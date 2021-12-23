Арсенал-2021. Чем в этом году пополнилась российская армия

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, боевые возможности Вооруженных сил РФ возросли на 12,8%. В 2021 году в российскую армию поставлено свыше 5 тыс. различных образцов вооружений. По оснащенности современным вооружением Россия — мировой лидер. При этом по размеру военного бюджета наша страна находится лишь на девятом месте

Ядерный щит страны

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, уровень современности ядерной триады России доведен до высочайшего показателя и составил 89,1%.

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) завершено перевооружение первого ракетного полка на ракетный комплекс "Авангард" с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащенными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. Еще в двух ракетных полках РВСН поставлены на боевое дежурство первые пусковые установки ракетного комплекса "Ярс" Сергей Шойгу, министр обороны РФ

По словам Сергея Шойгу, возможности военно-воздушного и военно-морского компонентов ядерной триады также совершенствуются. Авиационные стратегические ядерные силы пополнились четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС.

В состав ВМФ принят очередной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А", вооруженный баллистическими ракетами "Булава".

Как отмечают военные эксперты, новая российская подлодка способна запустить ракету из-под толщи арктического льда. Кораблям старых проектов типа "Кальмар" и "Дельфин" для этого необходимо было проломить корпусом лед и только после этого начать подготовку к запуску ракет. Такой маневр сильно демаскирует крейсер при подготовке к ракетной атаке. "Борей-А" принадлежит к четвертому поколению атомоходов, созданных для ВМФ России.

Сухопутные войска

Сухопутные войска России в 2021 году получили свыше 2,4 тыс. образцов техники, среди которых более 240 современных и модернизированных танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв" разработки концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, в составе госкорпорации "Ростех"). У "Прорыва" новая башня, которая отличается от серийной, а также более мощный двигатель и ряд других новинок.

Танк Т-90М Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

В мотострелковые подразделения поставляются боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А и модернизированные боевые машин БМП-2 с боевым отделением "Бережок".

Продолжается переход на современные реактивные системы залпового огня (РСЗО) семейства "Торнадо", которые заменяют "Смерчи", устаревшие "Ураганы" и "Грады". В настоящее время семейство "Торнадо" состоит из двух систем: 122-миллиметровой РСЗО "Торнадо-Г" и 300-миллиметровой РСЗО "Торнадо-С". "Принятые на вооружение системы зарекомендовали себя как высокоэффективное и надежное оружие, отвечающее самым современным требованиям", - отмечал ранее в интервью ТАСС генеральный директор НПО "Сплав" им. А.Н. Ганичева (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Смирнов.

"АО "Уралтрансмаш" в рамках выполнения гособоронзаказа завершило поставку в войска 203-миллиметровых модернизированных самоходных пушек 2С7М "Малка" (вариант самоходной пушки 2С7 "Пион", разработанной в 1980-х годах). По данным производителя, основное предназначение самоходной артиллерийской установки - поражение важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.

Также в этом году "Уралтрансмаш" изготовил и поставил в Минобороны новые самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-С". По данным пресс-службы госкорпорации "Ростех", это современная боевая машина, во время разработки которой особое внимание уделялось улучшению тактико-технических характеристик и увеличению надежности установки.

Самоходная гаубица 2С19М2 "Мста-С" Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

При создании 2С19М2 "Мста-С" были улучшены прицельная скорострельность до десяти выстрелов в минуту и точность наведения, введен режим огневого налета, что позволяет одним орудием поразить цель пятью выстрелами одномоментно, а затем покинуть огневую позицию. Кроме того, улучшены условия обитаемости экипажа Дмитрий Семизоров, генеральный директор АО "Уралтрансмаш" (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в "Ростех")

Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" в этом году передал Министерству обороны России еще один комплекс автоматизированного управления огнем артиллерийских подразделений 1В198. Комплекс, разработчиком и производителем которого является АО "ВНИИ "Сигнал", позволяет выполнять огневые задачи, совершать противоогневые маневры и в кратчайшее время определять и поражать цель последовательно с двух и более огневых позиций с точностью до 10 м.

В состав поставки входят командно-наблюдательные машины 1В1003 на базе БТР-80 и командно-штабные машины 1В1004 на базе автомобилей "Урал". Оборудование обеспечивает полную автоматизацию управления огнем до четырех артиллерийских батарей различного типа. Комплекс 1В198 уже несколько лет стоит на вооружении в российской армии Пресс-служба государственной корпорации "Ростех",

В конце ноября группа компаний "Калашников" поставила Министерству обороны России партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Стрела-10М3".

Макеты зенитной управляемой ракеты 9М333 и ЗРК "Стрела-10" Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

По данным концерна "Калашников", ракета 9М333 предназначена для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет. У головки самонаведения ЗУР три режима работы: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый. Ракета способна поражать цели на расстоянии до 5 тыс. м, при этом скорость целей может достигать 679 м/с, а высота полета - от 10 до 3,5 тыс. м.

Воздушно-космические силы (ВКС)

По словам Сергея Шойгу, в 2021 году в ВКС поставлен 151 образец новой и модернизированной авиационной техники.

Свыше 30 образцов вооружения, включая зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и С-350 "Витязь", получили войска ПВО-ПРО. Сформирован отдельный авиационный полк, вооруженный самолетами МиГ-31ИК с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

Истребитель МиГ-31ИК с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" Источник изображения: © Алексей Никольский/ТАСС

По данным Минобороны, в середине декабря липецкий Государственный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России получил партию новейших многоцелевых истребителей Су-35С. Они обладают максимальным диапазоном возможностей при работе в диапазоне "воздух - земля" и на водной поверхности. Су-35С отличает высокая маневренность, наличие широкой номенклатуры вооружения, "интеллектуальная" поддержка экипажа. 12 марта российские ВКС получили первые истребители МиГ-35С. По словам генерального директора РСК "МиГ" Ильи Тарасенко, новый многофункциональный самолет может решать задачи по разведке, патрулированию, поражению наземных и надводных целей на больших расстояниях, способен вести действия в конфликтах высокой интенсивности. Это самостоятельная машина, которая в меньшей степени зависит от наземных служб и способна на эффективное сетевое взаимодействие. МиГ-35 соответствует стандартам XXI века по надежности, ремонту и обновлениям.

В начале февраля 2021 года, как сообщала пресс-служба Минобороны России, в полк армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области поставлено семь новых боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор". По оценкам специалистов, машина имеет лучшие аэродинамические характеристики и менее заметна для радаров. Повысились ее скоростные и маневренные возможности.

Вертолет Ка-52 "Аллигатор" Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

​​По словам Сергея Шойгу, в 2021 году завершились испытания БЛА "Альтиус-РУ" - тяжелого беспилотника большой дальности и продолжительности полета. Он способен нести различную полезную нагрузку, в том числе и комплекс вооружения.

Также начались поставки в войска новейших беспилотников "Иноходец" и "Форпост".

Ударная версия беспилотника "Форпост-Р" Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Кроме того, Россия совершенствует возможности и технологии управления Единой космической системой (ЕКС), одним из элементов которой является запущенный в этом году пятый космический аппарат (КА) "Купол". Его главная функция - предупреждение о ракетном нападении.

Пополнение флота

В 2021 году ВМФ России были переданы три подводные лодки, четыре надводных корабля, три береговых ракетных комплекса, десять боевых катеров, 17 судов и катеров обеспечения, а также три береговых ракетных комплекса.

21 декабря в состав ВМФ России вошли атомные ракетные крейсеры "Князь Олег" и "Новосибирск" - корабли серий "Ясень-М" и "Борей-А". В церемонии передачи их Военно-морскому флоту по видеосвязи в Национальном центре управления обороной принял участие президент России Владимир Путин.

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" Источник изображения: © Олег Кулешов/ТАСС

"Князь Олег" и "Новосибирск" стали 135-й и 136-й атомными подводными лодками, построенными на стапелях "Севмаша".

Они кардинально отличаются от АПЛ предыдущего поколения и даже от крейсеров проектов "Ясень" и "Борей". Это боевые машины, которые оснащены по последнему слову техники. Сегодня с уверенностью можно сказать, что АПЛ "Князь Олег" и "Новосибирск" достойно продолжат линейку кораблей серии, укрепят боеспособность нашей страны и будут успешно выполнять задачи в любой точке Мирового океана Пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации,

"Досрочно завершено строительство большой дизельной подводной лодки "Магадан" и базового тральщика "Георгий Курбатов", - отметил накануне на расширенном заседании коллегии Минобороны Сергей Шойгу. На Северном флоте 7 мая 2021 года был торжественно поднят флаг над головным атомным подводным крейсером "Казань".

Дизель-электрическая подводная лодка "Магадан" Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

Другая техника

Воздушно-десантные войска России в 2021 году получили около 500 единиц новой и модернизированной техники, а также 13 тыс. комплектов средств десантирования и парашютных систем.

В Арктике, по данным Минобороны, созданы новые военные базы. Также идет реконструкция пяти аэродромов региона.

По словам Сергея Шойгу, России по оснащенности армии удалось выйти на первое место в мире. При этом сохраняется финансовый ресурс, более 258 млрд рублей, который будет направлен на поставку высокоточных средств поражения. К 2026 году число носителей высокоточного оружия большой дальности увеличится на 30%, а крылатых ракет различных видов базирования - в два раза.

Василий Кучушев​​​​​