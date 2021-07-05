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Naked Science

Китайцы установили надстройку на первый в своей истории «суперавианосец»

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Источник изображения: naked-science.ru

Программа строительства китайского авианосца нового поколения прошла важный этап: корабль получил надстройку. Ранее Поднебесная собрала его корпус.

Проект первого китайского «суперавианосца» стремительно движется вперед: новые фотографии демонстрируют надстройку, уже установленную на его палубу.

Авианосцы — один из приоритетов для ведущих военно-морских сил мира. Опытные «игроки», такие как Королевский военно-морской флот Великобритании, Военно-морские силы Франции и ВМС Индии, весьма активны в этом направлении. Лишнее тому свидетельство — недавняя презентация концепта французского авианосца нового поколения.

Такие страны, как Япония и Южная Корея, делают шаги, чтобы присоединиться к элитному клубу. Но ни в одной стране, кроме США, не предпринимают таких усилий по строительству авианосцев, как в Китае.

Военно-морские силы КНР уже ввели в эксплуатацию два авианосца, выполненных на основе технологий СССР. Но именно новый корабль, известный как Type 003, обещает вывести флот Китая на новый уровень.

Type 003

Источник изображения: navalnews

Type 003 близок по размерам к авианосцам ВМС США — самым крупным кораблям такого типа. Новые снимки позволяют не только увидеть ход работ, но и дают более детальное представление о размере авианосца. По мнению экспертов, его длина составляет примерно 320 метров. Это немного меньше длины самого нового авианосца американских ВМС — USS Gerald R. Ford (CVN-78).

©navalnews

Примечательной особенностью Type 003 станет наличие сразу трех стартовых катапульт. Как и Gerald R. Ford, китайский авианосец, вероятно, будет применять электромагнитную систему для запуска самолетов вместо паровых катапульт.

Ожидается, что в число самолетов, которые будут базироваться на корабле, войдет авианосная версия истребителя-«невидимки» FC-31. Полноразмерный макет этого самолета недавно видели на полигоне в Ухани.

Shenyang FC-31

Источник изображения: wikipedia

Машину можно назвать аналогом американского F-35C пятого поколения. Отличием китайского самолета станет наличие двух двигателей вместо одного и, возможно, большее внутреннее пространство для вооружений.

Китайцам придется подождать новую «невидимку». Скорее всего, сначала на борту корабля будут базироваться истребители Shenyang J-15 четвертого поколения, которые иногда называют — и небезосновательно — копией Су-33.

У России несравнимо меньше определенности по новому авианосцу. За последние годы представили сразу несколько совершенно разных проектов. Один из кораблей может нести два десятка многоцелевых пилотируемых самолетов, шесть вертолетов и беспилотники.

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Страны
Великобритания
Индия
Китай
Россия
США
Франция
Южная Корея
Япония
Продукция
CVN-78
F-35C
J-15
Су-33
Проекты
Gerald R. Ford
Авианосец
БПЛА
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