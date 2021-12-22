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Известия.ru

Шойгу рассказал о гиперзвуковом оружии в Вооруженных силах России

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В России сформирован отдельный авиационный полк истребителей МиГ-31, вооруженных гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Об этом во вторник, 21 декабря, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.

Также министр отметил, что в РФ завершено перевооружение первого ракетного полка на гиперзвуковой комплекс «Авангард».

«В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) завершено перевооружение первого ракетного полка на ракетный комплекс «Авангард» с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащенными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками», — заявил он.

Кроме того, запущен пятый космический аппарат «Купол» космического сегмента системы предупреждения о ракетном нападении.

«Наращиваются боевые возможности и технологии управления Единой космической системы. Запущен пятый космический аппарат «Купол», завершено строительство Западного модернизированного командного пункта ЕКС с передачей его в опытную эксплуатацию», — пояснил министр.

Помимо этого, Шойгу сообщил, что очередной атомный подводный крейсер проекта «Борей-А», вооруженный «Булавами», принят в состав ВМФ РФ. Также ВМФ получил в 2021 году три подлодки, четыре надводных корабля и три береговых ракетных комплекса.

Шойгу также заметил, что Россия надежно прикрыла свои рубежи в Арктике от иностранной агрессии за счет военных баз, размещения военных комплексов, авиации и ПВО.

«На арктических островах, архипелагах и в удалённых районах побережья завершено создание двух военных баз, организовано несение боевого дежурства подразделений ПВО и береговых ракетных комплексов. Завершается реконструкция пяти аэродромов для приема всех типов воздушных судов», — пояснил министр.

Ранее в этот день Путин заявил, что Россия и дальше будет уделять повышенное внимание развитию Вооруженных сил. Российский лидер отметил, что в РФ в 2021 году была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%.

Президент заявил, что в 2022 году необходимо продолжить плановое и сбалансированное оснащение войск России современным оружием.


17 декабря командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев рассказал о разработке Россией новых гиперзвуковых стратегических комплексов, которые заменят блоки «Авангард», когда Соединенные Штаты найдут средства противодействия для них.

16 декабря военный эксперт Дмитрий Корнев заявил «Известиям», что гиперзвуковая ракета «Циркон» действительно может быть принята на вооружение в 2022 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Булава-30
Кинжал БР
МиГ-31
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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ГЗЛА
СПРН
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