Войти
Naked Science

Новый китайский истребитель пятого поколения J-35 совершил первый полет

472
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Впервые поднялся в небо прототип китайского палубного истребителя-«невидимки» J-35. Самолет стал развитием Shenyang FC-31, совершившего первый полет еще в 2012-м.

Китай приступил к летным испытаниям первого в своей истории палубного истребителя пятого поколения, который должен сыграть одну из ключевых ролей в развитии Военно-морских сил КНР. Ранее мы могли видеть изображения перспективной машины на палубе нового китайского авианосца.

Первый полет прототипа J-35 состоялся 29 октября на летно-испытательной станции в Шэньяне. Самолет имеет такую же компоновку, что и базовый FC-31, совершивший первый полет в октябре 2012 года. Последний, насколько можно судить, пока не получил заказов со стороны Военно-воздушных сил КНР или иностранных клиентов.


Испытания J-35.
Источник: Dambiev

Как и его предшественник, J-35 имеет два двигателя и воздухозаборники, похожие на те, которые мы видим на F-35. В целом внешне машина напоминает нечто среднее между этим самолетом и F-22, также получившим два двигателя.


Испытания J-35.
Источник: Dambiev

Отличиями J-35 от базовой версии стали крепления для стартовой катапульты, а также механизмы складывания крыла. Обе этих особенности имеют ключевое значение для палубных самолетов.


Shenyang FC-31.
Источник: ©Dambiev

Стоит сказать, что первые два китайских авианосца — «Шаньдун» и «Ляонин» — лишены стартовой катапульты. В то же время ею решили снабдить третий авианосец КНР, имеющий обозначение Type 003. Сейчас Пекин перешел к финальной стадии его строительства. В обозримой перспективе китайцы начнут испытывать корабль.

В каком-то смысле J-35 — ответ на действия США. Ранее американцы приняли на вооружение палубную версию истребителя пятого поколения F-35 — F-35C. Кроме того, на универсальных десантных кораблях Соединенных Штатов размещаются самолеты с укороченным взлетом и вертикальной посадкой F-35B.

Буквально на днях Китай показал другую новинку — первый в истории двухместных истребитель пятого поколения, построенный на базе самолета J-20. Базовая версия машины совершила первый полет в 2011 году, всего на сегодня Китай выпустил порядка 150 таких истребителей.


Двухместный истребитель пятого поколения.
Источник: ©thedrive

Некоторые обозреватели полагают, что двухместный вариант J-20 будут применять для управления БПЛА. Во всяком случае, недавно китайцы показали макет аппарата, очень похожего на беспилотного ведомого Kratos XQ-58 Valkyrie.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
F-22
F-35
F-35B
F-35C
J-20
Тип 001А
Компании
Kratos Defense
SAC
Проекты
Авианосец
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
19.07.2021
TNI (США): когда взлетит новый российский истребитель-невидимка 5-го поколения?
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
25.07.2016
Названы сильнейшие военно-воздушные силы будущего
20.05.2014
Американские системы вооружений, которых должен бояться Китай ("The National Interest", США)
26.06.2012
Пилотируемые боевые самолеты - предел развития?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.11 15:45
  • 31
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
  • 01.11 15:36
  • 49
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 01.11 12:45
  • 1
Двигатель РД-171МВ в 2021 году испытают в составе ступени ракеты
  • 01.11 12:07
  • 1
Случайно сбили: Су-30 мог упасть из-за другого самолета
  • 01.11 11:54
  • 0
США намерены перестроить систему предупреждения о ракетном нападении
  • 01.11 11:52
  • 71
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 01.11 11:04
  • 0
Вашингтон способствует милитаризации Украины в целях эскалации конфликта в Донбассе
  • 01.11 10:11
  • 4
США приступили к блокаде России
  • 01.11 08:14
  • 20
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 01.11 05:25
  • 1
Октябрьская демонстрация: что означают военные мероприятия США вблизи границ России
  • 01.11 03:43
  • 2
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 01.11 01:51
  • 14
Наследник «Воеводы»
  • 01.11 00:32
  • 1
Почему Европа испугалась ядерной ревизии в США
  • 31.10 23:15
  • 2275
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.10 17:09
  • 4
Алексей Бутримов: на период локдауна в ноябре все места в бизнес-джетах выкуплены