Китайцы «скопировали» потенциально революционный американский дрон Valkyrie

Поднебесная представила макет БПЛА FH-97, который внешне практически идентичен американскому Kratos XQ-58 Valkyrie. На базе последнего могут создать машины, способные сопровождать истребители, решая в том числе ударные задачи.

Одной из новинок международного авиационно-космического салона Airshow China 2021 в Чжухае стал FH-97 (речь, насколько можно судить, идет о макете), который внешне почти неотличим от американского экспериментального беспилотного летательного аппарата XQ-58.

Разработчиком FH-97 выступила корпорация China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Подобно Valkyrie, он получил V-образное оперение и расположенный над фюзеляжем воздухозаборник.

Макет FH-97 Источник изображения: twitter

Официальной информации о FH-97 практически нет. По мнению наблюдателей, он призван решать те же задачи, что и беспилотные ведомые. Как полагают эксперты, FH-97 сможет выполнять в том числе ударные функции.

XQ-58A Источник изображения: U.S. AIR FORCE

Напомним, одной из самых любопытных новинок выставки в Чжухае стал чрезвычайно крупный китайский ударный БПЛА CH-6. Его снабдили Т-образным оперением и двумя реактивными двигателями, которые установили в задней части.