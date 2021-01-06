Конкурсы Армейских международных игр 2021 года могут пройти на территории 15 стран

По данным Минобороны РФ, в ходе АрМИ-2021 пройдут три новых конкурса

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Конкурсы VII Армейских международных игр, запланированных на август - сентябрь 2021 года, могут пройти на территории 15 стран. Об этом сообщили во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Армейские международные игры (АрМИ) 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября. В ходе АрМИ-2021 планируется провести 34 международных конкурса с максимальным расширением географии их проведения до 15 стран. Приглашения участвовать в АрМИ-2021 направлены военным ведомствам 95 стран", - отмечается в сообщении.

По данным военного ведомства, в ходе АрМИ-2021 пройдут три новых конкурса: "Меридиан" - для специалистов военно-топографических служб; "Тактический стрелок", в основу которого легли элементы армейской тактической стрельбы из различного стрелкового оружия; дальнейшее развитие получит конкурс творческих коллективов "Армия культуры".

Всего в рамках АрМИ-2021 планируется провести 34 конкурса. Первый из них - конкурс "Саянский марш" - пройдет с 14 по 17 апреля в Красноярском крае на базе горной подготовки "Ергаки".

Как отметил начальник Главного управления боевой подготовки Минобороны РФ генерал-полковник Иван Бувальцев, "возможность проведения конкурсов АрМИ-2021 рассматривают около 20 государств - Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Индия, Израиль, Китай, Катар, Киргизия, Монголия, Пакистан, Россия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланка, окончательное решение о месте проведения конкурсов будет принято на заседании организационного комитета АрМИ-2021 в ходе проведения второй планирующей конференции в марте".

Организаторы АрМИ-2021 рассчитывают, что в соревнованиях примут участие не менее 260 команд из более чем 45 стран.