Войти
Naked Science

Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе

1397
3
+5
Су-75 и Су-57Э
Су-75 и Су-57Э.
Источник изображения: life

В Сеть выложили фотографии, на которых впервые вместе запечатлены российские самолеты Су-75 Checkmate и Су-57 в экспортной версии. Ранее Воздушно-космические силы получили первый серийный истребитель пятого поколения.

Но новых фото можно впервые увидеть две главные новинки российского военного авиастроения вместе — Checkmate и Су-57Э. Снимки среди прочего позволяют сравнить размеры истребителей.

Су-57Э — многофункциональная боевая машина, оснащенная двумя двигателями. Самолет создали как экспортную версию Су-57. Он имеет высокие летно-технические характеристики, а также признаки технологии стелс.

Су-75 и Су-57Э

Источник изображения: life

Прототип Су-57, получивший обозначение Т-50, совершил первый полет 29 января 2010 года. В 2019-м стартовал серийный выпуск истребителя. В декабре того же года первая серийная машина потерпела аварию во время испытаний, так что Воздушно-космическим силам поставили первый самолет только через год.

Су-75 и Су-57Э

Источник изображения: life

Согласно контракту, подписанному в июне 2019 года между Министерством обороны и ПАО «Компания “Сухой”», Вооруженные силы должны получить 76 серийных Су-57.

Су-75 и Су-57Э

Источник изображения: life

В разное время СМИ писали об интересе к самолету со стороны зарубежных клиентов, однако на сегодня подтвержденных данных о продаже машин иностранным заказчикам нет.

Су-75 и Су-57Э

Источник изображения: life

Су-75 — многофункциональный истребитель пятого поколения, который иногда позиционируют как «легкий». В отличие от Су-57, он имеет только один двигатель. Предполагается, что машина будет дешевле «старшего брата» и сможет похвастаться спросом на мировом рынке.

Важной отличительной особенностью самолета стала модульная конструкция. Состав бортового оборудования могут менять в зависимости от требований клиента.

По данным из открытых источников, максимальная бесфорсажная скорость Су-75 составляет М=1,8. Практическая дальность — более 2800 километров. Масса боевой нагрузки — свыше 7000 килограммов. Истребитель разработали с применением технологии малозаметности, он может использовать широкий арсенал современных авиационных средств поражения.

Ранее сообщалось, что для финансирования разработки Checkmate задействуют программы Минпромторга, а также внебюджетные средства «Ростеха» и Объединенной авиастроительной корпорации. Зарубежные инвестиции не станут определяющим фактором проекта.

Напомним, недавно американская компания Northrop Grumman представила концепт истребителя нового поколения. По мнению экспертов, речь может идти о машине, которую создают по программе Next Generation Air Dominance (NGAD).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Checkmate
ПАК ФА
Компании
Northrop Grumman
Минпромторг РФ
ОАК
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
03.11.2021
Российский истребитель Checkmate и беспилотник "Орион" покажут на Dubai Airshow-2021 - Мантуров
03.11.2021
Зарубежный дебют нового российского истребителя Сheckmate состоится в ноябре на Dubai Airshow - источник
19.10.2021
ОАК планирует показать новый истребитель Checkmate на зарубежных авиасалонах
26.07.2021
Checkmate, МС-21, "Ансат", Ка-62, важные контракты и авиашоу. Чем удивил МАКС-2021
22.07.2021
В первый день работы МАКС-2021 состоялась презентация прототипа истребителя Checkmate компании "Сухой"
3 комментария
№1
12.11.2021 12:49
Что то он не хрена не маленький.
+1
Сообщить
№2
12.11.2021 14:30
Цитата, Сергей-82 сообщ. №1
Тоже удивлён "миниатюрностью"...
0
Сообщить
№3
12.11.2021 15:28
Цитата, wedmed5 сообщ. №2
Тоже удивлён "миниатюрностью"...
http://paralay.iboards.ru/viewtopic.php?f=5&t=7761&start=4380
Если оценки Паралая верны, то шахмат больше чем Ф-35.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.11 15:56
Авиационный эксперт: Абрамович вряд ли в ближайшее время продаст свой самолет
  • 12.11 15:56
  • 8
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 12.11 15:52
  • 209
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 12.11 15:28
  • 3
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 12.11 14:35
  • 26
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 12.11 12:37
  • 1072
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.11 12:31
  • 1
Загоризонтный фронт страны. Началась подготовка к стратегическим комплексным учениям «Восток-2022»
  • 12.11 12:25
  • 1
NI: Модернизация сделает "Антеи" грозным оружием
  • 12.11 12:19
  • 3
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 12.11 12:12
  • 1
Пустынный "Вампир": РПГ-29 принят на вооружение армии Алжира
  • 12.11 12:11
  • 32
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 12.11 12:06
  • 1
ЦВО усилен дивизионом С-300 и модернизированным дальним перехватчиком МиГ-31БМ
  • 12.11 11:45
  • 2
NI: Плохие новости - "Терминатор" поступает на вооружение
  • 12.11 10:51
  • 1
Научный центр Сухопутных войск России изобрел электрический купол для защиты от дронов
  • 12.11 08:08
  • 1
Парламент Казахстана ратифицировал протокол к соглашению о создании комплекса "Байтерек"