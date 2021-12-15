Россия разрабатывает платформу для палубных БПЛА

В России ведут работы над платформой, предназначенной для базирования палубных беспилотников. На ней смогут размещаться аппараты самолетного и вертолетного типов.

О разработке в России платформы для палубных БПЛА со ссылкой на источник в судостроительной отрасли сообщил ТАСС. На платформе будут базироваться тактические и разведывательные беспилотные летательные аппараты. Речь идет о средних и легких БПЛА вертолетного и самолетного типов. Для запуска последних задействуют пневматическую катапульту.

Беспилотники хотят применять как в прибрежной полосе, так и на открытых морских просторах. Комплекс ставит перед создателями ряд вызовов технического характера. Разработчики, в частности, должны продумать, как защитить бортовую электронику от агрессивной морской среды. Кроме того, аппараты должны быть достаточно прочными для того, чтобы выдерживать жесткую посадку на палубу.

ТАСС напоминает, что сейчас морская авиация Военно-морского флота имеет на вооружении беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», созданный «Специальным технологическим центром». Его можно применять как с суши, так и с морского носителя. Кроме того, на аэродромах морской авиации базируются БПЛА «Форпост», которые способны отслеживать надводные и береговые цели и выдавать соответствующие целеуказания. Аппарат успешно использовали вместе с ракетными комплексами типа «Оникс» и «Калибр».

Недавно стало известно, что входящая в группу компаний «Калашников» Zala Aero испытала барражирующий боеприпас «Ланцет» с борта морского носителя. На представленных кадрах показали запуск БПЛА с катера БК-16Э. Позже он приземлился на берегу. Сообщалось, что госиспытания «Ланцета» начнут в конце года. До этого аппараты уже протестировали в Сирии.

«Ланцет-3» Источник изображения: zala

На сегодня создали две версии боеприпаса — «Ланцет-1» и «Ланцет-3». Взлетная масса первого составляет пять килограммов, второго — 12 килограммов. «Ланцет-3» может брать около пяти килограммов боевой нагрузки. Боевая часть — осколочно-фугасная. БПЛА способны разгоняться до 80-110 километров в час. Благодаря Х-образному оперению «Ланцет» обладает неплохой маневренностью и может имитировать полет птицы, сбивая с толку неприятельское ПВО.

Напомним, в ноябре стало известно, что специалисты «Кронштадта» презентовали автоматизированное рабочее место оператора, которое позволит управлять группой БПЛА с борта самолета или корабля. Также в прошлом месяце «Ростех» показал концепт беспилотной версии истребителя Checkmate, официально представленного на авиасалоне МАКС в минувшем июле.