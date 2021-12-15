Около 2 тыс. российских военных участвуют в тренировках со стрельбами в Воронежской области

Половину занятий проводят ночью, задействованы танки, другая бронетехника

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Около 2 тыс. военных, 200 единиц техники задействованы в учебных стрельбах на двух полигонах Воронежской области (центр европейской части России), сообщил Западный военный округ (ЗВО) во вторник.

"Около 2 тысяч военнослужащих Висленской дивизии общевойсковой армии Западного военного округа обучаются индивидуальным приемам эффективной стрельбы на полигонах "Погоново" и "Криница" в Воронежской области", - говорится в сообщении.

"В ходе подготовки военнослужащих Висленской дивизии задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники, включая танки Т-72БА, Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортёры БТР-82А", - сообщил ЗВО.

"В целях совершенствования навыков управления и ведения огня подразделений, не менее 50 процентов занятий будет проведено ночью. Далее военнослужащим предстоит решать тактические задачи в составе отделений и взводов в условиях современного общевойскового боя", - отмечается в сообщении.

По словам военных, в программу боевой подготовки личного состава дополнительно включены часы занятий по вождению боевых машин, тактической, технической, инженерной и огневой подготовке.

Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы.

9 декабря начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что Россия не планирует вторжения на территорию Украины.

"Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки - это рутинная практика для вооружённых сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления", - заявил Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.