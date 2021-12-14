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ТАСС

Источник: в России ведется разработка платформы для базирования палубных беспилотников

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Беспилотный летательный аппарат "Орион" на взлётно-посадочной полосе &copy; Пресс-служба АО "Кронштадт"
Беспилотный летательный аппарат "Орион" на взлётно-посадочной полосе © Пресс-служба АО "Кронштадт".
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Легкие аппараты вертолетного и самолетного типа будут запускать при помощи пневматической катапульты

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Новейшая морская платформа разрабатывается для Военно-морского флота (ВМФ) РФ, которая будет предназначена для базирования тактических и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли.

"У нас сейчас ведется проектирование для ВМФ многоцелевой платформы, которая будет нести на борту значительное количество тактических беспилотников и непилотируемых аппаратов с разведывательными возможностями", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предполагается палубное базирование средних и легких аппаратов вертолетного и самолетного типа. Последние будут запускаться с корабля при помощи пневматической катапульты. "Корабельное базирование беспилотных и автономных систем позволит обеспечивать их тактическое применение в прибрежной полосе и на открытых морских просторах", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что для обеспечения полетов палубных беспилотников приходится продумывать соблюдение ряда условий. "Это защита бортовой электроники от агрессивной морской среды, повышенная точность инструментов приема на борт и достаточная прочность корпуса аппаратов на случай их жесткой посадки на палубу", - отметил собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

На вооружении подразделений морской авиации ВМФ имеется многофункциональный БЛА "Орлан-10", созданный на предприятии "Специальный технологический центр" в 2010 году. Характерные особенности аппарата позволяют задействовать его как на суше, так и на кораблях. На аэродромах морской авиации также используется беспилотник "Форпост", способный отслеживать найденную надводную и береговую цель с одновременной выдачей целеуказания. Аппарат успешно применялся совместно с корабельными ракетными комплексами "Калибр" и "Оникс".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Орлан-10
П-800 Оникс
Компании
СТЦ
Проекты
БПЛА
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