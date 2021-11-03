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Naked Science

Американская Northrop Grumman представила концепт истребителя нового поколения

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Источник изображения: naked-science.ru

Корпорация Northrop Grumman продемонстрировала ролик с концептом истребителя нового поколения. Также на видео показали другие крылатые машины, в частности малозаметный стратегический бомбардировщик B-2.

Northrop Grumman — одна из ведущих оборонных компаний США и один из главных производителей боевой авиации в мире. Разработку истребителя нового поколения часто связывают с Boeing и Lockheed Martin, однако теперь свое видение боевой машины будущего показал создатель B-2 Spirit.

Ролик выложили на официальном ютьюб-канале корпорации. На нем запечатлен лифт, ведущий в ангар, где стоят разные самолеты Northrop Grumman: некоторые из них существуют в реальности, а другие представляют собой лишь проекты.

Самолеты Northrop Grumman / ©Northrop Grumman

Главная интрига развернулась вокруг машины, стоящей на переднем плане с левой стороны. Эксперты отметили, что она похожа на Next Generation Air Dominance (NGAD) — совместный проект американских ВВС и авиастроительных компаний по созданию истребителя шестого поколения.

Работы по программе NGAD держат в тайне. Ранее стало известно об испытаниях демонстрационного образца, однако неизвестно, кто именно его создал. Также остаются в секрете цена проекта и сроки планируемого ввода самолета в строй.

Показанный концепт можно назвать оригинальным. Машина имеет как минимум один воздухозаборник, установленный в верхней части с правой стороны. Ее уже успели сравнить с разработкой Scaled Composites, входящей в состав Northrop Grumman, — реактивным экспериментальным самолетом Model 401. Его воздухозаборник находится сверху за кабиной.


Scaled Composites Model 401.
Источник: wikipedia

Следующим за предполагаемым Next Generation Air Dominance идет то, что можно идентифицировать как беспилотный ведомый. Такие БПЛА должны действовать рядом с пилотируемыми платформами, помогая им в бою. Крайний слева — аппарат, похожий на X-47B. Последний позиционировали как многоцелевой ударный БПЛА. На сегодня этот проект закрыли.

В центре можно видеть бомбардировщик B-2 Spirit, однако, вероятно, на видео присутствует и другой «стратег». В какой-то момент на заднем плане видно взлетающий самолет, который специалисты идентифицировали как B-21 Raider. Первый реальный полет новый стратегический бомбардировщик может совершить в ближайшие годы.


B-21.
Источник: USAF

Напомним, недавно в Сеть выложили снимок, который, возможно, запечатлел одну из главных оборонных новинок КНР — прототип истребителя шестого поколения. Внешне самолет похож на американский концепт X-44 MANTA. Ранее в этом году китайцы показали концепт перспективного истребителя.

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Страны
Китай
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
X-47B
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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