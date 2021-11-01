Новый китайский истребитель пятого поколения J-35 совершил первый полет

Впервые поднялся в небо прототип китайского палубного истребителя-«невидимки» J-35. Самолет стал развитием Shenyang FC-31, совершившего первый полет еще в 2012-м.

Китай приступил к летным испытаниям первого в своей истории палубного истребителя пятого поколения, который должен сыграть одну из ключевых ролей в развитии Военно-морских сил КНР. Ранее мы могли видеть изображения перспективной машины на палубе нового китайского авианосца.

Первый полет прототипа J-35 состоялся 29 октября на летно-испытательной станции в Шэньяне. Самолет имеет такую же компоновку, что и базовый FC-31, совершивший первый полет в октябре 2012 года. Последний, насколько можно судить, пока не получил заказов со стороны Военно-воздушных сил КНР или иностранных клиентов.

Испытания J-35. Источник: Dambiev

Как и его предшественник, J-35 имеет два двигателя и воздухозаборники, похожие на те, которые мы видим на F-35. В целом внешне машина напоминает нечто среднее между этим самолетом и F-22, также получившим два двигателя.

Испытания J-35. Источник: Dambiev

Отличиями J-35 от базовой версии стали крепления для стартовой катапульты, а также механизмы складывания крыла. Обе этих особенности имеют ключевое значение для палубных самолетов.

Shenyang FC-31. Источник: ©Dambiev

Стоит сказать, что первые два китайских авианосца — «Шаньдун» и «Ляонин» — лишены стартовой катапульты. В то же время ею решили снабдить третий авианосец КНР, имеющий обозначение Type 003. Сейчас Пекин перешел к финальной стадии его строительства. В обозримой перспективе китайцы начнут испытывать корабль.

В каком-то смысле J-35 — ответ на действия США. Ранее американцы приняли на вооружение палубную версию истребителя пятого поколения F-35 — F-35C. Кроме того, на универсальных десантных кораблях Соединенных Штатов размещаются самолеты с укороченным взлетом и вертикальной посадкой F-35B.

Буквально на днях Китай показал другую новинку — первый в истории двухместных истребитель пятого поколения, построенный на базе самолета J-20. Базовая версия машины совершила первый полет в 2011 году, всего на сегодня Китай выпустил порядка 150 таких истребителей.

Двухместный истребитель пятого поколения. Источник: ©thedrive

Некоторые обозреватели полагают, что двухместный вариант J-20 будут применять для управления БПЛА. Во всяком случае, недавно китайцы показали макет аппарата, очень похожего на беспилотного ведомого Kratos XQ-58 Valkyrie.