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Naked Science

Китайцы «скопировали» потенциально революционный американский дрон Valkyrie

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Источник изображения: naked-science.ru

Поднебесная представила макет БПЛА FH-97, который внешне практически идентичен американскому Kratos XQ-58 Valkyrie. На базе последнего могут создать машины, способные сопровождать истребители, решая в том числе ударные задачи.

Одной из новинок международного авиационно-космического салона Airshow China 2021 в Чжухае стал FH-97 (речь, насколько можно судить, идет о макете), который внешне почти неотличим от американского экспериментального беспилотного летательного аппарата XQ-58.

Разработчиком FH-97 выступила корпорация China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Подобно Valkyrie, он получил V-образное оперение и расположенный над фюзеляжем воздухозаборник.

Макет FH-97

Источник изображения: twitter

Официальной информации о FH-97 практически нет. По мнению наблюдателей, он призван решать те же задачи, что и беспилотные ведомые. Как полагают эксперты, FH-97 сможет выполнять в том числе ударные функции.

XQ-58A

Источник изображения: U.S. AIR FORCE

Напомним, одной из самых любопытных новинок выставки в Чжухае стал чрезвычайно крупный китайский ударный БПЛА CH-6. Его снабдили Т-образным оперением и двумя реактивными двигателями, которые установили в задней части.

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Страны
Китай
США
Компании
CASC
Kratos Defense
Проекты
БПЛА
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