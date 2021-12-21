Войти
ТАСС

В NASA заявили, что полеты на Луну и Марс без сотрудничества с РФ представить невозможно

341
0
0
И.о. заместителя руководителя американской программы научных исследований на борту МКС Боб Демпси
И.о. заместителя руководителя американской программы научных исследований на борту МКС Боб Демпси.
Источник изображения: © Сергей Юматов/ТАСС

По словам и.о. заместителя руководителя американской программы научных исследований на борту МКС Боба Демпси, нередко случается, что американские астронавты и российские космонавты на борту станции регулярно "обмениваются оборудованием" для проведения научных экспериментов

КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМ. ДЖОНА КЕННЕДИ /штат Флорида/, 20 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Осуществление космических полетов на Марс и Луну будет невозможно без сотрудничества Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с российскими коллегами. Такой оценкой в беседе с корреспондентом ТАСС поделился и.о. заместителя руководителя американской программы научных исследований на борту Международной космической станции (МКС) Боб Демпси.

"У нас очень обширное сотрудничество. И мы продолжим поддерживать его по мере того, как продолжает работать МКС, когда бы она ни прекратила существование", - указал Демпси.

"Кроме того, [планируются] полеты на Луну и Марс, - продолжил он. - Мы никоим образом не сможем осуществить их без сотрудничества с русскими". "Я уверен, что они будут частью этого", - заявил специалист.

По словам Демпси, "нередко случается", что американские астронавты и российские космонавты на борту МКС регулярно "обмениваются оборудованием" для проведения научных экспериментов. В частности, по его словам, это касается долговременного эксперимента "Плазменный кристалл" (исследование плазменно-пылевых кристаллов и жидкостей в условиях микрогравитации). "Мы постоянно поддерживаем такого рода сотрудничество", - заключил специалист NASA.

На МКС сейчас несут вахту космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
Проекты
Луна
Марс
МКС
Похожие новости
21.11.2019
Отчет НАСА по аудиту программы коммерческих пилотируемых полетов
27.12.2016
Первые с конца
27.12.2012
Владимир Поповкин: «Я не против оппозиции»
08.12.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 08:32
  • 188
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 21.12 08:09
  • 3
Почему строевая подготовка нужна нашим детям
  • 21.12 06:03
  • 1
Корпус корвета "Проворный" в результате пожара не пострадал, надстройку предстоит заменить - "Северная верфь"
  • 21.12 06:00
  • 1
Когда «культура» — главный диверсант
  • 21.12 04:51
  • 1
Австралия покупает обновлённые танки Abrams
  • 21.12 00:51
  • 25
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 21.12 00:25
  • 10
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
  • 20.12 23:47
  • 26
Forbes (США): танковых сражений на Украине не будет
  • 20.12 20:09
  • 2
Глава Минобороны ФРГ предлагает вводить санкции из-за ситуации вокруг Украины против высшего руководства РФ
  • 20.12 18:51
  • 9
Пожар причинил крупный ущерб строящемуся в Петербурге кораблю - СК
  • 20.12 18:45
  • 94
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 20.12 16:10
  • 2
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 20.12 15:50
  • 1
Украина заявила об отсутствии планов по размещению в стране иностранных военных
  • 20.12 15:45
  • 1
Россия не вправе устанавливать географические границы НАТО - глава Минобороны ФРГ
  • 20.12 15:33
  • 1
Евросоюз предложил РФ обсуждать вопросы региональной безопасности в существующих форматах