350 на брусчатке впервые.

Зенитная ракетная система С-350 Источник изображения: © Гавриил Григоров/ТАСС

Эта система разработана концерном ВКО "Алмаз - Антей" в интересах войсковой ПВО с максимальным радиусом поражения целей 60 км и максимальной высотой поражения 30 км. Одна пусковая установка вооружена 12 зенитными ракетами. С-350 призваны заменить в войсках С-300ПС. Первый комплект ЗРС поступил в армию в конце 2019 года.

Что касается "Триумфа", то сегодня он является одним из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО. Она способна сбивать цели на предельно допустимой на сегодняшний день дальности - 600 км.

Впервые на Красной площади будут представлены машины из состава берегового ракетного комплекса "Бал". Причем увидеть можно не только саму пусковую установку, но и транспортно-перегрузочную машину, самоходный командный пункт управления и связи.

Вооруженный дозвуковыми противокорабельными ракетами Х-35, "Бал" способен ликвидировать наземные и надводные цели противника на расстоянии до 300 км. Х-35 может уничтожать корабли водоизмещением до 5 тыс. тонн.

Береговой ракетный комплекс "Бал" Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

Полный залп комплекса, включающий 32 ракеты, в состоянии обеспечить срыв боевой задачи крупной корабельной ударной группы противника, его десантного отряда или конвоя.

За "Балами" проследует семейство бронеавтомобилей повышенной защищенности "Тайфун-К" и "Тигр-М". Первые предназначены для перевозки личного состава и для установки различного оборудования или систем вооружения. Успешно применяются российскими подразделениями военной полиции в Сирии с 2017 года.

Бронеавтомобиль "Тайфун-К" Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Что касается "Тигра", то на их базе Военно-промышленной компанией разработано более 50 модификаций, включая командно-штабные машины, станции радиопомех, а также комплексы радиационной, химической, биологической разведки и санитарные автомобили. А возможности установки на них различного вооружения - от стрелкового до противотанкового - позволяют выполнять самый широкий спектр боевых задач.

В составе механизированной колонны войск национальной гвардии РФ - бронированные корпусные автомобили "Патруль" 4х4 и "Урал-ВВ" 6х6.

Бронированный автомобиль "Урал-ВВ" 6х6 Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Впервые в параде Победы будет участвовать машина дистанционного разминирования "Листва", которая применяется для сопровождения колонн мобильных стратегических ракетных комплексов "Ярс".

На бронеавтомобиле установлен блок сверхвысокочастотного излучения - электроника способна обнаружить мины и фугасы на дистанции до 100 м в секторе 30°. "Листва" создавалась специально для Ракетных войск стратегического назначения и доказала эффективность в ходе различных учений.

Три "Ярса" проедут в сопровождении бронеавтомобилей "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет" и машин обеспечения боевого дежурства (МОБД), которые демонстрируются широкой публике впервые. Они служат для обеспечения электроэнергией на полевой позиции и при аварийной ситуации на боевой стартовой позиции, приготовления и приема пищи личным составом, отдыха и быта, а также организации и несения караульной службы. Размеры и оборудование МОБД рассчитаны на обеспечение жизнедеятельности десяти человек с личными вещами и оружием.

Стратегические ракетные комплексы "Ярс" Источник изображения: © Ольга Балашова/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Закроют проход механизированной колонны три БМП К-17 "Бумеранг" с флагами Военно-морского флота, Сухопутных войск и Воздушно-космических сил. Во главе большинства колонн техники проследуют бронетранспортеры БТР-82А.

Завершит юбилейный парад пролет авиации, которая взлетит с восьми аэродромов, некоторые из них удалены более чем на 1 тыс. км от Москвы. По традиции откроют воздушную часть вертолеты армейской авиации - Ми-26 в сопровождении четырех Ми-8АМТШ, затем три группы по пять винтокрылых машин Ми-35М, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28Н "Ночной охотник" в боевом порядке "клин".

Военно-транспортный вертолет Ми-26 и многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Далее пролетят воздушные суда военно-транспортной, специальной и дальней авиации: самолеты А-50, Ил-76МД, Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, Ил-78. Затем две группы истребителей оперативно-тактической авиации - МиГ-29 и Су-24 в боевом порядке "пеленг". Замкнут строй истребители-перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал" и звено из четырех многоцелевых истребителей пятого поколения Су-57.

В заключительной части пройдет строй из десяти самолетов оперативно-тактической авиации в плотном боевом порядке "тактическое крыло" (истребители Су-35С, Су-30СМ и Су-34), группы высшего пилотажа "Русские витязи" (на Су-30СМ) и "Стрижи" (на МиГ-29). Завершит воздушную часть парада группа из шести штурмовиков Су-25, которые с использованием аэрозольного распыления окрасят небо над столицей в цвета Государственного флага России.

Роман Азанов​​