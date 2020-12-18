Участники планирующей конференции обсудили порядок проведения Армейских международных игр-2021

ЦАМТО, 17 декабря. Под руководством начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковника Ивана Бувальцева состоялась первая международная планирующая конференция по подготовке и проведению АрМИ-2021.

В конференции приняли участие представители стран-организаторов АрМИ-2021 и военно-дипломатического корпуса иностранных государств. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

В работе конференции приняли участие делегации военных ведомств Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Узбекистана, Монголии, Армении, Пакистана, а также более 50 военных атташе из стран Азии, Африки, Европы и Америки.

На мероприятии военным атташе иностранных государств представителями стран – организаторов конкурсов доведены организационные вопросы по проведению АрМИ-2021, предложено к обсуждению распределение конкурсов между государствами и места их проведения. Представители стран – организаторов Игр проинформировали своих коллег о мерах, принятых для проведения конкурсов на национальных территориях. Участники совещания дали высокую оценку проведенным Играм 2020 года и отметили, что, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, АрМИ-2021 года станут залогом дальнейшего развития международного военного сотрудничества между военными организациями стран-участниц.

Участникам конференции были представлены особенности и порядок проведения новых конкурсов. Предлагается в ходе АрМИ-2021 провести конкурсы "Меридиан" для специалистов военно-топографической службы и "Тактический стрелок", в основу которого легли элементы армейской тактической стрельбы из различного стрелкового оружия. Дальнейшее развитие получил конкурс творческих коллективов "Армия культуры". Всего в рамках Армейских международных игр-2021 планируется провести 34 конкурса. Первый из них – "Саянский марш" – пройдет уже с 14 по 17 апреля в Красноярском крае на базе горной подготовки "Ергаки".

В ходе конференции выступили представители военных ведомств Алжира, Вьетнама, Катара и Сербии, которые довели желание военных ведомств впервые провести ряд конкурсов АрМИ-2021 на своих территориях и порядок организации конкурсов.

Также в рамках планирующей конференции состоялось заседание международного организационного комитета по подготовке АрМИ-2021, на котором участники и организаторы Игр обсудили ряд организационных моментов, связанных с положениями о судействе, работой Главной судейской комиссии, распределением конкурсов между странами, организацией информационного обеспечения.

Как отметил генерал-полковник Иван Бувальцев, Армейские международные игры-2021 пройдут в период с 22 августа по 4 сентября. В ходе Игр планируется провести 34 международных конкурса с максимальным расширением географии их проведения до 15 стран. Приглашения участвовать в АрМИ-2021 направлены военным ведомствам 95 стран.

Возможность проведения конкурсов АрМИ-2021 рассматривают около 20 государств (Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Индия, Израиль, Китай, Катар, Киргизия, Монголия, Пакистан, Россия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланка).

Организационный комитет АрМИ-2021 рассчитывает, что в следующем году в соревнованиях примут участие не менее 260 команд из более чем 45 стран.

По итогам Армейских международных игр-2020 первое место заняла сборная России, второе – команда Белоруссии, третье – сборная Узбекистана.

В 30 конкурсах Армейских игр 2020 года приняли участие 156 команд из 32 стран. Сборная России победила в 25 конкурсах, сборная Белоруссии – в четырех, сборная Узбекистана – в трех, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.