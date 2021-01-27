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Naked Science

Великобритания выбрала разработчика прототипа беспилотного ведомого

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Беспилотный ведомый
Беспилотный ведомый.
Источник изображения: thedrive

Компания Spirit AeroSystems построит прототип беспилотного ведомого, который в будущем могут принять на вооружение Королевские ВВС. Первый полет машина, как ожидается, совершит к 2023 году.

Ведущие страны активно прорабатывают концепцию так называемого беспилотного ведомого, способного существенно расширить возможности боевой авиации. Не хочет отставать от прогресса и Великобритания: как стало известно, она заключила контракт на строительство прототипа БПЛА по программе Mosquito.

Выбор пал на компанию Spirit AeroSystems — известного транснационального производителя авиационных компонентов. Сумма сделки составляет 30 миллионов фунтов стерлингов, или чуть меньше 41 миллиона долларов.

В воздух аппарат хотят поднять к 2023-му. БПЛА должен работать в связке с истребителями Eurofighter Typhoon и F-35B, а также перспективным Tempest шестого поколения.

Напомним, Соединенное Королевство возглавляет международную команду, которая намерена создать истребитель нового поколения в 2030-х. Недавно Великобритания, Швеция и Италия подписали соответствующее соглашение. Программу можно рассматривать в качестве альтернативы франко-германо-испанской Future Combat Air System (FCAS).

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Испания
Италия
Швеция
Продукция
B-2 Spirit
EF-2000
F-35B
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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