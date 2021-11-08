В Турции приступили к сборке первого опытного образца истребителя TF-X

Турецкие авиастроители начали изготавливать первый опытный образец истребителя пятого поколения TF-X. Макет машины показали на аэрокосмической выставке в Ле-Бурже в 2019 году.

Турция полна решимости довести до конца проект национального истребителя пятого поколения Turkish Fighter Experimental (TF-X). Как сообщил телеграм-канал Dambiev, глава турецкого государственного авиастроительного объединения Turkish Aerospace Industries (TAI) Темел Котил заявил о старте производства элементов конструкции и деталей для первого опытного истребителя.

Проект имеет долгую историю. Еще в 2013 году, на Международной оборонной выставке IDEF-2013, в Стамбуле показали три возможных варианта дизайна истребителя. Стоимость программы оценили в десять миллиардов долларов США.

Деталь TF-X. Источник: twitter

Макет самолета продемонстрировали на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже. Как тогда отмечалось, самолет предназначен прежде всего для поставок турецким Вооруженным силам. Там он должен сменить F-16 и, как ранее предполагалось, дополнить новый F-35. Впоследствии американцы отказались от поставок Анкаре истребителя пятого поколения.

На сегодня известны главные особенности TF-X, хотя о летно-технических характеристиках судить рано. Длина самолета составит 21 метр, а размах крыла будет равен 14 метрам. Сначала истребитель получит два американских двигателя General Electric F110, однако потом на него хотят устанавливать новые турецкие двигатели. Машина будет одноместной.

Радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) для TF-X создаст турецкая компания ASELSAN. В состав вооружения должны интегрировать множество бомб и ракет национальной разработки. Первый полет машина должна совершить в 2025 году.

В последнее время стало известно об испытаниях сразу нескольких новых (с некоторыми оговорками) истребителей пятого поколения. Впервые поднялся в небо прототип китайского палубного истребителя-«невидимки» J-35, ставший развитием Shenyang FC-31, совершившего первый полет в 2012-м.

Кроме того, в Сеть выложили фото испытаний самолета на базе J-20. Он стал первым созданным «в железе» двухместным истребителем пятого поколения. По мнению специалистов, второй член экипажа среди прочего должен будет управлять БПЛА.

Сама по себе концепция беспилотного ведомого весьма популярна в наше время. Одним из лидеров в этом направлении стала Boeing, создавшая знаменитый Loyal Wingman. Недавно проект преодолел важный этап: аппарат впервые испытали в полете с убранным шасси.