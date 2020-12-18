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Армейцы из 45 стран примут участие в АрМИ-2021

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Источник изображения: vpk-news.ru

В 2021 году Армейские международные игры (АрМИ) пройдут с 22 августа по 4 сентября, планируется, что в них примут участие не менее 260 команд из более чем 45 стран.

Об этом заявил начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

Планируется провести 34 международных конкурса с максимальным расширением географии их проведения до 15 стран. Приглашения участвовать в АрМИ-2021 направлены военным ведомствам 95 стран.

Возможность проведения конкурсов АрМИ-2021 рассматривают около 20 государств — Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Индия, Израиль, Китай, Катар, Киргизия, Монголия, Пакистан, Россия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланка.

Организационный комитет АрМИ-2021 рассчитывает, что в следующем году в соревнованиях примут участие не менее 260 команд из более чем 45 стран.

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