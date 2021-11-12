Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе

В Сеть выложили фотографии, на которых впервые вместе запечатлены российские самолеты Су-75 Checkmate и Су-57 в экспортной версии. Ранее Воздушно-космические силы получили первый серийный истребитель пятого поколения.

Но новых фото можно впервые увидеть две главные новинки российского военного авиастроения вместе — Checkmate и Су-57Э. Снимки среди прочего позволяют сравнить размеры истребителей.

Су-57Э — многофункциональная боевая машина, оснащенная двумя двигателями. Самолет создали как экспортную версию Су-57. Он имеет высокие летно-технические характеристики, а также признаки технологии стелс.

Су-75 и Су-57Э Источник изображения: life

Прототип Су-57, получивший обозначение Т-50, совершил первый полет 29 января 2010 года. В 2019-м стартовал серийный выпуск истребителя. В декабре того же года первая серийная машина потерпела аварию во время испытаний, так что Воздушно-космическим силам поставили первый самолет только через год.

Су-75 и Су-57Э Источник изображения: life

Согласно контракту, подписанному в июне 2019 года между Министерством обороны и ПАО «Компания “Сухой”», Вооруженные силы должны получить 76 серийных Су-57.

Су-75 и Су-57Э Источник изображения: life

В разное время СМИ писали об интересе к самолету со стороны зарубежных клиентов, однако на сегодня подтвержденных данных о продаже машин иностранным заказчикам нет.

Су-75 и Су-57Э Источник изображения: life

Су-75 — многофункциональный истребитель пятого поколения, который иногда позиционируют как «легкий». В отличие от Су-57, он имеет только один двигатель. Предполагается, что машина будет дешевле «старшего брата» и сможет похвастаться спросом на мировом рынке.

Важной отличительной особенностью самолета стала модульная конструкция. Состав бортового оборудования могут менять в зависимости от требований клиента.

По данным из открытых источников, максимальная бесфорсажная скорость Су-75 составляет М=1,8. Практическая дальность — более 2800 километров. Масса боевой нагрузки — свыше 7000 килограммов. Истребитель разработали с применением технологии малозаметности, он может использовать широкий арсенал современных авиационных средств поражения.

Ранее сообщалось, что для финансирования разработки Checkmate задействуют программы Минпромторга, а также внебюджетные средства «Ростеха» и Объединенной авиастроительной корпорации. Зарубежные инвестиции не станут определяющим фактором проекта.

Напомним, недавно американская компания Northrop Grumman представила концепт истребителя нового поколения. По мнению экспертов, речь может идти о машине, которую создают по программе Next Generation Air Dominance (NGAD).