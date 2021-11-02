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Naked Science

СМИ: на фото попал секретный китайский истребитель шестого поколения

Разделы: Авиация
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Источник изображения: naked-science.ru

Новый снимок, возможно, запечатлел одну из главных оборонных новинок КНР — прототип истребителя шестого поколения. Внешне он похож на американский концепт X-44 MANTA, а также на Next Generation Air Dominance (NGAD).

Chengdu Aircraft Corporation — один из ведущих производителей истребителей в Китае и, возможно, самый известный в наши дни. Именно он производит первый китайский истребитель пятого поколения J-20, который уже приняли на вооружение.

Это лишь начало: в обозримом будущем КНР может вооружиться истребителем шестого поколения. Об этом свидетельствует полученный недавно спутниковый снимок, запечатлевший испытательный аэродром Chengdu Aircraft Corporation, расположенный рядом с ее заводом в Чэнду.


Истребитель шестого поколения.
Источник: PLANET LABS

На нем можно видеть J-20 и J-10, несколько дронов и один необычный, непохожий на другие самолет. Некоторые СМИ называют новинку «прототипом истребителя шестого поколения», однако нет подтверждений, что это действительно так.

В любом случае речь идет о чрезвычайно крупной машине. Самым интересным элементом можно назвать бесхвостую компоновку. Специалисты сравнивают самолет с концептом Lockheed Martin — X-44 MANTA, — представители которого так и не появились на свет.


X-44 MANTA.
Источник: nationalinterest

В то же время нечто похожее создают по программе Next Generation Air Dominance. Это совместный проект Военно-воздушных сил США и американских авиастроительных компаний по разработке истребителя шестого поколения. На представленном недавно видео, возможно, продемонстрировали модель перспективной машины.

Предположительный облик NGAD неоднократно показывали и на разных изображениях. Очередное видение того, каким может быть истребитель NGAD, продемонстрировали недавно сами американские Военно-воздушные силы.


Новый концепт NGAD.
Источник: USAF

В прошлом году стало известно об испытании «полномасштабного демонстрационного образца» NGAD, который «побил множество рекордов».

Разработку истребителей шестого поколения активно ведут европейцы. Великобритания возглавляет группу, которая работает над BAE Systems Tempest. Франция, Германия и Испания создают другой самолет по программе Future Combat Air System.

В любом случае этот год выдался плодотворным для авиастроения КНР. Недавно в небо поднялся прототип первого китайского палубного истребителя-«невидимки» J-35. Кроме того, Пекин приступил к испытаниям первого в истории двухместного истребителя пятого поколения. Его построили на базе J-20.

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Страны
Великобритания
Германия
Испания
Китай
США
Франция
Продукция
J-10
J-20
Компании
BAE Systems
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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