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Naked Science

Новое видео, возможно, демонстрирует модель американского истребителя шестого поколения

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Источник изображения: naked-science.ru

Короткий ролик показывает модель летательного аппарата неизвестного типа. Некоторые обозреватели полагают, что она имеет отношение к программе NGAD, направленной на разработку истребителя шестого поколения. Ранее стало известно о начале испытаний его демонстратора.

Загадочную модель обнаружили на предприятии корпорации Lockheed Martin, расположенном в пустыне Мохаве, недалеко от штаб-квартиры ее подразделения Skunk Works, которое специализируется на секретных разработках. Среди прочего его инженеры занимались созданием «невидимки» Lockheed F-117 Nighthawk.

Предположительно, сначала видео опубликовали в TikTok, а затем его распространили другие ресурсы, включая Twitter. Внимание на ролик обратило в том числе издание The Drive.


©Ruben Hofs

Трудно сказать, что именно перед нами. Если судить по общим очертаниям, речь может идти о модели истребителя шестого поколения, который создают для американских ВВС по программе Next Generation Air Dominance (NGAD).

В прошлом году стало известно, что его демонстратор впервые поднялся в небо. По данным американских военных, речь шла о «полномасштабном демонстрационном образце», который «побил множество рекордов». В ВВС выразили максимальную готовность к созданию перспективного истребителя.

Предположительный облик NGAD неоднократно демонстрировали на разных картинках. Очередное видение того, каким может быть перспективный самолет, представили не так давно американские Военно-воздушные силы.

Новый концепт NGAD

Источник изображения: USAF

Судя по изображению, пилотируемый или опционально пилотируемый самолет получит два двигателя и вертикальное оперение. Подобно тому, как это реализовали на истребителях пятого поколения, вооружение NGAD хотят разместить внутри, чтобы снизить радиолокационную заметность.

Задняя часть фюзеляжа имеет некоторое сходство с задней частью прототипа истребителя пятого поколения YF-23, который проиграл Lockheed YF-22 — прототипу F-22.

Имеет ли показанный концепт отношение к реальности — сказать тяжело. Отметим лишь, что он отдаленно похож на изображения NGAD, которые мы могли видеть ранее.

Концепт истребителя шестого поколения

Источник изображения: ВВС США

Предполагается, что новый самолет сможет в будущем заменить упомянутый выше F-22 и ряд других истребителей. NGAD видят прежде всего как платформу, обеспечивающую превосходство над Россией и Китаем, которые сами работают над истребителями шестого поколения.

Упор в случае NGAD делают на способность самолета доминировать в воздухе, хотя не исключено, что он сможет решать и ударные задачи.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-117
F-22
HQ-9
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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