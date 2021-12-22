Сергей Шойгу на расширенной Коллегии Минобороны сообщил об основных направлениях перевооружения ВС РФ

ЦАМТО, 21 декабря. Доля современных вооружений в Вооруженных силах РФ сегодня составляет 71,2%, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.

По его словам, "оснащенность армии и флота современным вооружением составляет 71,2%. По уровню современности наши Вооруженные силы сегодня занимают лидирующие позиции в мире, в то время как по затратам на оборону мы находимся на девятом месте".

Ниже приведены некоторые тезисы доклада С.Шойгу.

Некоторые итоги прошедшего года

"Все задачи, определенные на 2021 год, Вооруженными силами выполнены. Их боевые возможности возросли на 12,8%. Обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны". <…>

"Реализация всех заключенных контрактов обеспечила поставку более пяти тысяч основных образцов вооружения. Исправность боевой техники поддерживалась на уровне 95%".<…>

"Уровень современности в ядерной триаде доведен до самого высокого показателя за всю историю ее существования – 89,1%". <…>

"В состав ВМФ принят очередной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А", вооруженный баллистическими ракетами "Булава". <…>

"В Ракетных войсках стратегического назначения завершено перевооружение первого ракетного полка на ракетный комплекс "Авангард" с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащенными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками, еще в двух ракетных полках РВСН поставлены на боевое дежурство первые пусковые установки ракетного комплекса "Ярс". <…>

"В целом демографический провал предыдущих лет преодолен. Укомплектованность Вооруженных сил составляет 91%. Сегодня боевой опыт имеет весь командный состав Сухопутных войск, 92% летного состава, 58% специалистов ПВО, 62% – ВМФ".

Планы на 2022 год

"Приоритетные задачи 2022 года… Поставить в Сухопутные войска, ВДВ и береговые войска ВМФ более тысячи современных средств бронетанкового и артиллерийского вооружения. Поставить в Воздушно-космические силы и Военно-морской флот 257 новых и модернизированных летательных аппаратов, 5 дивизионных комплектов зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". В состав Военно-морского флота в следующем году также планируется принять пять подводных лодок, 11 надводных кораблей, три боевых катера, поставить в войска два береговых ракетных комплекса. Кроме того, ВМФ РФ получит в 2022-м новый атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" – "Генералиссимус Суворов". <…>

Некоторые программы закупки и разработки ВиВТ

Тематика БЛА

"Завершены испытания беспилотного аппарата большой продолжительности полета "Альтиус-РУ", начаты поставки разведывательно-ударных комплексов "Иноходец" и "Форпост". <…>

Расширение возможностей системы СПРН

"Наращиваются боевые возможности и технологии управления Единой космической системы. Запущен пятый космический аппарат "Купол", завершено строительство Западного модернизированного командного пункта ЕКС с передачей его в опытную эксплуатацию". <…>

В РФ создан первый авиаполк истребителей МиГ-31К с ракетами "Кинжал"

"Сформирован отдельный авиационный полк, вооруженный самолетами МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". <…>

Строительство военной инфраструктуры в Арктике

"На арктических островах, архипелагах и в удаленных районах побережья завершено создание двух военных баз, организовано несение боевого дежурства подразделений ПВО и береговых ракетных комплексов. Завершается реконструкция 5 аэродромов для приема всех типов воздушных судов. Реализуемый комплекс мер позволил нам надежно закрыть арктические рубежи России от агрессивной военной деятельности иностранных государств". <…>