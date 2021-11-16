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ТАСС

Ростех впервые показал беспилотную модификацию истребителя Checkmate

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Беспилотный Checkmate разработан компанией "Сухой" Объединенной авиастроительной корпорации

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" впервые представила беспилотную модификацию истребителя Checkmate. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ростеха в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.

Госкорпорация "Ростех" впервые показала беспилотную модификацию легкого тактического самолета пятого поколения Checkmate, разработанного компанией "Сухой" Объединенной авиастроительной корпорации.

"Беспилотную версию авиационного комплекса можно увидеть в новом видеоролике, размещенном сегодня на YouTube-каналах госкорпорации "Ростех" и Объединенной авиастроительной корпорации, а также в новом информационном спецпроекте", - проинформировали в пресс-службе

На опубликованных кадрах демонстрируется взаимодействие между пилотируемой и беспилотной версией самолета, соответствующее концепции MUM-T (Manned-Unmanned Teaming).

Впервые легкий тактический самолет Checkmate был представлен на МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021.

Международная выставка Dubai Airshow 2021 проходит с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. Россия подготовила для авиасалона целый ряд мировых премьер.

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