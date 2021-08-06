Хрупкая афганская линия

Придется ли России форсировать Пяндж

Стремительное свертывание военного контингента США и НАТО в Афганистане, несоблюдение договоренностей Вашингтона и запрещенного в России движения «Талибан» делают ситуацию в Афганистане непредсказуемой и крайне опасной. Нет сомнений, что поддерживаемое американцами на протяжении 20 лет «демократическое» правительство со дня на день потеряет контроль над ситуацией. Оппозиционные силы уже контролируют 188 уездов, в 130 ведут активные боевые действия. При этом афганские военные сдают позиции. В 1989 году Москва вывела свой ограниченный контингент из Афганистана, а уже через три года Кабул заняли радикальные исламисты.

По данным Душанбе, только за последние дни границу Таджикистана перешли более тысячи военнослужащих. Немного, но это стало поводом для решения президента республики Эмомали Рахмона уволить заместителя командующего погранвойсками Нурулло Хомида Абдуллозоду, который курировал безопасность границы в Хатлонской области и Горном Бадахшане, а также провести мобилизацию 20 тыс. военнослужащих резерва для укрепления границы.

Таджикистан – ключевой партнер России в Центральной Азии. Про Афганистан говорят, что это перекресток всех путей, это верно и в отношении центральноазиатской республики бывшего СССР. Страна расположена в предгорьях Памира. Это наименьшее по площади государство Средней Азии. Граничит с Узбекистаном на западе и северо-западе, с Киргизией – на севере, с Китаем – на востоке, с Афганистаном – на юге.

В ходе поездки в Душанбе министр обороны Сергей Шойгу заявил, что расположенная в стране 201-я российская военная база будет готова к экстренному оказанию помощи в случае обострения ситуации на границе с Афганистаном. По словам российского министра, «сегодня на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана.

Поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов. Данная ситуация требует принятия надлежащих мер. Такая работа уже ведется».

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ВООРУЖЕН

По данным из открытых источников, контингент российской базы в Таджикистане насчитывает более 7 тыс. офицеров и солдат-контрактников. Это крупнейший военный объект за пределами страны. Военнослужащие размещены в двух гарнизонах – в Душанбе и Бохтаре. На их вооружении более 100 танков Т-72Б1 и бронетранспортеров БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2М, реактивный дивизион РСЗО «Ураган» калибра 220 мм, вертолетная группа Ми-24П и Ми-8МТВ, беспилотные летательные аппараты и другая техника. Недавно авиагруппу базы оснастили современными транспортно-боевыми вертолетами Ми-8МТВ5–1.

В июле стало известно, что российские военные, дислоцированные на базе, получат 17 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин. По его словам, это «позволит существенно увеличить боевые возможности военнослужащих базы при выполнении задач в любой обстановке».

Помимо усиления военной базы, по словам Сергея Шойгу, организованы дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана. Продолжается подготовка квалифицированных кадров для таджикской армии в российских военных вузах и на базе 201-й российской военной базы.

Объемов реальной военной помощи Минобороны не раскрывает. Однако, по данным на октябрь 2019 года, Россия поставила Таджикистану вооружение и военную технику на 320 млн руб. В партию вошли модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М и радиолокационная станция, которая обеспечивает контроль над воздушным пространством. Всего до 2025 года, по некоторым данным, Москва планирует инвестировать в модернизацию таджикской армии около 1 млрд долл.

ЛИЧНЫЙ АКЦЕНТ

«Мы не оставляем без внимания все происходящие на границе события и попытки перемещения боевиков на территорию Таджикистана. Именно поэтому могу сказать однозначно, что в случае возникновения угрозы нашему союзнику – члену Договора о коллективной безопасности Россия будет реагировать в первую очередь при помощи 201-й базы на территории Таджикистана», – сообщил Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе. Он добавил, что российские военные фиксируют активные перемещения боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) на территорию Афганистана из разных стран, включая Сирию и Ливию.

Для Шойгу вопрос защиты южных рубежей СНГ не только геополитический, но и в какой-то мере личный. В начале 1990-х, будучи министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, вместе с главкомом Сухопутных войск Эдуардом Воробьевым он занимался эвакуацией из республики русскоязычного населения. Сергей Шойгу вспоминает, что в то сложное время нужно было оперативно принимать непростые решения и по линии наших пограничников, и по линии нашей 201-й дивизии, ставшей впоследствии российской военной базой. События развивались молниеносно, проблемами беженцев никто не занимался.

«Мы должны были организовать большую работу по эвакуации отсюда тысяч и тысяч семей, обеспечивая их безопасность. Душанбинский вокзал был битком набит людьми на узлах с пожитками, между ними бегают дети. Никакой ясности: будут поезда – не будет их... И тогда нам впервые удалось привезти сюда порядка 5 тыс. вагонов», – вспоминает министр обороны. Тогда из Душанбе удалось отправить в Россию более 150 эшелонов с людьми и контейнерами. Это стало одной из крупнейших миротворческих операций новой России.

События 1993–1994 годов сделали Сергея Шойгу и будущего президента Таджикистана Эмомали Рахмона друзьями. Глава военного ведомства описывает их так: «У нас давние, очень давние и доверительные отношения. Мы много лет знакомы лично. У нас с ним есть особые, личные эпизоды, которые мы вспоминаем при каждой встрече. В целом тогда в Таджикистане пришлось решать много вопросов гуманитарного и социального характера, вести непростой переговорный процесс… И тогда Эмомали Шарипович говорит мне и всем, кто рядом: «Вы нас понимаете как никто другой, потому что вы были с нами в то время, когда мы были в заложниках у бандитов… Но это такая отдельная история. Тяжелое было время, трудно его сегодня даже вспоминать». Сегодня ситуация на границе с Афганистаном грозит повторением событий 30-летней давности.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре справа), министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо (второй справа) и министр обороны КНР Вэй Фэнхэ (справа) во время встречи стран – участниц ШОС в Душанбе. Фото РИА Новости

«Россия готова к сценарию полного захвата власти в Афганистане талибами. Возникшим хаосом могут воспользоваться члены другой запрещенной террористической группировки «Исламского государства». Многовариантность развития событий сохраняется, и нас в первую очередь тревожит возможная перспектива того, что игиловцы и им подобные международные террористические группы воспользуются возникшим хаосом для усиления своих позиций на севере Афганистана для нанесения ущерба безопасности и стабильности государств Центральной Азии», – говорит спецпредставитель президента России по Афганистану, директор 2-го департамента Азии МИДа Замир Кабулов.

ДОГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

Взаимоотношения Москвы и Душанбе в военной сфере носят партнерский характер. Хотя как на это посмотреть. Нам важно иметь в регионе военную базу, гарант непроникновения на нашу территорию бандформирований из Афганистана и уникальный по своим возможностям объект – «Окно». Это оптико-электронная станция контроля над космическим пространством расположена в горах Памира – 10 огромных серебристых сфер на ровной площадке высокой горы. Внутри каждой сферы находятся мощные телескопы, способные обнаружить и отследить космические объекты искусственного происхождения на высоте до 50 тыс. км, а также классифицировать их, определить текущее состояние, назначение и направление движения. Возможности оборудования таковы, что космическое око способно найти и отследить в космосе объекты диаметром всего в 6–7 см.

Сколько тратит Россия на содержание этих объектов в Таджикистане, неизвестно. Но можно предположить, что именно безвозмездная поставка вооружений и техники компенсирует данный вопрос. По некоторым данным, в 170 млн долл. военного бюджета страны 10 млн – российский вклад.

В международном рейтинге армий мира из 138 участников Таджикистан находится на 99-й строчке. Общая численность Вооруженных сил Таджикистана составляет 8,8 тыс. человек. Их основа – Сухопутные войска – 7,5 тыс. человек. Сухопутные войска состоят из трех мотострелковых бригад, артиллерийской бригады и десантно-штурмовой бригады. У них на вооружении имеются 30 танков Т-72, семь танков Т-62, восемь БМП-1, 15 БМП-2, 23 бронетранспортеров БТР-60, БТР-70, БТР-80, а также 11 (5 YW-531H и 6 WZ-523) китайских БТР. Артиллерия представлена 10 буксируемыми 122-мм гаубицами Д-30, 18 РСЗО БМ-21 «Град», 10 120-мм минометами ПМ-38.

Войска ВВС и ПВО насчитывают 1,5 тыс. человек. Вертолетная эскадрилья имеет на вооружении четыре ударных вертолета Ми-24 и 11 многоцелевых вертолетов Ми-8 и Ми-17. Боевой авиации нет. Есть три транспортных самолета – Ту-134, Як-40, Ан-26, четыре чешских учебных самолета L-39 Albatros и несколько советских спортивно-тренировочных самолетов Як-52. На вооружении полка противовоздушной обороны состоят около 20 зенитно-ракетных комплексов С-75 «Двина» и 16 ЗРК С-125 «Печора», 28 ЗСУ-23–4 «Шилка», 22 зенитных орудия С-60. Кроме того, имеется неустановленное число американских переносных зенитно-ракетных комплексов FIM-92 Stinger и 9К32 «Стрела-2».

ОТКРЫТЫЙ УРОК

На этом фоне Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут показательные учения на полигоне Харб-Майдон на юге Таджикистана в 20 км от границы с Афганистаном. Учеба пройдет в три этапа. На первом будет отработана подготовка к совместной операции объединенной группировки войск по уничтожению террористических бандформирований. На втором – выполнены совместные задачи по уничтожению вторгшихся условных бандгрупп. На заключительном этапе состоится уничтожение радикальных террористических группировок при пересечении государственной границы. Во всех эпизодах учений командирами подразделений и штабом руководства будут отрабатываться тактические действия с применением разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов.

В Минобороны отмечают, что основной целью учения станет совершенствование практических навыков в уничтожении террористических бандформирований при попытке пересечь государственную границу. Кроме того, планируется отработать вопросы управления в ходе ведения совместных действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, а также повышения морально-боевых качеств, психологической устойчивости и физической выносливости личного состава в условиях жаркого климата и горно-пустынной местности.

При этом основу российского контингента составят подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы спецназа Центрального военного округа.

Всего в тактических действиях трех стран со стороны России в соответствии с решением командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина численность российского воинского контингента составит до 1,8 тыс. военнослужащих. На полигон выведут более 500 машин. Наращивание сил и средств осуществлено за счет артиллерийских, танковых, мотострелковых и разведывательных подразделений 201-й военной базы. Всего в совместных практических действиях от трех стран будет задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники.

В МИДе подчеркивают, что учения в Таджикистане – это сигнал центральноазиатским партнерам на фоне эскалации в Афганистане, что существуют совместные силы, которые будут решать задачу поддержания безопасности. Кроме того, Сергей Шойгу сообщил, что в сентябре этого года на полигоне Донгузский в Оренбургской области запланировано совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение стран ШОС «Мирная миссия – 2021». Для отработки совместного отражения террористических угроз Шойгу предложил в дальнейшем привлекать к учениям ШОС формирования Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) и подразделения дружественных стран. Аналогичные «Мирной миссии» учения, но уже с участием ОДКБ, пройдут осенью в Киргизии и Таджикистане, сообщил Сергей Шойгу.

На волне военных успехов в Афганистане в июле Москву посетила делегация движения «Талибан». Пикантность ситуации состоит в том, что представители этой структуры решением Верховного суда 2003 года признаны в России террористами, деятельность организации запрещена в России. Тем не менее представители политического крыла талибов довольно часто бывают в Москве. Они приезжали в январе этого года, в мае 2019-го и раньше. Еще в 2018 году, комментируя ведение переговоров с представителями запрещенной у нас организации, министр иностранных дел Сергей Лавров обращал внимание на то, что Россия никогда не скрывала, что поддерживает контакты с талибами, так как они – часть афганского общества. Цель контактов – побудить талибов к переговорам с афганским правительством, добавлял Сергей Лавров.

Впрочем, как показывают события последних дней, никакой консолидации афганского общества не происходит. «Талибан» отвоевывает у проамериканской власти территорию страны. Последняя при этом практически никак не отвечает, заняв выжидательную позицию.

Оправдывая бегство американских и натовских сил, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в привычной расслабленной манере сообщил, что НАТО и «не собиралось вечно оставаться в Афганистане», но на данном этапе будет продолжать поддерживать местные силы безопасности.

Появление в стране представителей «Исламского государства» неминуемо приведет к продолжению внутреннего конфликта. Организация, поставившая целью создание мирового халифата, не откажется от вооруженной борьбы. Именно об этой грозе говорит Сергей Шойгу отмечая, что террористы после разгрома в Сирии и Ираке стремятся осесть не только в Афганистане, но и пробираются в Таджикистан.

Дмитрий Литовкин