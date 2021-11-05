Видео: беспилотный ведомый от Boeing совершил первый полет с убранным шасси

Австралийцы продолжают тесты потенциально революционного беспилотного ведомого, который сможет действовать в связке с истребителями. Новые испытания включали в себя полет с убранным шасси.

На испытательном полигоне Вумера в Австралии совершил очередной полет построенный австралийским подразделением корпорации Boeing первый опытный образец реактивного беспилотного летательного аппарата Loyal Wingman. Впервые в своей истории он выполнил полет с убранным шасси. Также сообщается об успешном испытательном полете второго опытного образца Loyal Wingman.

Аппарат разработали по программе Loyal Wingman Advanced Development Program в интересах ВВС Австралии. Он будет взаимодействовать с пилотируемыми боевыми самолетами.

Watch as @AusAirForce’s #LoyalWingman landing gear engaged for the first time at the Woomera Range Complex. A second aircraft on the range also completed its first flight. pic.twitter.com/vf5KYSOAAY - Boeing Australia (@BoeingAustralia) November 4, 2021

Испытания Loyal Wingman / ©Boeing

Loyal Wingman впервые поднялся в небо 27 февраля. Это первый боевой самолет, спроектированный и изготовленный в Австралии более чем за полвека. Тесты позволили оценить главные параметры управляемости летательного аппарата, его навигационный комплекс, связь с землей и ряд других показателей.

Проект можно назвать молодым. Австралия объявила о старте работ по созданию принципиально нового вида беспилотного аппарата в партнерстве с Boeing в 2019 году. БПЛА имеет длину 11,7 метра. Дальность составляет 3700 километров.

Loyal Wingman. Источник: Boeing

Дрон получил систему «искусственного интеллекта». Предполагается, что он сможет оказывать огневую поддержку, действуя в полуавтономном режиме. Для БПЛА выбрали так называемый модульный принцип: полезную нагрузку будут размещать в сменных носовых отсеках, устанавливаемых в зависимости от типа миссии.

О перспективах беспилотных ведомых пока сложно судить, но концепцию поддерживают военные из разных стран. Так, например, Spirit AeroSystems построит прототип такого аппарата для британских Королевских военно-воздушных сил.

Нечто похожее рассчитывают получить и в России. Известно, что в будущем хотят создать двухместный вариант истребителя Су-57, который можно было бы задействовать для управления группой крупных БПЛА «Охотник».

Также сообщалось, что Су-57 сможет нести на внутренних держателях относительное небольшие БПЛА, способные решать в том числе ударные задачи. Конкретный тип аппарата не называли, но известно, что российские инженеры разрабатывают ударный БПЛА «Молния», который можно будет запускать с авиационного носителя. Для управления «Молниями» планируют применять беспилотник «‎Гром»‌‎.