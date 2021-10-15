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Naked Science

Представлены рендеры китайского суперавианосца и перспективного палубного истребителя нового поколения

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Источник изображения: naked-science.ru

В Сеть выложили новые изображения мощнейшего в истории Китая авианосца, который находится на заключительной стадии строительства. Кроме того, художник детально изобразил авиагруппу, состоящую из перспективных истребителей пятого поколения.

На рендеры обратил внимание телеграм-канал Dambiev. На них можно видеть третий китайский авианосец, который создают на судостроительном предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard компании Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group (входит в состав объединения Shanghai Shipbuilding Сompany китайской государственной корпорации China Shipbuilding State Corporation — CSSC) в Шанхае.

Напомним, недавно программа строительства китайского авианосца нового поколения прошла важный этап: корабль получил надстройку. Ранее Поднебесная собрала его корпус.

Новый китайский авианосец

Источник изображения: wb/WinWordW

Корабль, получивший обозначение Type 003, близок по размерам к современным авианосцам Военно-морских сил США — самым крупным в мире кораблям такого класса. По мнению экспертов, длина третьего китайского авианосца составляет примерно 320 метров, что лишь немного меньше длины новейшего авианосца ВМС США — USS Gerald R. Ford (CVN-78).

Новый китайский авианосец

Источник изображения: wb/WinWordW

Однако из-за выбора неядерной энергетической установки Type 003 иногда сравнивают со старыми американскими кораблями типа Kitty Hawk, которые тоже имели неядерные силовые установки (корабли типа Nimitz и Gerald R. Ford — атомные).

Новый китайский авианосец

Источник изображения: wb/WinWordW

Главным отличием нового китайского авианосца от уже введенных в строй кораблей «Шаньдун» и «Ляонин» станет наличие стартовой катапульты, которая позволяет запускать крупные самолеты, а также истребители-бомбардировщики с большей боевой нагрузкой.

Новый китайский авианосец

Источник изображения: wb/WinWordW

Напомним, «Ляонин» представляет собой проданный Китаю тяжелый авианесущий крейсер «Варяг», в то время как «Шаньдун» стал первым авианосцем, полностью построенным Поднебесной. Его ввели в эксплуатацию в 2019 году.

Перспективные палубные истребители

Источник изображения: wb/WinWordW

Неменьший интерес представляют рендеры перспективного китайского палубного истребителя. Самолет имеет признаки технологии стелс. Очеидно, его создают с оглядкой на американские F-22 и F-35. При этом китайский истребитель нельзя назвать копией первого или второго.

Новый китайский авианосец

Источник изображения: wb/WinWordW

Сейчас у КНР нет палубных истребителей пятого поколения. Основа авиагруппы кораблей «Шаньдун» и «Ляонин» — Shenyang J-15. Самолет представляет собой китайский вариант отечественного Су-33, который, в свою очередь, стал палубной версией Су-27.

Напомним, в этом году российские разработчики показали проект перспективного авианосца, который сможет нести два десятка пилотируемых боевых самолетов, вертолеты, а также беспилотники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
CVN-78
F-22
F-35
J-15
Су-27
Су-33
Тип 001А
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
Gerald R. Ford
Nimitz
Авианосец
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Ядерный щит
ЯЭУ
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