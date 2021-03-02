Россия оснащает новой бронетехникой военные части, нацеленные на Украину: планы срочно увеличены вдвое (Defense Express, Украина)

Украинский сайт, пишущий на военную тематику, в пропагандистском ключе освещает планы поставок новых вооружений в ВС РФ. Якобы Кремль, публикуя в открытом доступе информацию о количестве направляемой в войска техники, пытается запугать страны НАТО, Украину и даже оппозицию.

Четыре сценария ближайшего будущего, которые могут объяснить это неожиданное событие

Россия оснащает новой бронетехникой военные части, которые нацелены на Украину и входят в Объединенную (региональную) группировку войск РФ и Белоруссии. План поставки бронетехники в Сухопутные войска РФ с четырнадцатого января до двадцать второго февраля, то есть всего за месяц с небольшим, был увеличен вдвое - с более чем четырехсот единиц на более, чем восемьсот единиц. Что происходит?

При просмотре сайта МО России, это сообщение от департамента информации и массовых коммуникаций (ДИМК) привлекло наше особое внимание.

Двадцать второго февраля 2021 года ДИМК сообщил: "До конца 2021 года в соединения и части СВ запланировано поставку более восемьсот единиц бронетехники. В рамках выполнения ГОЗ-2021 предприятия ОПК передадут МО РФ современные и модернизированные образцы бронетехники, которые зарекомендовали себя в различных климатических зонах".

В войска поступят более девяноста танков Т-72Б3 и Т-72Б3М, около восьмидесяти танков Т-80БВМ и партия танков Т-90М, часть из которых будет передана в Казанское высшее танковое командное училище. Кроме того, в войска поступят более ста двадцати БМП-3, более двести восемьдесяти модернизированных БМП-2М и около трехсот БТР-82А/АМ.

Фактически, это почти девятьсот единиц бронетехники, поскольку, если сложить количество этих танков (без названного количества Т-90М) и количество БМП, получится восемьсот семьдесят единиц, а с Т-90М выйдет почти девятьсот (около двухсот танков и семьсот БМП).

Этого количества хватит, чтобы оснастить модернизированными танками и БМП пять мотострелковых полков (в полку тридцать один танк и сто два БМП) и таким образом доукомплектовать до полного штата военного времени шесть общевойсковых дивизий (2-я, 3-я, 144-я МСД и 4-я ТД ЗВО, а также 42-я МСД Южного ВО). В настоящее время в каждой из этих дивизий имеется лишь пять полков (3 общевойсковых, артиллерийский и зенитно-ракетный), то есть для полного укомплектования штата необходимо получить еще по одному общевойсковому полку.

Кроме того, бронетехника может поступить и в полки других дивизий, которые разворачиваются (150-й, 19-й и 136-й МСД Южного ВО, 90-й ТД ЦВО и 127-й МСД Восточного ВО), а также в учебные центры.

Причем такое активное наращивание поставок бронетехники началось еще в 2020 году. Тогда было отгружено девятьсот сорок единиц бронетехники: сто восемьдесят модернизированных танков (30 Т-90М, 30 Т-80БВМ и 120 Т-72Б3М), сто двадцать старых танков Т-72Б и Т-80БВ со складов и шестьсот сорок БМП (100 БМП-3, 60 БМП-2М и 20 БМП-1АМ, 130 БТР-82А и 330 БТР-82АМ).

Но в полку должны быть также дивизион с восемнадцатью СГ (самоходные гаубицы - прим. ред.) и батарея из четырех РСЗО (реактивная система залпового огня - прим. ред.). Что слышно об их поставках в 2021 году?

Первого февраля 2021 года ДИМК сообщил: "В рамках выполнения ГОЗ-2021 предприятия ОПК передадут МО России более тридцати пяти РСЗО "Торнадо-Г" и 152-мм самоходных гаубиц (СГ) "Мста-СМ"".

Этого хватит только на один полковой дивизион СГ и четыре батареи РСЗО. Но в России уже решили эту проблему заменой СГ "Мста-С" и РСЗО "Торнадо-Г" на более старые системы. В том числе 3-я и 144-я МСД имеют в каждом полковом дивизионе двенадцать буксируемых гаубиц 2А65 "Мста - Б" и в каждой батарее РСЗО - четыре РСЗО "Град", а 42-я и 150-я МСД имеют в каждом полковом дивизионе восемнадцать СГ 2С3 "Акация" и в каждом подразделении РСЗО -12-4 РСЗО "Град".

Известно, что на складах РФ хранится шестьсот гаубиц "Мста-Б", тысяча СГ "Акация" и две тысячи РСЗО "Град". То есть, системы артиллерии возьмут со складов и после небольшого восстановительного ремонта направят в войска.

Но хотя все эти подробности и вызывают интерес - сенсация впереди. Недавно, всего лишь 14 января 2021 года ТАСС сообщило, что в рамках ДОЗ-2021 СВ России ждет пополнение в количестве более четырехсот единиц бронетехники.

Среди них - танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М, БМП-3 и модернизированные БМП-2М, а также БТР-82А. Номенклатура та же, но количество вдвое меньше! Так, соединения и части 1-й танковой армии (ТА) ЗВО получат более двухсот танков, БМП и тому подобное.

То есть половина бронетехники, которая ранее планировалась к поставке в СВ, предназначалась для 1-й Гвардейской ТА ЗВО, нацеленной на Киев. Та же 1-я ТА входит от ВС России в Соединенную (региональную) группировку войск (сил) Союзного государства России и Белоруссии; и ее же формирования в 1991 и 1993 годах входили в Москву "для обеспечения внутренней безопасности в столице", и даже стреляли из танков по парламенту. Остается выяснить, почему план поставок бронетехники в СВ с четырнадцатого января по двадцать второе февраля, то есть только за месяц с лишним, был увеличен вдвое - с более четырехсот единиц на более чем восемьсот единиц.

Неужели, в Москву поступила информация относительно скорого нападения на Россию и надо срочно довооружать войска и готовиться к войне?

Действительно, отношения России и НАТО в последнее время ухудшились и продолжают ухудшаться, но о войне речь не идет. Возможно, Россия собирается напасть на страны НАТО? Но в таких случаях на сайте МО (то есть на весь мир) не сообщают по поводу внезапных и срочных планов увеличения поставок бронетехники в войска вдвое.

Скорее всего, Кремль пытается запугать всех, причем сразу: Украину, оппозицию в Белоруссии и России, НАТО и ЕС, США. Это может послужить попыткой предупредить реакцию НАТО на следующие действия Москвы (наиболее вероятны четыре варианта таких действий):

1. Признание Россией ДНР и ЛНР Россией, присоединение их к РФ, интеграция 1-го АК ДНР и 2-го АК ЛНР в ВС России (чтобы упредить реакцию Украины).

2. Вхождения войск РФ в Белоруссию, жестокое подавление выступлений местной оппозиции, создание там новых военных баз РФ, присоединение Белоруссии к РФ.

3. Жесткое подавление выступлений оппозиции в России.

4. То, что мы еще не знаем (и это самое опасное, поскольку неожиданное).

И неважно, что планы увеличения поставок бронетехники в войска России вдвое не будут выполнены полностью (как не был выполнен ни один годовой план ГОЗ). Главное - это попытаться запугать. Как всегда…