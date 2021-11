Видео: беспилотный ведомый от Boeing совершил первый полет с убранным шасси

Австралийцы продолжают тесты потенциально революционного беспилотного ведомого, который сможет действовать в связке с истребителями. Новые испытания включали в себя полет с убранным шасси.

На испытательном полигоне Вумера в Австралии совершил очередной полет построенный австралийским подразделением корпорации Boeing первый опытный образец реактивного беспилотного летательного аппарата Loyal Wingman. Впервые в своей истории он выполнил полет с убранным шасси. Также сообщается об успешном испытательном полете второго опытного образца Loyal Wingman.

Аппарат разработали по программе Loyal Wingman Advanced Development Program в интересах ВВС Австралии. Он будет взаимодействовать с пилотируемыми боевыми самолетами.

A second aircraft on the range also completed its first flight. pic.twitter.com/vf5KYSOAAY

