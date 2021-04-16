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Naked Science

Американские ВВС показали концепт истребителя шестого поколения

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Военно-воздушные силы США представили очередное видение того, каким может быть перспективный истребитель шестого поколения, создаваемый по программе Next Generation Air Dominance.

Америка все активнее работает в сфере разработки истребителя шестого поколения. Как стало известно, Военно-воздушные силы США показали очередной концепт на эту тему.

Новое изображение продемонстрировали в отчете, посвященном госзакупкам. Речь идет о самолете, создаваемом по программе Next Generation Air Dominance (NGAD). Пилотируемый или опционально пилотируемый истребитель имеет два двигателя, вертикальное оперение и внутреннее размещение вооружения. Задняя часть фюзеляжа обладает некоторым сходством с задней частью прототипа истребителя пятого поколения YF-23, проигравшего в конкурентной борьбе Lockheed YF-22 — прототипу F-22 Raptor.

Новый концерт NGAD

Источник изображения: USAF

Как отмечает The Aviationist, возможно, американские ВВС просто изобразили случайный, вымышленный самолет, который не имеет ничего общего с реальным истребителем. Кроме того, издание не исключает намеренной дезинформации.

Впрочем, есть основания полагать, что представленный дизайн имеет отношение к реальности. В прошлом году Военно-воздушные силы США представили изображение истребителя неизвестного типа: он был визуально похож на концепт, который мы видим сейчас. При этом между машинами есть и некоторые различия.

Концепт истребителя шестого поколения 2020 года

Источник изображения: ВВС США

Очевидно одно: США достигли прогресса в разработке истребителя нового поколения. Самым ярким свидетельством этого стало прошлогоднее заявление ВВС об испытании «полномасштабного демонстрационного образца», который «побил множество рекордов».

Истребитель шестого поколения в представлении художника

Источник изображения: Lockheed Martin

Неясно, можно ли рассматривать тестовый образец самолета в качестве возможного прототипа Next Generation Air Dominance. Неизвестно также, идет речь о пилотируемой или беспилотной машине.

Разработчика тоже пока держат в тайне, однако, по мнению специалистов, машину создает имеющая огромный опыт в разработке малозаметных истребителей компания Lockheed Martin. «Финансовый директор Lockheed Martin (Кен Поссенриде. — Прим. ред.) намекнул, что аэрокосмический гигант работает над новой авиационной программой, — и подсказки предполагают, что это может быть новый секретный истребитель ВВС», — писало ранее издание Popular Mechanics.

Предполагается, что истребитель шестого поколения ВВС США дополнит и в итоге сменит самолеты предыдущих поколений — четвертого и пятого. NGAD видят прежде всего как платформу для обеспечения превосходства в небе над Россией и КНР.

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Страны
Бразилия
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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