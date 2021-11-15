Украина будет поставлять двигатели для беспилотного истребителя MIUS

Группа Baykar договорилась с украинским государственным предприятием «Ивченко-Прогресс» о закупке двухконтурных турбореактивных двигателей АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ. Их будут применять на перспективном беспилотном истребителе MIUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi).

Турция хочет создать полноценный беспилотный истребитель MIUS, потенциально способный решать задачи, которые сейчас возложены на пилотируемые машины. Проект уверенно движется вперед: как стало известно, на днях Baykar подписала соглашение на поставку украинских двигателей.

Контракт между ним и предприятием «Ивченко-Прогресс» заключили на стамбульской выставке Saha Expo 2021. Украина поставит двухконтурные турбореактивные двигатели АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ для беспилотника.

Генеральный директор Baykar Халук Байрактар на церемонии напомнил, что «Ивченко-Прогресс» поставляет двигатели АИ-450 для нового БПЛА Akıncı, который уже производят серийно.

Реактивный боевой БПЛА Muharip İnsansız Uçak Sistemi разрабатывает компания Baykar Savunma (Baykar Defense, в составе группы Baykar) с 2013 года. Если судить по показанным за эти годы изображениям, его облик серьезно меняли в процессе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Первый полет демонстратора MIUS наметили на 2023-й.

Проектное изображение MIUS Источник изображения: Baykar

БПЛА имеет один двигатель, в конструкции заметны признаки технологии стелс. Максимальную взлетную массу аппарата оценивают в 5500 килограммов, масса полезной нагрузки — до 1500 килограммов. Вооружение можно будет размещать как внутри, так и на внешней подвеске.

Ранее стало известно, что самолет будет существовать в двух вариантах: дозвуковом (MIUS-A) и сверхзуковом (MIUS-B). Насколько можно судить, первый получит двигатель АИ-25ТЛТ, а второй — АИ-322Ф.

Muharip İnsansız Uçak Sistemi сможет решать самые разные боевые задачи, включая удары по наземным целям и поражение летательных аппаратов. Предполагается, что в воздушном бою он способен совершать «агрессивные маневры», используя искусственный интеллект. БПЛА можно будет задействовать в составе «роя» или в качестве беспилотного ведомого для управляемых летчиками истребителей.

В числе прочего MIUS можно будет использовать с палубы нового турецкого универсального десантного корабля Anadolu, который могут ввести в строй в 2022 году.

Сейчас Турция реализует еще один амбициозный проект в сфере боевой авиации — истребитель пятого поколения Turkish Fighter Experimental (TF-X). Его макет показали на аэрокосмической выставке в Ле-Бурже в 2019 году. На сегодня начали производить элементы конструкции и детали для первого опытного самолета.

Россия, в свою очередь, продолжает работать над перспективным истребителем нового поколения Checkmate.