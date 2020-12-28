Ракеты, корветы и танки: какое оружие получила армия России в 2020-м

В 2020 году ВС РФ получили новые ракеты, самолеты и бронетехнику

В 2020 году завершилась десятилетняя программа перевооружения российской армии. На эти цели ранее были выделены 23 трлн руб. Уровень современного вооружения в Вооруженных силах достиг 70%. «Газета.Ru» проанализировала, какое оружие поступило в армию и на флот в уходящем году.

За последнее время Вооруженные силы получили 57 военных космических спутников, 109 межконтинентальных ракет «Ярс», 108 баллистических ракет для подводных лодок, 4 стратегических подводных крейсера проекта 955 типа «Борей», 7 современных подводных лодок и 161 надводный корабль, а также 17 ракетных комплексов противокорабельной обороны «Бал» и «Бастион», более 1 тыс. боевых самолетов и вертолетов, более 3,5 тыс. единиц бронетехники.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, было перевооружено 12 ракетных полков комплексами «Ярс», 10 ракетных бригад комплексами «Искандер», а 20 зенитно-ракетных полков вооружены ЗРК С-400 «Триумф». При этом 13 авиационных полков получили модернизированные самолеты поколения 4: МиГ-31БМ, Су-35С, Су-30СМ и Су-34, вертолеты Ка-52 и Ми-28. В небо поднялся первый - построенный с нуля - стратегический бомбардировщик Ту-160М.

Стратегические ядерные силы

В 2020 году в РВСН более 95% пусковых установок содержатся в постоянной готовности к боевому применению, сообщают в военном ведомстве. В этом году три ракетных полка РВСН переоснащены на ракетные комплексы «Ярс».

Продолжается перевооружение первого полка на ракетный комплекс с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками «Авангард». Ракетный комплекс «Авангард» состоит из ракеты-носителя и гиперзвукового крылатого блока. Скорость гиперзвукового блока «Авангард» составляет М28, что примерно соответствует 7,5 км/сек.

Авиационные стратегические ядерные силы пополнились пятью модернизированными ракетоносцами Ту-95МСМ. При модернизации на самолет этого типа устанавливаются: новый комплекс вооружения, новый комплекс бортового электронного оборудования, новые доработанные двигатели и винты, а также новые системы управления вооружением, управления самолетом, пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, радиолокационная станция, средства объективного контроля. После этой модернизации боевые возможности Ту-95МСМ выросли приблизительно в два раза.

В состав морских стратегических ядерных сил принят головной ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПК СН) проекта «Борей-А» «Князь Владимир», вооруженный баллистическими ракетами «Булава» с современным комплексом средств преодоления противоракетной обороны. На подходе - стратегический подводный ракетоносец проекта 955А «Князь Олег».

От первых трех «Бореев» (подводных крейсеров «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах») субмарины проекта 955А отличаются меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

РПК СН проекта 955А способны нести на своем борту по 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава» с дальностью полета более 9 тыс. км.

Сухопутные войска

В Сухопутные войска за 2020 год поставлено более 3,5 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения, включая 220 танков и других боевых бронированных машин, свыше полутора тысяч единиц автомобильной техники.

В войска в течение года поступали танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, бронетранспортеры БТР-82А/АМ, БМП-3 с необитаемым боевым модулем «Эпоха» и БМП-2М с боевым модулем «Бережок», начались серийные поставки новых танков Т-90М.

Танковые дивизии СВ ВС РФ получили более 100 модернизированных танков Т-72Б3М, на которых устанавливается новый двигатель мощностью 1130 л. с., а также модульный комплекс динамической защиты нового поколения.

В войска поступили более 60 боевых машин пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок», которое помимо основного вооружения БМП, состоящего из 30-мм автоматической пушки 2А42 и пулемета, включает в себя новое прицельное оборудование, а также автоматической гранатомет для поражения живой силы и четыре противотанковые ракеты «Корнет», попарно установленные на бортах башни.

В части и соединения Сухопутных войск поставлено более 100 боевых машин пехоты БМП-3, 460 бронетранспортеров БТР-82А и БТР-82АМ.

Минобороны заявляет о приобретении в ближайшем будущем более 35 единиц 152-мм самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-СМ» и более 30 реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».

Части и соединения войсковой противовоздушной обороны в 2020 году получили два дивизионных комплекта «Бук-М3». В войска начали поставляться переносные зенитные ракетные комплексы «Верба». Важным преимуществом данной системы является высокая вероятность поражения таких воздушных целей, как беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты на высотах от 10 м до 4,5 км и на дальностях от 500 м до 6,5 км.

Государственные войсковые испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С35 «Коалиция-СВ» завершились в этом году, после чего в войска поступили 12 таких установок.

В части и соединения передается тяжелая огнеметная система ТОС-2. В данный момент машина проходит опытную эксплуатацию. Помимо этого, в российской армии идет модернизация уже стоящих на вооружении ТОС-1А.

Воздушно-десантные войска получили в этом году более 40 новых бронемашин БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

В 2019 году завершились государственные испытания опытного образца робототехнического комплекса, разработанного в рамках опытно-конструкторской работы «Кунгас». До конца 2020 года будет осуществлена их опытно-войсковая эксплуатация.

РТК «Кунгас» состоит из центрального пункта управления и четырех платформ различной массы. Это носимый робот массой 12 кг, легкий робот массой 200 кг, возимый робот массой до 2 т и боевой робот «Нерехта». В составе комплекса также находится роботизированная версия БТР-МДМ «Ракушка».

В Вооруженные силы поступают автоматы АК-12 калибра 5,45 мм. Оружие разработано концерном «Калашников» в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса. В этот автомат внесен ряд конструктивных особенностей, что позволило достичь большей боевой эффективности, универсальности применения, точности и кучности стрельбы. Всего до нового 2021 года в войска будет поставлено 112,5 тыс. единиц автоматов АК-12.

Воздушно-космические войска

В Воздушно-космические силы в 2020 году поставлено 147 летательных аппаратов, более 150 образцов техники ПВО, включая четыре полковых комплекта ЗРС С-400 «Триумф» и 24 боевые машины «Панцирь-С».

До конца 2020 года ВКС получат более 20 истребителей поколения "4" Су-35С. Эта машина отличается высокой маневренностью, наличием широкой номенклатуры вооружения и интеллектуальной поддержкой пилота.

Истребителей Су-30СМ в ВКС в этом году поставлено около 20 единиц.

В ВКС начали поступать первые современные комплексы с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами средней дальности «Иноходец» и «Форпост». Всего в беспилотную авиацию с 2012 года поставлено более 900 комплексов с БЛА. Беспилотный летательный аппарат средней дальности самолетного типа «Иноходец» предназначен для ведения круглосуточной и всепогодной разведки наземных (надводных) объектов. Он может нести полезную нагрузку 450 кг и находиться в воздухе 30 часов.

Комплекс с беспилотными летательными аппаратами средней дальности «Форпост» предназначен для воздушной разведки объектов противника и выдачи данных для целеуказания ударным (огневым) средствам. В состав комплекса входят три летательных аппарата.

За истекший год были наращены боевые возможности Единой космической системы (ЕКС). В мае текущего года запущен четвертый космический аппарат «Купол». Тем самым выполнен второй этап развертывания орбитальной группировки ЕКС.

Реконструированы стартовый комплекс для ракет «Союз-2» и монтажно-испытательный комплекс для ракет - носителей тяжелого класса. Успешно осуществлен испытательный пуск ракеты «Ангара-А5» с массогабаритным макетом космического аппарата.

По авиационной технике предусматриваются досрочные поставки 94-х самолетов и вертолетов к исходу 2024 года. В их числе 22 самолета Су-57, количество которых к 2028 году будет доведено до 76 единиц.

Военно-морской флот

Военно-морской флот, как сообщает военное ведомство, получил две современные подводные лодки, 7 надводных кораблей, 10 боевых катеров, 10 судов и катеров обеспечения.

До конца года (возможно, что этот срок будет сдвинут вправо) в состав флота планируется передать атомную подводную лодку усовершенствованного проекта 885М («Ясень-М») «Казань».

Субмарина была заложена на заводе «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в 2009 году, спущена на воду 31 марта 2017 года. Планируется, что лодка войдет в состав Северного флота, где уже проходит службу головная субмарина проект 885 серии «Ясень» - «Северодвинск».

До конца 2020 года флот пополнится двумя корветами - «Гремящий» и «Герой России Алдар Цыденжапов».

Предназначенный для Тихоокеанского флота корвет проекта 20385 «Гремящий» принят 25 декабря государственной комиссией. 29 декабря на новом корвете планируют поднять Андреевский флаг.

Корвет «Гремящий» проекта 20385 открывает серию подобных кораблей. При водоизмещении более 2 тыс. т и длине 104 м они смогут развивать ход до 27 узлов. Дальность плавания - около 4 тыс. морских миль, экипаж - 99 человек.

Новейший корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» 25 декабря вошел с состав Тихоокеанского флота. Он стал третьим многоцелевым сторожевым кораблем проекта 20380, который вошел в состав ТОФ. Первые два - «Совершенный» и «Громкий» - были переданы ранее.

По количеству береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Береговые войска ВМФ РФ вышли в 2020 году на показатель 74% от потребности.

Применение опережающего финансирования позволяет решить проблему дефицита средств на строительство кораблей дальней морской зоны и обеспечить сокращение сроков поставки современных самолетов.

В настоящее время ведется строительство 16-ти и модернизация 19-ти надводных кораблей дальней морской зоны, еще на шесть будут заключены государственные контракты в следующем году.

Всего с учетом действующих государственных контрактов общее количество строящихся и модернизируемых боевых кораблей дальней морской зоны составит 41 единицу.

Министерством обороны ведется работа по совершенствованию методов ценообразования. Это позволило исключить необоснованный рост стоимости государственных контрактов в 2018-2020 годах, сохранить в объемах ГПВ 551 млрд руб. и направить эти средства на переоснащение войск.

Спланированные показатели закупок современных образцов за счет принятых мер позволят довести к концу 2024 года уровень современности армии и флота до 75,9%.

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что наши Вооруженные cилы вошли в число самых передовых и наиболее технологически развитых армий мира. «По уровню современности мы выше аналогичных показателей вооруженных сил многих государств. При этом по затратам на оборону в текущем году Россия переместилась с восьмого на девятое место», - подчеркнул глава военного ведомства на заседании расширенной коллегии Минобороны 21 декабря 2021 года.

Михаил Ходаренок