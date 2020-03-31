Феникс (Китай): «триумфальное возвращение» России

Россия запустила широкомасштабную модернизацию вооруженных сил в 2012 году, военную реформу «эпохи Шойгу», как называет ее автор китайского издания. Он также объясняет читателям, почему превосходство военной культуры у военнослужащих России не сравнится с США и Европой.

Начали проявляться результаты реформы российской армии. Улучшения заметны в количестве, оснащении и «качестве» военных

Во времена холодной войны НАТО и ОВД расставляли миллионы солдат вдоль границы Восточной и Западной Германии, неоднократно думали о том, как стоит реагировать на внезапные и крупномасштабные военные действия, начатые противником по всей территории. Вслед за крутыми переменами в Восточной Европе и окончанием холодной войны, перестал существовать такой могущественный соперник, как Организация Варшавского Договора, а НАТО начал расширяться на восток и его "противостояние" с Россией стало перемещаться с равнин Центральной и Западной Европы к западным границам России, в хорошо известный нам район Прибалтики. Вместе с сокращением уровня угрозы на собственной территории, страны НАТО одна за другой начали уменьшать численность сухопутных войск, приостанавливать приготовления к широкомасштабной неядерной войне и замедлять процесс замены вооружения и военной техники на более модернизированные образцы.

Развитию такой тенденции способствовал упадок российской военной мощи. Во время "медового месяца" России и Европы, происходившего до 2012 года, Россия не спешила наращивать силы на европейском направлении. На протяжении 10 лет единовременно на вооружении состояло всего 300 танков Т-90, а многочисленные мотострелковые дивизии и полки были сокращены из-за того, что бригады, неспособные самостоятельно вести боевые действия, и "недоукомплектованные" военные базы оказались не в состоянии соперничать со странами НАТО, войска которых в 90-е годы были сокращены, но успешно перевооружены. В 2012 году, когда Шойгу начал в ускоренном режиме восстанавливать и упорядочивать вооруженные силы страны для противостояния Европе, у России было всего несколько бригад, готовых к мобилизации.

Однако в последнее время подобная потеря бдительности больше не повторяется. Россия запустила широкомасштабную модернизацию вооруженных сил с целью повышения их боеспособности, после того, как Сердюков печально покинул свой пост в 2012 году. Шойгу сделал многое для исправления результатов катастрофической военной реформы своего предшественника. Было увеличено число офицеров, в частности младшего офицерского состава, приостановлен процесс "повсеместной замены дивизий на бригады", восстановлены такие крупные ударные формирования, как мотострелковые дивизии и танковые армии, началась военная реформа "эпохи Шойгу".

За восемь лет под руководством Шойгу, особенно с того момента, как в 2014 году, во время гражданской войны на Украине, Россия внезапно аннексировала Крым, ее отношения с Европой сильно ухудшились, ускорились работы по укреплению боеспособности российской армии. В Западном военном округе было создано три армии, семь мотострелковых дивизий и множество вспомогательных бригад, которые структурно превосходили сухопутные войска стран НАТО и Восточной Европы.

Что касается военных закупок, Сердюков был сторонником покупки нового и даже западного вооружения. В отличие от него, Шойгу не возлагал таких больших надежд на оружие следующего поколения, взамен старым образцам вооружения и военной техники, доставшимся в наследство от СССР, он в больших количествах приобретал модернизированные образцы проверенного вооружения и снаряжения: основные боевые танки Т-72Б3, самоходные гаубицы 2С19, комплекты экипировки "Ратник-2", благодаря чему удалось в короткие сроки всесторонне повысить боеспособность войск. Вооружению бронетанковых войск в российской армии придается наибольшее значение. К концу 2019 года во всем Западном военном округе старые танки были заменены на Т-72Б3 отечественного производства. К 2020 году в составе основных танковых сил насчитывалось более 1200 Т-72Б3, происходило масштабное оснащение комплектами индивидуальной боевой экипировки "Ратник-2", благодаря чему был "преобразован облик" российской армии.

После перегруппировки сил Россия сохранила в Западном военном округе одно ударное подразделение, оснащенное вооружением и военной техникой нового поколения. Реформирование его организационно-штатной структуры и структуры комплектования личного состава позволило увеличить количество принятого нового вооружения. Сосредоточившись на наращивании сил в Западном военном округе, страна смогла вновь получить военное преимущество перед всеми европейскими странами. Для примера рассмотрим 20-ю гвардейскую общевойсковую Краснознаменную армию, восстановленную при Шойгу (Перечисленные далее подразделения в настоящее входят в состав 1-ой гвардейской танковой армии, а не 20-ой гвардейской общевойсковой армии, как пишет автор. В Википедии сказано, что "Подмосковные дивизии, входившие в состав 20-й армии, вошли в состав воссозданной в ноябре 2014 года 1-й гвардейской танковой Краснознамённой армии" - прим. пер.). По состоянию на 2019 год, в ведении 20-й армии находятся:

- 2-я гвардейская мотострелковая Таманская ордена Октябрьской Революции, Краснознамённая, ордена Суворова дивизия имени М. И. Калинина и четыре подконтрольных ей мотострелковых полка перешли на танки Т-90 и Т-72Б3, БТР-82А, модернизированную самоходную гаубицу 2С19, в тестовом режиме приняли на вооружение военную технику нового поколения: танк Т-14, БМП "Курганец", САУ 2С35, БТР "Бумеранг".

- 4-я гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина, Краснознамённая дивизия имени Ю. В. Андропова и четыре подконтрольных ей мотострелковых полка перешла на использование танков Т-72Б3.

- 6-я отдельная танковая Ченстоховская Краснознамённая, ордена Кутузова бригада перешла на танки Т-72Б3 и БМП-3.

- 27-я отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская Краснознамённая бригада (в оригинале она 72-ая, автор ошибся - прим. пер.)

- 96-я отдельная разведывательная бригада.

- Артиллерийская бригада, 112-я гвардейская ракетная бригада, 53-я зенитная ракетная бригада, 60-я бригада управления.

По сравнению с имеющимися войсками НАТО, данное подразделение имеет определенные преимущества. В 20-й армии восемь мотострелковых полков (так у автора - прим. пер.) и две мотострелковых бригады, в распоряжении которых находится 1100 танков и БМП. Подразделения такого уровня могут "раздавить" противника в лице стран Восточной Европы. Даже самая сильная среди них страна, Польша, имеет всего три механизированные дивизии и три отдельные бригады. Литва, Эстония и Латвия в сумме обладают шестью легковооруженными бригадами, оснащенными передовыми натовскими противотанковыми управляемыми ракетами и испытывающими серьезную нехватку танков и прочей бронетехники.

Помимо сильной разницы в боеспособности, в мобилизационных возможностях страны Восточной Европы также уступают России, так как в последнее время она увеличила скорость перехода в боевую готовность. Несмотря на то, что на бумаге сухопутные войска НАТО количественно превосходят российские, исходя из инициативы "Четыре тридцатки", утвержденной НАТО в 2018 году, можно сделать вывод, что Альянс не способен мобилизовать 30 механизированных батальонов, что по численности примерно равняется одной армии ВС РФ. После реформы Шойгу в ходе крупномасштабных учений "Восток-2018" и "Центр-2019" была проверена возможность мобилизации боевого и тылового личного состава целого военного округа в сжатые сроки. Из-за отставания в скорости мобилизации, в случае войны страны НАТО не смогут стянуть достаточное количество мобильных сил для противостояния России.

Помимо превосходства в численности военнослужащих и количестве вооружения и военной техники, на руку российской армии играет "человеческий фактор". Результаты реформирования российской армии становятся все более заметными, вмешиваясь в зарубежные военные конфликты, российские войска создают "новую боевую обстановку", вынуждая НАТО сосредоточить внимание на нестандартных способах военного противостояния российской стороне. Офицеры Вооруженных сил России имеют опыт участия в конфликтах в Сирии и Украине. Они находились на передовой современной войны, ведя нетрадиционные боевые действия в условиях политического хаоса, и многому научились. У них больше опыта и решимости, что свидетельствует об их ценности.

Так в апреле 2018 года, на второй день после непростого инцидента с применением химического оружия в Восточной Гуте, российская военная полиция силой проникла на территорию, находящуюся под контролем антиправительственных сил, и провела разоружение, создав благоприятную обстановку для дальнейшей победы российско-сирийских войск в битве за Восточную Гуту. Подобное превосходство военной культуры у военнослужащих не сравнится с США и Европой, на долгое время застрявших в трясине войны за общественный порядок.