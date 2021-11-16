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Naked Science

Россия впервые показала облик беспилотного истребителя

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Облик беспилотного истребителя на базе Су-75
Облик беспилотного истребителя на базе Су-75.
Источник изображения: ОАК

«Ростех» представил концепт беспилотной версии самолета Checkmate. Ранее стало известно, что авиастроители приступили к производству нескольких опытных машин этого типа.

Последние дни оказались богаты новостями о перспективном российском истребителе нового поколения Checkmate. Одним из важнейших событий стала первая демонстрация облика беспилотного самолета на его базе.

Новая версия авиационного комплекса представлена в ролике, размещенном госкорпорацией «Ростех» в Сети. Кадры демонстрируют взаимодействие пилотируемой и беспилотной машин.


©Ростех

Недавно сообщалось, что на заводе в Комсомольске-на-Амуре начали строить несколько опытных Checkmate. К 2023-му должны создать три новых самолета этого типа.

Демонстратор Су-75 впервые официально презентовали на авиасалоне МАКС в этом году. Истребитель изначально позиционировали как экспортный.

По словам разработчиков, он будет конкурировать на рынке с JF-17, J-10, F-16 четвертого поколения. Если сравнивать Су-75 и американский истребитель пятого поколения F-35, то российский самолет «экономически выгоднее — как с точки зрения стоимости машины, так и со стороны стоимости летного часа».

Презентация нового российского истребителя Checkmate на авиасалоне Dubai Airshow 2021

Источник изображения: Ростех

Checkmate имеет один двигатель, модульную конструкцию и признаки технологии стелс. Истребитель может брать примерно 7400 килограммов боевой нагрузки. По данным из открытых источников, самолет способен применять ракеты класса «воздух — воздух» РВВ-СД и РВВ-МД, а также вооружения класса «воздух — поверхность»: К029БЭ, КАБ-500, К08БЭ (УПАБ-500Б-Э), КАБ-250, КАБ-250ЛГ-Э, Х-38, X-59MK2, Х-58УШК(Э), «Гром-Э1» и «Гром-Э2».

Известно, что самолет получит радиолокационную станцию с активной фазированной решеткой (АФАР). В минимальной комплектации он сможет атаковать шесть целей одновременно, даже если противник использует сильные электронные помехи. Первый полет Checkmate должен совершить в 2023 году. Начать серийное производство истребителя хотят в 2026-м.

Россия не единственная хочет создать беспилотный истребитель. Турция ранее представила свой концепт MIUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi).

Недавно стало известно, что разрабатывающая его Baykar Makina заключила соглашение с украинским предприятием «Ивченко-Прогресс» на поставки двигателей АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ для нового самолета. Согласно планам, первый полет демонстратор MIUS должен совершить в 2023 году.

Проектное изображение MIUS

Источник изображения: Baykar

БПЛА решили оснастить одним двигателем: при этом разные конфигурации MIUS получат разные силовые установки. Максимальная взлетная масса Muharip İnsansız Uçak Sistemi — 5500 килограммов.

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