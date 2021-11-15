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Россия сформировала технический облик истребителя Су-75 Checkmate

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Checkmate
Checkmate.
Источник изображения: ТАСС

Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил о формировании технического облика перспективного российского истребителя пятого поколения Checkmate. Машина среди прочего получит радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой.

Россия готовится впервые представить истребитель Су-75 за рубежом: новинку покажут на международной выставке Dubai Airshow. В преддверии этого мероприятия глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал о некоторых особенностях Checkmate и состоянии программы.

«Идет активная работа по проекту. Технический облик машины в целом сформирован, выстраивается кооперация», — приводит его слова ТАСС.

Машину снабдят передовой бортовой электроникой, в том числе РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и высокоэффективным комплексом радиоэлектронной борьбы. Благодаря открытой архитектуре самолет можно адаптировать под требования того или иного заказчика.

Как отметил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, машина может существовать в опционально пилотируемой и беспилотной версиях. Это позволит «реализовывать новые тактические приемы».

Су-75

Источник изображения: РИА Новости

По мнению главного конструктора Checkmate Михаила Стрельца, совместное применение Су-75, Су-57 и беспилотников обеспечит высокую боевую эффективность при минимальных затратах. Этого хотят достичь за счет высокой степени унификации проектов.

Россия надеется, что самолет заинтересует иностранных клиентов. На сегодня страна уже провела ряд переговоров с потенциальными покупателями.

Напомним, недавно представили фотографии, на которых самолеты Су-75 Checkmate и Су-57Э запечатлели вместе. Последний представляет собой экспортную версию Су-57, ранее уже поставленного Минобороны.

Су-57Э (слева) и Су-75

Источник изображения: life

Checkmate впервые официально показали в этом году на авиасалоне МАКС. Самолет имеет множество точек подвески вооружений, на которых можно разместить 7400 килограммов боевой нагрузки. Он способен применять широкий арсенал вооружений, включая ракеты класса «воздух — воздух» средней и малой дальности, высокоточные бомбы и ракеты класса «воздух — поверхность».

Максимальная скорость машины — примерно 2200 километров в час. Дальность полета без подвесных топливных баков составляет 2800 километров.

Новинки в области пятого поколения есть не только у России: за последнее время вновь заставили о себе говорить авиастроители КНР. В частности, китайцы впервые подняли в воздух прототип палубного истребителя J-35.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
Checkmate
ПАК ФА
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ОАК
Ростех
Персоны
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
АФАР
БПЛА
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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