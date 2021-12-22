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ТАСС

Сухопутные войска в 2022 году примут участие в шести международных учениях за пределами РФ

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Учения в Таджикистане
Учения в Таджикистане.
Источник изображения: militarynews.ru

Учения направлены на решение антитеррористических задач и отработку новых приемов и способов совместных действий подразделений, сообщил главком войск Олег Салюков

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Сухопутных войск (СВ) в 2022 году примут участие в шести международных учениях, которые пройдут на территории других государств, сообщил главком СВ Олег Салюков журналистам во вторник в ходе итоговой коллегии Министерства обороны РФ.

"В 2021 году проведено 10 совместных учений, в которых приняли участие 12 иностранных государств (Индия, Пакистан, Алжир, Лаос, Монголия, Киргизия, Узбекистан, Белоруссия, Китай, Таджикистан, Сербия, Армения). В следующем 2022 году количество проводимых совместных учений (10) не снизится. При этом большая их часть будет проведена за пределами Российской Федерации (шесть - за пределами РФ, четыре - на территории РФ)", - сказал Салюков.

При этом он подчеркнул, что "проведение данных мероприятий носит дружественный характер". "Учения направлены на решение антитеррористических задач и отработку новых приемов и способов совместных действий подразделений", - сказал военачальник.

По его словам, в последние годы география и масштаб совместных учений постоянно расширяются, учения проводятся не только в рамках государств - участников ОДКБ, но и с коллегами из стран Юго-Восточной Азии и Северной Африки.

Говоря о боевой подготовки СВ, Салюков отметил, что ее интенсивность с каждым годом увеличивается. "В этом году с соединениями и воинскими частями проведено более 800 учений различного уровня", - сказал он.

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