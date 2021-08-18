Время «АРМИИ»

Международный военно-технический форум остается крупнейшей площадкой демонстрации инновационных решений в ОПК

22 августа в подмосковной Кубинке откроется седьмой международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021». С 2015 года он не только является крупнейшей площадкой демонстрации инновационных решений вооружения, военной, специальной техники и гражданского сектора, но также включает в себя обширную программу научных и деловых мероприятий. В рамках форума будут проведены армейские игры «АрМИ-2021». Что наиболее интересного будет происходить на этот раз, какая техника и вооружение демонстрироваться?

Свое участие уже подтвердили 96 стран. Ряд из них представят национальные экспозиции, где покажут наиболее перспективные образцы и разработки ВВСТ.

Одними из главных событий деловой программы станут пленарная сессия по технологиям искусственного интеллекта для военных систем, а также конгресс, посвященный вопросам диверсификации оборонно-промышленного комплекса России. По словам заместителя начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ генерал-майора Дмитрия Горбатенко, 23–25 августа – это дни научно-деловой программы, когда форум будет работать для специалистов. В частности, 24 и 25 августа пройдут Дни военно-технического сотрудничества, на которых предприятия ОПК представят иностранным специалистам экспортные образцы вооружения, военной и специальной техники.

Общая площадь экспозиции выставки – свыше 320 тысяч квадратных метров, она будет сформирована в павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка. В том числе основная часть авиационного кластера разместится на демонстрационной базе и в зоне показа авиатехники площадью 100 тысяч квадратных метров.

На этот раз в более широком формате будет представлена также полетная программа форума на аэродроме Кубинка с участием авиационных пилотажных групп ВКС России и иностранных государств. В Алабине зрители увидят возможности современных образцов боевой техники и вооружения. В многофункциональном огневом центре парка «Патриот» гостям продемонстрируют в действии современное и перспективное стрелковое оружие.

Цифровая трансформация

Особое внимание в этот раз, пожалуй, будет уделено робототехнике, внедрению систем искусственного интеллекта. Как сказал руководитель Департамента информационных систем генерал-лейтенант Олег Масленников, в рамках научно-деловой программы департаментом спланировано проведение «круглого стола» на тему «Цифровая трансформация Вооруженных сил Российской Федерации на основе цифровых платформ» и участие в конгрессе на тему «Технологии искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности государства».

“Впервые для зарубежных партнеров 23 и 24 августа на полигоне Алабино и на аэродроме Кубинка пройдут Дни военно-технического сотрудничества (ВТС)”

В павильоне оборонно-промышленного комплекса представят статическую экспозицию «Автоматизированная система идентификации и учета военнослужащих «Паспорт». В ходе данных мероприятий планируется выявить спектр мнений по поставленным проблемам, обсудить с позиции разных точек зрения вопросы, связанные с цифровой трансформацией Вооруженных сил на основе цифровых платформ, и применение технологий искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности государства. Одно из направлений цифровой трансформации – внедрение персональной электронной карты военнослужащего. Карта является электронным биометрическим документом, удостоверяющим личность, средством криптографической защиты информации, хранения персональной информации о ее владельце, носителем электронной подписи, пропуском на объекты воинской части, в организации и электронные сервисы.

Как сказал министр обороны Сергей Шойгу, по предварительным заявкам, участие в форуме примет более полутора тысяч предприятий и организаций, которые продемонстрируют свыше 20 тысяч образцов продукции. На его площадках планируется провести более 180 научно-деловых мероприятий по военному строительству, развитию отечественной оборонной промышленности и международному военному сотрудничеству.

Отдельно будет представлена специализированная экспозиция «Арктика», которая ознакомит посетителей с перспективными образцами военной техники, применяемой в высоких широтах.

В прошлом году, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, форум был проведен на высоком уровне – порядка 1400 предприятий представили более 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Форум принял 92 зарубежные официальные военные делегации, из них 18 – высокого уровня. Свыше 180 научно-деловых мероприятий посетили представители 32 иностранных государств. Знаковым событием стало подписание 41 государственного контракта с 27 предприятиями ОПК на общую сумму около 1 триллиона 160 миллиардов рублей. «Рассчитываем, что и в этом году интерес к мероприятию будет не меньшим», – сказал министр.

Новинки ВВСТ

Конечно же, всех интересуют новинки вооружения и военной техники, которые будут выставлены на статических площадках. Их немало. Например, станет демонстрироваться колесная боевая машина пехоты на базе межвидовой унифицированной колесной бронированной платформы «Бумеранг». Она прошла предварительные испытания и сейчас дорабатывается. С учетом замечаний изготовлены опытные образцы, которые пойдут на государственные испытания в этом году. По их итогам на «Бумеранге» могут установить новый дистанционно управляемый боевой модуль типа АУ-220М «Байкал» с 57-мм автоматической пушкой. Ее скорострельность – 80 выстрелов в минуту, начальная скорость снаряда – 1–1,5 километра в секунду. Боекомплект – 80 выстрелов. Пушка пробивает до 120 миллиметров брони на дистанции 1,5 километра.

Впервые представят перспективную боевую разведывательную машину, которая в дальнейшем может стать платформой для целого семейства боевой техники. Она предназначена для ведения ближней и глубокой тактической разведки, несения боевого, походного и сторожевого охранения войск, а также для борьбы с разведывательными и разведывательно-диверсионными группами противника. Она способна вплавь преодолевать водные преграды. В конструкции шасси БРМ использованы узлы и агрегаты автомобилей семейства «Атлет». Компоновка выполнена с расположением силового отделения в средней части бронированного корпуса. Машина оснащается комплексами оптико-электронной разведки с тепловизорами, РЛС, малыми беспилотниками, радиопеленгационными и акустическими средствами разведки. Впервые здесь применена бортовая информационно-управляющая система (БИУС).

Будут продемонстрированы также новые БЛА фирмы «Кронштадт» и других производителей. Планируется к показу, например, комплекс воздушной разведки «Иноходец» с БЛА большой продолжительности полета и с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач. Могут быть продемонстрированы перспективный скоростной ударный БЛА «Гром», разведывательно-ударный БЛА «Иноходец-РУ», аппарат радиолокационного дозора «Гелиос-РЛД».

Естественно, покажут передовые образцы вооружения и техники Сухопутных войск – танк Т-90М, самоходный миномет «Дрок», боевую машину пехоты «Армата» с боевым модулем «Кинжал», другую продукцию российского ОПК. Экспозиция экспортных образцов вооружения и техники в этом году будет включать в том числе и робототехнические комплексы, такие как «Уран-6».

Впереди целая неделя новаций. Модернизированные танки, гусеничные самоходки и современные бронированные машины. А еще специализированная техника – снегоболотоход-амфибия 4х4, способный доставить персонал в совершенно недоступные места. Это не просто экспонаты – практически все образцы можно увидеть в деле. Впервые планируется выездное заседание экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности Комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству на тему «Перспективы и проблемы развития экспорта и международной кооперации при производстве гражданской продукции предприятиями ОПК». А также выездное заседание экспертного совета по фотонике и лазерным технологиям при комиссии Государственной думы по правовому обеспечению развития организаций ОПК России.

Также впервые для зарубежных партнеров 23 и 24 августа на полигоне Алабино и на аэродроме Кубинка пройдут Дни военно-технического сотрудничества (ВТС).

Что касается географии Армейских международных игр, которые проводятся по инициативе российского военного ведомства, то она значительно расширилась. Впервые конкурсы состоятся в Алжире, Вьетнаме, Катаре и Сербии. Как отметил начальник Главного управления боевой подготовки генерал-полковник Иван Бувальцев, в ходе нынешних Армейских международных игр планируется 34 конкурса с максимальным расширением географии их проведения до 15 стран. Эту возможность рассматривают Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Индия, Израиль, Китай, Катар, Киргизия, Монголия, Пакистан, Россия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланка.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 31 (894) за 17 августа 2021 года